La collection KONSTRUNDA transforme des objets du quotidien en véritables œuvres d'art, créant ainsi une mosaïque d'expressions artistiques réalisée par sept créateurs.

BURLINGTON, ON, le 13 août 2026 /CNW/ -- KONSTRUNDA est une collection audacieuse et éclectique d'objets d'art qui transforment les espaces du quotidien grâce à de l'art accessible au plus grand nombre. Mettant en vedette sept artistes, designers et créateurs, la collection comprend 18 objets d'art originaux qui reflètent la vision unique de leurs créateurs.

IKEA Canada lance KONSTRUNDA, une collection d’œuvres d’art en édition limitée

« L'art devrait être accessible à tous et non un luxe réservé aux galleries », explique Karin Gustavsson, la responsable créative de la collection KONSTRUNDA. « L'art suscite des émotions, favorise les échanges et participe à transformer une maison en un véritable foyer. Avec KONSTRUNDA, nous avons voulu créer une collection qui encourage les gens à s'exprimer et à s'entourer d'objets qu'ils aiment. »

IKEA a réuni des créateurs issus de disciplines, de parcours et de générations différentes et a invité chacun d'entre eux à travailler de façon indépendante, en toute liberté créative, afin de réaliser des œuvres personnelles. Le nom KONSTRUNDA, qui signifie « tournée artistique », reflète l'esprit de la collection à travers un tour d'horizon de voix diverses, chacune proposant une vision unique de l'art à la maison.

« Chez IKEA, nous savons que les Canadiens cherchent toujours des façons de personnaliser leur maison et de la rendre plus accueillante », affirme Meghan Willisko, directrice Aménagement d'intérieur et design commercial. « Ce que j'aime de KONSTRUNDA, c'est sa capacité à démocratiser l'art avec des objets bien pensés qui inspirent l'expression de soi et la créativité. » En proposant ces pièces à des prix abordables, nous offrons au plus grand nombre de Canadiens la possibilité d'intégrer l'art dans leur quotidien et de créer des intérieurs qui reflètent véritablement leur personnalité. »

La collection regroupe des objets en verre, en céramique, des meubles et des textiles, parmi lesquels un récipient en verre soufflé devient une pièce maitresse, un tabouret, une création sculpturale et les textiles de véritables œuvres d'art. Caractérisée par des formes audacieuses, des couleurs vibrantes et des lignes expressives, chaque pièce est le reflet de l'individualité de son créateur tout en invitant à une réflexion plus large sur la place de l'art dans le quotidien.

KONSTRUNDA encourage les gens à aménager eux-mêmes leurs espaces, qu'il s'agisse d'une pièce unique ou d'une collection d'objets qui raconte une histoire personnelle.

« Chez IKEA, nous ne prétendons ni définir ni expliquer l'art. Notre rôle est plutôt de lui faire de la place », explique Karin Gustavsson. « Nous disposons de connaissances et d'une expérience approfondies dans la conception et le développement d'articles. Nous comprenons les matériaux, les proportions, les couleurs et la façon de donner vie aux idées. Grâce à KONSTRUNDA nous offrons une plateforme de création aux artistes et l'occasion pour les gens de se procurer des œuvres d'art qui reflètent leurs personnalités à la maison. »

KONSTRUNDA sera disponible en ligne et dans les magasins IKEA à travers le Canada à partir du 1er septembre 2026.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est un détaillant d'ameublement d'intérieur de premier plan. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 574 magasins IKEA dans 31 pays, dont 15 magasins et 13 centres de planification et de commande au Canada. L'année dernière, IKEA Canada a accueilli 33,3 millions de visiteurs dans ses magasins et 199,9 millions de visiteurs sur son site fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision à travers ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives en matière de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

SOURCE IKEA Canada Limited Partnership

Pour les demandes de renseignements des médias : Darcy Greaves, Spécialiste Relations publiques commerciales, IKEA Canada, [email protected]