« Malgré les défis que nous avons rencontrés avec le coût de la vie ne cessant d'augmenter, l'évolution rapide du secteur de la vente au détail et les moyens de pression économiques et douaniers, je suis fier des plus de 7000 collaborateurs au pays qui ont rejoint le plus grand nombre de Canadiens et qui les ont soutenus dans leur objectif d'améliorer leur quotidien à la maison », affirme Selwyn Crittendon, PDG et directeur Développement durable, IKEA Canada. « En continuant de réduire le prix de nos articles les plus populaires et d'offrir de délicieux repas au prix le plus bas possible, nous avons rendu facile pour les clients de profiter de notre restaurant tout en trouvant l'inspiration parmi notre gamme d'articles d'ameublement. Nous sommes donc en excellente position pour entamer l'EF26 en force, alors que nous nous concentrons sur notre offre de Cuisine et salle à manger complètes. »

IKEA Canada a publié ses résultats financiers et d'autres renseignements avec le lancement de son rapport sommaire annuel, lors d'un événement pour les parties prenantes au magasin IKEA d'Etobicoke.

Voici les points forts concernant l'abordabilité, l'accessibilité et la durabilité :

Alors que le coût de la vie continuait d'augmenter en 2025, IKEA Canada a redoublé d'efforts pour respecter son engagement à l'égard de l'abordabilité en investissant plus de 50 millions de dollars pour réduire le prix de plus de 550 articles, ce qui s'ajoute aux 80 millions de dollars investis pour la réduction des prix en 2024. Cette dernière série de baisses de prix des articles populaires a permis aux Canadiens de créer une maison qui répond à leurs besoins et leurs attentes, tout en minimisant les dépenses.

Malgré les préoccupations financières, les Canadiens ont pu profiter d'un bon repas au restaurant. En offrant des assiettes saines à caractère durable et à un prix abordable, une famille de quatre peut savourer un bon repas chez IKEA pour environ 30 $. Dans le cadre de son engagement envers une offre alimentaire unique et abordable, IKEA Canada lancera un nouveau menu débordant de saveurs cet automne dans les magasins IKEA partout au Canada.

IKEA a continué de collaborer avec des organismes partenaires comme Furniture Bank, Rainbow Railroad, la Croix-Rouge canadienne et bien d'autres pour soutenir les personnes dans le besoin au sein des communautés où IKEA mène ses activités. Guidée par sa mission d'améliorer le quotidien du plus grand nombre, au cours de l'année à venir, le détaillant mondial continuera à mettre en œuvre sa stratégie d'égalité, de diversité et d'inclusion à travers des initiatives comme la campagne marketing « Place à la diversité ».

Prendre soin de ses collaborateurs et une priorité pour IKEA Canada, comme ils sont le plus grand atout de l'entreprise. Au cours de l'EF25, le détaillant d'articles d'ameublement a créé de l'espace pour entamer d'importantes conversations et des formations portant sur la santé mentale et la ménopause, afin de réduire la stigmatisation et bâtir un milieu de travail où tout le monde se sent en sécurité et soutenu. Son incidence est claire. Selon les résultats du dernier sondage des collaborateurs, 83 % ont indiqué ressentir un grand sentiment d'appartenance chez IKEA et 86 % croient avoir établi des liens avec leurs collègues.

L'année dernière, IKEA Canada a renforcé son engagement envers le transport à zéro émission (ZE) en élargissant son infrastructure pour les véhicules électriques. En août 2025, plus de livraisons à domicile par camion ont été effectuées à l'aide de véhicules électriques (72 %) que de livraisons effectuées par véhicules à moteur à combustion interne. Cette étape importante est un pas colossal pour soutenir l'ambition du Groupe Ingka à l'échelle mondiale, visant à réaliser plus de 90 % des livraisons à domicile avec des camions zéro émission d'ici 2028.

En réponse à l'évolution rapide du monde de la vente au détail et du comportement des consommateurs, IKEA Canada transforme tous ses secteurs d'activité pour rester pertinente et maintenir son statut de détaillant omnicanal de première ligne pour les générations futures. Au cours de l'EF25, IKEA Canada a ouvert deux nouveaux centres de planification et de commande au Québec, a réalisé d'énormes progrès sur ses projets d'expansion de distribution pour les régions du Grand Toronto et de Vancouver ainsi qu'amélioré ses outils numériques et offres de services pour offrir une meilleure expérience client.



Aperçu des résultats de l'EF25 :

2,8 G$ de ventes au total (baisse de 2,5 % par rapport à l'an dernier)

793 M$ de ventes en ligne (28,3 % des ventes totales)

143 M$ de ventes alimentaires (hausse de 4,1 % par rapport à l'an dernier)

33,3 millions de visites en magasin (hausse de 1,6 % par rapport à l'an dernier)

199,9 millions de visites en ligne (hausse de 11,2 % par rapport à l'an dernier)

2,38 millions de commandes livrées (728 233 commandes Cliquer + ramasser)

Les Canadiens se sont régalés avec : Plus de 70,8 millions de boulettes de viande Plus de 7,2 millions de boulettes végétales Plus de 3,1 millions de hot-dogs Plus de 2,1 millions de yogourts glacés



Du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Statistiques en comparaison avec l'EF24.

