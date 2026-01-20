« Depuis près de 50 ans, IKEA Canada s'engage à créer un milieu de travail inclusif et bienveillant, tout en investissant dans le développement de nos collaborateurs, afin que chacun se sente habilité à contribuer à la croissance de l'entreprise, a déclaré Tanja Fratangeli, directrice Personnes et Culture, IKEA Canada. Cette reconnaissance nous inspire à continuer d'évoluer, de nous adapter et de favoriser un meilleur quotidien pour nos collaborateurs. »

IKEA encourage une culture où les collaborateurs se sentent libres d'être eux-mêmes, sont traités équitablement et se voient offrir les mêmes chances. Le bien-être, la santé et l'engagement des collaborateurs demeurent une priorité essentielle pour le détaillant en ameublement reconnu mondialement. Voici quelques-unes des nombreuses façons dont IKEA Canada a placé ses collaborateurs au cœur de ses actions en 2025 :

Déterminée à créer une culture où le bien-être est accessible à tous, IKEA a lancé plusieurs initiatives visant à prioriser la santé mentale, physique et financière, notamment : Le groupe de ressources pour les collaborateurs Guiding Real Opportunities of Wellness (G.R.O.W.) , qui vise à mobiliser les collaborateurs afin de façonner l'avenir du mieux-être holistique en milieu de travail ; Le Comité de sécurité psychologique , chargé d'explorer des moyens de soutenir les leaders et les collaborateurs lors d'interactions difficiles avec les clients, notamment par des formations en désescalade, de l'affichage portant sur la courtoisie et le respect, ainsi que des ressources pour aider chacun à se sentir psychologiquement en sécurité au travail ; et De nouvelles directives sur la ménopause , en plus d'un partenariat avec la Fondation canadienne de la ménopause , afin de contribuer à créer un environnement inclusif où les femmes se sentent soutenues à chaque étape de leur vie.

Dans le cadre du sondage iShare annuel réalisé auprès des collaborateurs, la marque invite ceux-ci à nous faire part de leur avis sincère quant à ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment moins du fait de travailler chez IKEA. En 2025, 93 % des collaborateurs ont participé , fournissant des commentaires concrets pour orienter la planification des activités, les actions et les solutions qui contribueront à un milieu de travail plus sain et plus heureux.

IKEA est engagée à intégrer l'égalité, la diversité et l'inclusion (ÉDI) dans tous les aspects de ses activités (y compris les méthodes de travail, les politiques, les processus, ainsi que dans les interactions avec les clients) afin de garantir un effet durable à long terme. Sa stratégie ÉDI couvre plusieurs domaines clés dans lesquels la marque cherche à renforcer la sensibilisation, la compréhension, les actions positives, la représentation et des changements concrets : l'équilibre entre les sexes, l'inclusion de la communauté 2ELGBTQ+, la diversité culturelle, l'inclusion des personnes handicapées, l'intégration des réfugiés et la réconciliation avec les peuples autochtones.

IKEA croit que des collaborateurs compétents et engagés sont des moteurs essentiels de la croissance, d'une solide culture de travail et de carrières enrichissantes. L'entreprise offre un large éventail de possibilités de formation et d'amélioration des compétences, et consacre également une semaine par année au perfectionnement professionnel pour tous les établissements IKEA, proposant des séances inspirantes et informatives sur le leadership, le mentorat, les alliances inclusives, le bien-être et l'évolution de carrière.

En portant une attention globale et soutenue aux collaborateurs, IKEA Canada maintient un taux de rotation de 19,5 %, nettement au-dessus de la moyenne de l'industrie, qui témoigne du soin et de la relation à long terme que IKEA accorde à son atout le plus précieux : son personnel.

Forbes et Statista ont choisi les meilleurs employeurs au Canada en 2026 à l'aide d'un sondage indépendant mené auprès d'un échantillon de plus de 37 000 employés travaillant pour des entreprises employant au moins 500 personnes au Canada.Plus de 900 000 évaluations d'employeurs ont été prises en compte. Le résultat final d'une entreprise est fondé sur deux types de données : des évaluations personnelles (fournies par les employés) et des évaluations publiques (fournies par les amis et les membres de la famille des employés, ou par des membres du public qui travaillent dans la même industrie). Les évaluations personnelles ont une incidence beaucoup plus marquée sur le résultat final. En savoir plus sur les meilleurs employeurs au Canada choisis par Forbes en suivant ce lien (anglais seulement).

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose une vaste gamme d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre peut se les procurer. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 574 magasins IKEA dans 31 pays, dont 15 magasins et 11 centres de planification et de commande au Canada. L'année dernière, IKEA Canada a accueilli 33,3 millions de visiteurs dans ses magasins et 199,9 millions de visiteurs sur son site fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision à travers ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives en matière de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le http://fr.IKEA.ca.

