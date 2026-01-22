« L'IDS est le plus important événement dédié au design du Canada, et pour IKEA, c'est la tribune idéale pour mettre de l'avant notre engagement à l'égard des cuisines : elles sont le cœur des foyers », a déclaré Rob Kelly, chef Services commerciaux chez IKEA Canada. « Les cuisines sont un secteur de croissance clé pour nous, car elles représentent le lieu de vie par excellence : c'est là que les familles se rassemblent, que les repas sont partagés et que des souvenirs sont créés. Notre présence à l'IDS renforce notre ambition d'améliorer le quotidien du plus grand nombre au Canada dans les cuisines grâce à des rangements intelligents qui sont fonctionnels, de grande qualité et abordables. »

À l'IDS, IKEA Canada dévoilera un kiosque de plus de 55 m² (600 pi²) axé sur le thème Cuisine et salle à manger qui célèbre la cuisine comme la pièce maîtresse au cœur de la maison et qui met en valeur le rôle de premier plan joué par IKEA en matière de design, de qualité et de prix abordable. L'espace immersif comprend une cuisine principale mettant de l'avant la polyvalence et le style de la cuisine modulaire SEKTION, un coin préparation dissimulé offrant une fonctionnalité en coulisses, une pièce garde-manger pour une organisation et un rangement intelligents, ainsi qu'un coin repas doté d'un poste de boissons qui rassemble les gens. Ce kiosque conçu de façon réfléchie démontre comment IKEA allie un design remarquable à des solutions pratiques adaptés aux réalités des foyers canadiens, en s'attaquant aux défis quotidiens comme le tri des déchets, l'organisation et l'optimisation de l'espace.

« Notre kiosque à l'IDS reflète ce que nous entendons dans les vrais foyers canadiens », a déclaré E.-J. Middelhoven, chef de l'aménagement d'intérieur et design commercial chez IKEA Canada. « Les gens veulent des rangements intelligents, des comptoirs désencombrés et le garde-manger de leurs rêves. Notre cuisine modulaire SEKTION permet d'atteindre cet objectif au moyen de rangements polyvalents et magnifiquement conçus qui facilitent le quotidien, tout en continuant d'offrir à tous un excellent design à un prix abordable. »

À quoi s'attendre à l'IDS de 2026

Avant-première exclusive : TERRSJÖ, un nouveau style de porte de cuisine texturé, qui sera disponible en magasin et en ligne en avril 2026

TERRSJÖ, un nouveau style de porte de cuisine texturé, qui sera disponible en magasin et en ligne en avril 2026 Expérience immersive de cuisine : une vitrine de plus de 55 m² (600 pi²) mettant en vedette SEKTION, l'une des cuisines modulaires les plus fiables et polyvalentes au Canada

une vitrine de plus de 55 m² (600 pi²) mettant en vedette SEKTION, l'une des cuisines modulaires les plus fiables et polyvalentes au Canada Présentation d'un discours-programme : Fredrika Inger, directrice mondiale Articles et services commerciaux chez IKEA, le vendredi 23 janvier à 13 h

Fredrika Inger, directrice mondiale Articles et services commerciaux chez IKEA, le Offre spéciale : un coupon de réduction exclusif offert aux membres IKEA Family lors de leur visite du kiosque

Renseignements sur l'événement :

Interior Design Show (IDS) de Toronto

Du 22 au 25 janvier 2026

Palais des congrès du Toronto métropolitain

Pour en savoir plus, consultez le Fr.IKEA.ca/IDSToronto.

