« La magie d'une collection comme STOCKHOLM 2025 est la capacité que les pièces ont à se compléter magnifiquement les unes les autres. Les pièces donnent l'impression d'avoir été recueillies au fil du temps tout en étant parfaitement intégrées à la maison », explique EJ Middelhoven, chef Communications et Design, IKEA Canada. « Il est important que les Canadiens sachent que lorsqu'ils voient une collection comme STOCKHOLM 2025, ils peuvent acheter des articles qui sont non seulement de qualité, mais qui sont aussi offerts à un prix adapté à leur portefeuille. »

Dans sa version la plus récente et la plus élargie, la collection STOCKHOLM 2025 offre un assortiment varié de meubles, de textiles, d'éclairages et d'accessoires pour toute la maison. Les matériaux sont à l'honneur : choisis avec soin en fonction de leur qualité et de la façon dont ils vieillissent et interagissent les uns avec les autres. Le bois massif se combine à merveille avec des surfaces agréables au toucher et des fibres naturelles, comme le lin et le cuir, pour créer des meubles en bois robustes, des tapis de laine tissés à la main, du verre soufflé-moulé et des pièces de rotin fabriquées à la main, aux expressions sans pareil. La collection comprend également deux chandeliers en verre au style rétro, fournis avec une paire de gants blancs à porter lors de l'assemblage.

Trois designers suédois aux domaines d'expertise différents, mais complémentaires, ont mis leurs idées en commun pour créer une collection cohérente dont chaque pièce a sa personnalité propre. Comme le nom de la collection l'indique, les artistes ont trouvé l'inspiration dans la ville de Stockholm, notamment dans ses paysages urbains et dans les zones naturelles qui l'entourent. Les riches tons de terre contrastent avec le bois naturel, et les textiles évoquent les paysages et les couleurs de la nature.

À compter du 10 avril 2025, STOCKHOLM 2025 sera disponible au Canada, en magasin et en ligne sur le site fr.IKEA.ca.

Coup d'œil sur STOCKHOLM 2025

STOCKHOLM a fait ses débuts avec deux canapés très différents d'abord conçus comme pièces maîtresses pour donner le ton à l'ensemble de la collection. Proposé en quatre finitions, dont un velours au turquoise intense, le grand canapé modulaire du designer Ola Wihlborg est né de son envie de remédier au problème des canapés dont il faut sans arrêt remettre les coussins en forme. Après une trentaine de prototypes visant à aboutir à la forme idéale qui procure un excellent confort au quotidien, le résultat est un canapé épuré, mais généreux, composé de modules utilisables aussi bien indépendamment qu'en association, en fonction des besoins.

Le deuxième canapé, conçu par Nike Karlsson et constitué d'une structure en pin massif garnie de coussins blancs, est une étude design tournant délibérément le dos à la solution « mousse ». Tissu, latex et fibre de noix de coco : autant de matières naturelles pour un canapé qui donnent un canapé au confort exceptionnel et à l'allure intemporelle.

Pour cette nouvelle collection, Nike a conçu une armoire à portes coulissantes dont les surfaces sont faites de fibres de rotin tressées à la main. Le rotin entre également dans la réalisation du dossier de l'une des chaises de salle à manger, ainsi que dans la robuste structure de la chaise longue garnie d'un coussin moelleux en bouclette claire.

Le côté brut des matériaux est l'un des points forts de la collection, avec des chaises, des bibliothèques et des tables à manger ouvragées qui brillent par leur conception comme par leur design épuré, aussi fort que durable. La réalisation des chaises en bois de hêtre cintré repose sur la technique traditionnelle du trempage et du formage à la main des accoudoirs et du dossier.

Les forêts sont un élément clé des créations de la designer textile Paulin Machado, dont les abat-jour allient par exemple des imprimés feuilles et champignons et des combinaisons de couleurs s'inspirant directement des saisons scandinaves. Tissée à la main par des maîtres tisseurs, sa collection de tapis 100 % laine est une échappée sur la nature avec ses motifs de bouleau en noir et blanc alliés à différentes teintes de vert ou de gris. Les couvertures en laine mérinos et les taies d'oreiller aux motifs multicolores dynamisent l'ensemble.

Côté salle à manger, la collection comprend de la vaisselle en céramique et en porcelaine, dont des assiettes et des bols en grès émaillé, ainsi qu'un assortiment de verres. De beaux vases de grande taille attirent tous les regards, chacun à sa façon : deux modèles en verre soufflé-moulé et un modèle en céramique noire.

