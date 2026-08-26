IKEA et XBOX lancent une nouvelle collection inspirée de l'univers du jeu vidéo, conçue pour s'intégrer harmonieusement à la maison, peu importe où on joue

La collection YXSTABY est le fruit d'une collaboration étroite entre IKEA et XBOX. Un designer de chaque équipe a travaillé conjointement à la conception de chaque article de la collection. XBOX a mis à profit ses 25 années d'expérience dans la compréhension des habitudes des joueurs, tandis que IKEA a apporté plus de 80 ans d'expertise en matière d'aménagement de la maison, ainsi que les enseignements tirés de visites dans des foyers où le jeu vidéo fait partie du quotidien. Tout au long du processus de création, les designers ont pris en compte les besoins des joueurs, mais aussi de ceux avec qui ils partagent leur espace. Par exemple, comment un fauteuil de détente peut-il s'adapter à différentes positions et façons de jouer tout en s'intégrant naturellement au décor de la maison ?

« La façon dont les gens jouent à la maison a évolué. Aujourd'hui, le jeu vidéo est autant une activité de détente et de connexion avec les autres qu'une question de performance, ce qui change les exigences envers l'espace. XBOX comprend les besoins des joueurs en matière d'aménagement de jeu, et nous savons comment résoudre les petits défis liés à leur intégration dans la vie quotidienne à la maison. Ensemble, nous avons voulu créer du mobilier que les gens ont réellement envie d'avoir chez eux, plutôt que du mobilier qu'ils se résignent à acheter parce qu'il est nécessaire pour jouer », explique Philip Dilé, développeur Conception de produits chez IKEA of Sweden.

Cette collection facilite l'intégration du jeu à la maison et le rangement une fois la partie terminée. Le meuble télé, le premier du genre conçu par IKEA, se déplace là où se déroule l'activité de jeu. Il comprend un espace de rangement à l'arrière pour les accessoires et peut être simplement déplacé lorsque la partie est finie. Pour les personnes qui ne disposent pas d'un espace de jeu dédié, la boîte de rangement permet de garder manettes, câbles et équipements au même endroit. Son couvercle se referme sur le contenu et sert également de support pour ordinateur portable, permettant ainsi de transformer la table à manger en espace de jeu, puis de lui redonner facilement sa fonction première.

Les autres articles de la collection répondent à de petits défis du quotidien liés au jeu à la maison. La table d'appoint sur roulettes se déplace là où vous êtes assis, offrant un endroit pratique où déposer les manettes plutôt que sur l'accoudoir du canapé, ainsi qu'un espace de recharge dissimulé derrière ses portes coulissantes. Le support pour moniteur permet de surélever un ou deux écrans à une hauteur confortable. Il comprend également un espace de rangement sous la plateforme ainsi que des supports pour téléphone, casque d'écoute et manette.

« Chez XBOX, nous réfléchissons constamment à ce qui permet aux joueurs de se sentir pleinement immergés dans un jeu. Le matériel joue un rôle important, mais l'environnement que nous créons autour de lui compte tout autant. Notre collaboration avec IKEA nous a donné l'occasion de concevoir l'ensemble de l'expérience de jeu à la maison, de l'écran jusqu'à l'espace qui l'entoure », a déclaré Carl Ledbetter, directeur du design chez XBOX.

Chaque article de la collection a été conçu pour s'intégrer naturellement au mobilier que les gens possèdent déjà. Les lignes épurées et les formes douces, dans des tons sobres de blanc, de noir et de beige, reflètent la simplicité scandinave caractéristique de IKEA. Des accents verts attirent le regard vers les pochettes, sangles et compartiments conçus pour ranger les accessoires de jeu.

« Le jeu vidéo occupe désormais une place importante dans la vie à la maison de nombreux Canadiens, que ce soit pour se détendre, rester en contact avec des amis ou passer du temps en famille, souligne Ciran Gill, directeur Activations commerciales chez IKEA Canada. Nous sommes ravis de lancer la collection YXSTABY et avons hâte de voir comment elle sera accueillie par les Canadiens. Grâce à ses articles judicieux et peu encombrants, elle facilite l'intégration du jeu au quotidien tout en respectant la façon dont les gens vivent chez eux. »

La collection YXSTABY sera dévoilée à l'occasion de la Gamescom, qui se tiendra à Cologne, en Allemagne, en août 2026. Elle sera offerte dans les magasins IKEA partout au Canada ainsi qu'en ligne à compter du 1er octobre 2026.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est un détaillant d'ameublement d'intérieur de premier plan. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 574 magasins IKEA dans 31 pays, dont 15 magasins et 13 centres de planification et de commande au Canada. L'année dernière, IKEA Canada a accueilli 33,3 millions de visiteurs dans ses magasins et 199,9 millions de visiteurs sur son site fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision à travers ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives en matière de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

SOURCE IKEA Canada Limited Partnership

Pour les demandes de renseignements des médias : Darcy Greaves, Spécialiste Relations publiques commerciales, IKEA Canada, [email protected]