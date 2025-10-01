Le détaillant d'articles d'ameublement invite les Canadiens à revoir la façon dont ils font évoluer leur espace et à considérer les meubles de seconde main pour leurs nouveaux besoins

BURLINGTON, ON, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Que les Canadiens réduisent, agrandissent ou repensent simplement leur espace de vie, IKEA Canada est là pour soutenir des foyers qui évoluent au rythme de la vie. En octobre, dans le cadre du Mois de l'économie circulaire, IKEA Canada invite sa clientèle à réfléchir à l'évolution de leurs besoins à la maison et à la façon dont les meubles dont ils n'ont plus besoin peuvent trouver une nouvelle vie dans l'espace de quelqu'un d'autre.

IKEA Canada soutien le mode de vie circulaire en doublant la valeur des articles Revendez-les et avec des offres sur le rayon Tel quel pour le Mois de l’économie circulaire (Groupe CNW/IKEA Canada Limited Partnership)

Le populaire programme Revendez-les de l'entreprise, qui a rapporté plus de 13 000 contributions réussies l'année dernière, continue de faciliter l'achat d'articles usagés pour ses clients, afin de leur donner une deuxième vie. Du 1er au 31 octobre, les articles admissibles recevront deux fois la valeur de revente habituelle. Pour ceux qui souhaitent rafraîchir leur maison de manière abordable et réfléchie, le rayon Tel quel en magasin et en ligne de IKEA Canada offrira 15 % de réduction tout au long du mois. C'est l'occasion de découvrir des pièces légèrement utilisées prêtes pour leur prochain chapitre.

« Le Mois de l'économie circulaire nous rappelle que même de petits changements à la maison peuvent avoir une incidence significative, affirme Selwyn Crittendon, PDG et directeur Développement durable. Ces initiatives reflètent notre engagement envers un avenir plus circulaire, où les articles sont réutilisés, réinventés et réintégrés pour soutenir à la fois la planète et ses habitants. »

Les solutions circulaires sont conçues pour aider les clients à renouveler leur maison de manière abordable, tout en faisant des choix réfléchis qui réduisent le gaspillage et prolongent la durée de vie des articles ménagers. Dès le départ, les articles de IKEA sont conçus avec la circularité en tête. Ils sont pensés pour être réutilisés, réassemblés, remis à neuf et éventuellement recyclés, afin que chaque dollar dépensé ait plus de portée.

Cet engagement envers l'économie circulaire va bien au-delà du mobilier. Il se reflète dans des initiatives comme son programme de recyclage de matelas, qui aide non seulement à détourner les déchets des sites d'enfouissement, mais favorise aussi le bien-être communautaire. Grâce à un partenariat avec Furniture Bank, une entreprise sociale basée à Toronto, IKEA Canada s'assure que les matelas légèrement utilisés soient remis à des personnes sortant d'une situation d'itinérance ou de déplacement. Cet effort est entrepris bien au-delà de Toronto. Certains programmes semblables sont offerts dans les magasins de Montréal, d'Halifax, d'Ottawa et de Winnipeg, où IKEA Canada s'associe à des organismes locaux pour donner une deuxième vie aux matelas et aider les familles à créer un foyer sécuritaire et confortable. À ce jour, le programme a engendré un don de 34,670 matelas légèrement usagés dans tous les marchés ayant des partenariats avec des entreprises sociales. Il a permis de transformer des espaces vides en véritables foyers, et offrant confort, dignité et un nouveau départ aux personnes dans le besoin.

Chez IKEA, moins de gaspillage, c'est vivre avec intention. En adoptant un mode de vie circulaire, les Canadiens peuvent économiser de l'espace, préserver les ressources, garder plus d'argent dans leurs poches et avoir une incidence significative, dans leur communauté et pour la planète que nous partageons tous.

Pour en apprendre plus sur les initiatives de IKEA visant à favoriser le développement durable et une économie circulaire abordable, visitez fr.IKEA.ca/VieDurable.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est un détaillant d'ameublement d'intérieur de premier plan. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 482 magasins IKEA dans 31 pays, dont 16 au Canada. L'année dernière, le nombre de personnes qui ont visité un magasin IKEA Canada s'est établi à 28 millions, tandis que 166 millions de personnes ont visité le site Web canadien. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

