Une expérience immersive de rêve dans l'est de Toronto célèbre l'attention portée par IKEA Canada au sommeil complet

BURLINGTON, ON, le 26 sept. 2024 /CNW/ - IKEA Espaces de rêve ouvre ses portes au public du 4 au 6 octobre 2024. IKEA Canada lance l'exposition interactive mettant en vedette les innovations, le design et l'expertise de IKEA, ainsi que des expériences amusantes et relaxantes, conformément à l'engagement continu de la marque à aider les Canadiens à faire plus avec moins, car un sommeil de qualité profite à tout le monde. IKEA Espaces de rêve mettra en valeur des installations créatives présentant les six facteurs essentiels pour bien dormir de IKEA : confort, luminosité, température, environnement sonore, qualité de l'air et désencombrement. Tous contribuent à un meilleur sommeil. Toutes les expositions sont conçues à l'interne par l'équipe Aménagement d'intérieur et design commercial de IKEA Canada.

IKEA Espaces de rêve vise à inspirer un sommeil de qualité pour que nous osions tous rêver (Groupe CNW/IKEA Canada Limited Partnership)

IKEA Espaces de rêve est une expérience unique en son genre. En parcourant l'exposition immersive, les visiteurs peuvent discuter avec les ambassadeurs du sommeil de IKEA pour découvrir leurs solutions de sommeil personnalisées et profiter de tous les moments pittoresques et oniriques. La marque présentera également de nouvelles collections passionnantes, dont la collection VINTERFINT annuelle inspirée des fêtes, et la nouvelle collection SKOGSDUVA pour enfants, inspirée de la forêt suédoise magique et enchanteresse. Chaque matin à 10 h 30, l'événement offrira une expérience sonore unique et apaisante. IKEA Espaces de rêve offrira également aux visiteurs des cadeaux palpitants et des économies supplémentaires, notamment :

Un sac-cadeau avec des essentiels pour bien dormir : offert aux 50 premiers visiteurs membres IKEA Family chaque jour.

Un bon de 50 $ : chaque visiteur recevra un bon qui lui permettra de recevoir 50 $ lorsqu'il dépensera 200 $ ou plus dans un magasin IKEA de la région du Grand Toronto ou sur fr.IKEA.ca. Le bon est valiable du 3 au 17 octobre 2024. Pour en profiter, les visiteurs doivent être membres IKEA Family.

La possibilité de gagner un ensemble de sommeil complet d'une valeur de 2 500 $, comprenant un matelas neuf, une structure de lit, des linges de lit, des articles d'éclairage et plus encore. Pour en profiter, les visiteurs doivent être membres IKEA Family.

« Selon le rapport annuel Vie à la maison de IKEA, nous savons que 55 % des Canadiens considèrent que le sommeil est leur activité de bien-être la plus importante à la maison, mais plusieurs études indiquent aussi qu'un adulte sur deux se dit insatisfait de son sommeil », a déclaré EJ Middelhoven, chef Aménagement d'intérieur et design commercial chez IKEA Canada. « IKEA Espaces de rêve est notre source d'inspiration quant aux facteurs essentiels pour une bonne nuit de sommeil, afin que le plus grand nombre de Canadiens puissent se concentrer sur des façons abordables et durables d'investir dans leur santé et leur bien-être. »

Visitez IKEA Espaces de rêve :

Transmission Studios : 58 rue Berkeley, Toronto (Ontario) M5A 2W6

Du vendredi 4 octobre au dimanche 6 octobre

De 10 h à 16 h tous les jours

Les installations créatives présentées à l'occasion de l'événement IKEA Espaces de rêve seront transférées aux magasins IKEA du centre-ville de Toronto et du Scarborough Town Centre à compter du mardi 8 octobre. Aucuns frais d'inscription ou de réservation ne sont exigés pour cet événement familial. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous sur le site fr.IKEA.ca/dreamscapes.

Pour les requêtes médiatiques : Heena Saini, Partenaire commerciale Communications IKEA Canada, [email protected]