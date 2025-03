En tant que détaillant de meubles pour la maison, IKEA considère qu'il est important d'avoir une incidence positive sur les personnes et sur la planète. À l'échelle mondiale, l'entreprise a entrepris d'accélérer ses mesures de lutte contre les changements climatiques afin de réduire de moitié les émissions de l'ensemble de sa chaine de valeur d'ici à 2030, d'atteindre la carboneutralité d'ici à 2050 et d'effectuer 90 % des livraisons à domicile avec des véhicules zéro émission d'ici à 2028.

Pour soutenir ces objectifs en matière de développement durable, le nouveau bâtiment du CDC de Hamilton est conçu pour obtenir les certifications nationales zéro carbone et LEED or, pour avoir un bilan énergétique annuel positif et pour contribuer aux objectifs de transport à zéro émission.

« Nous sommes très heureux d'annoncer cet investissement majeur dans l'un de nos principaux marchés au Canada », affirme Selwyn Crittendon, PDG et directeur Développement durable. « Ce projet d'expansion témoigne de notre engagement à accroitre notre accessibilité, abordabilité et durabilité au bénéfice de nos clients. L'inauguration des travaux de notre nouveau centre de distribution clients et point de ramassage à Hamilton marque une étape importante dans notre processus d'amélioration de l'expérience de vente omnicanale pour mieux répondre aux besoins et aux rêves des Canadiens. Nous sommes reconnaissants du soutien apporté par la ville de Hamilton et par la communauté locale et qui a permis de donner vie à ce projet. »

Dans la région du Grand Toronto, IKEA travaille à améliorer son réseau de distribution pour offrir des aménagements d'intérieur accessibles et abordables à un plus grand nombre de Canadiens. Le nouveau CDC IKEA de Hamilton jouera un rôle clé pour garantir la disponibilité des articles et la rapidité des livraisons, tout en offrant une expérience d'achat omnicanal dynamique qui répond aux besoins et aux rêves des clients locaux. Le site d'Hamilton bénéficie d'une excellente accessibilité en termes de transport et constitue un emplacement idéal pour soutenir la croissance future sur le marché.

Le centre de distribution clients offrira un point de ramassage où les clients pourront récupérer leurs commandes IKEA, offrant ainsi une option plus pratique aux résidents de la région du Grand Hamilton. Les articles et les produits alimentaires IKEA ne pourront pas être emportés immédiatement. IKEA connait le succès sur le marché canadien depuis près de 50 ans grâce à sa compréhension de la façon dont les gens vivent chez eux. Par ses visites à domicile et ses observations sur la vie à la maison, IKEA comprend les besoins et les rêves de ses clients, ce qui lui permet de créer des aménagements d'intérieur fonctionnels et inspirants pour y répondre. Le CDC IKEA de Hamilton vise à aider les clients dans la transformation de leurs espaces pour répondre aux besoins évolutifs de leur foyer, en leur proposant des aménagements d'intérieur pratiques et abordables.

« J'aimerais remercier IKEA pour son engagement envers Hamilton et ses résidents. Cet établissement de distribution carboneutre sera construit selon les plus hauts standards du Conseil du bâtiment durable du Canada. De plus, en offrant un point de ramassage de marchandises supplémentaire, ce site réduira encore davantage la distance parcourue par les habitants de Hamilton pour se procurer des articles de IKEA », souligne Andrea Horwath, mairesse de Hamilton. « Cet investissement illustre bien le fait que mes collègues du Conseil et moi-même sommes convaincus que la préservation de l'environnement et le développement économique sont des forces complémentaires qui favorisent la croissance et la prospérité à long terme ».



Le CDC IKEA de Hamilton créera des milliers d'emplois directs et indirects, notamment dans les entrepôts, les services de livraison, l'installation de cuisines, les services de conception, les activités interentreprises et l'assemblage par une tierce partie (Taskrabbit), tous destinés à aider les clients à donner vie à leur maison. IKEA s'engage à développer une relation durable avec ses collaborateurs et est fière d'offrir un milieu de travail inclusif et positif, propice au développement de leur carrière. Les groupes de ressources pour les collaborateurs IKEA soutiennent les personnes issues des communautés racisées, autochtones et 2SLGBTQ+. Ils favorisent l'équilibre entre les genres au sein de la main-d'œuvre, ce qui est particulièrement important pour assurer les occasions de développement. IKEA s'engage également à favoriser le bien-être des collaborateurs en s'assurant d'adopter une approche intersectionnelle pour répondre aux besoins divers et multiples de sa main-d'œuvre.

La vision de IKEA est d'améliorer le quotidien du plus grand nombre et des communautés desservies. Grâce aux initiatives des Quartiers Ingka, l'entreprise souhaite créer un effet positif durable. IKEA est fière de s'associer à Pride Toronto à la Rainbow Railroad et a fait don des revenus de la vente des articles STORSTOMMA à des organisations locales et à Furniture Bank.

L'ouverture du nouveau CDC et point de ramassage IKEA de Hamilton est prévue pour l'été 2027. Entre-temps, IKEA poursuivra l'optimisation du réseau de distribution existant pour s'assurer de disposer des ressources nécessaires pour soutenir la croissance du marché de la région du Grand Toronto.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui dirige 400 magasins IKEA dans 31 pays, dont 16 sont situés au Canada. L'année dernière, IKEA Canada a accueilli 32,6 millions de personnes dans ses magasins, et 162,6 millions de personnes ont visité le site fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

SOURCE IKEA Canada Limited Partnership

Pour les demandes de renseignements des médias : Alicia Carroll, Responsable Relations publiques, IKEA Canada, [email protected]