« Chez IKEA, nous croyons que cuisiner et partager des repas devrait être une expérience accessible pour tout le monde, déclare Rob Kelly, directeur principal Service commercial chez IKEA Canada. Cette année, nous voulons aider la population à créer des cuisines et des agencements de salle à manger conséquents avec leurs propres besoins : ainsi, leur expérience de cuisine au quotidien sera plus facile, plus agréable et plus durable. Peu importe leur budget, leur logement ou leur situation, nous voulons permettre au plus grand nombre de redécouvrir le plaisir simple de se rassembler autour d'un délicieux repas fait maison. »

Cette initiative s'inscrit dans notre démarche globale visant à soutenir les gens à chaque étape de leur parcours vers une meilleure expérience de cuisine et de repas : de l'organisation à la préparation, sans oublier le repas et le ménage qui le suit. Tout comme une table långbord rassemble tout le monde autour d'une même surface, nous souhaitons que chaque étape de cette expérience soit plus simple, pleine de joie et favorable aux moments de connexion humaine.

« Les collaborations comme celle que nous avons avec IKEA Canada sont cruciales à notre objectif, annonce Tommy Kulczyk, président et PDG du Club des petits déjeuners. Lorsque les entreprises s'élèvent pour venir en aide aux enfants en facilitant l'accès à des aliments nutritifs, elles ne font pas que remplir des panses : elles alimentent un meilleur futur pour ces jeunes. Nous sommes fiers de nous allier à IKEA Canada pour aider à ce que plus d'enfants à travers le pays puissent commencer leur journée avec un ventre plein et des yeux pleins d'espoir. »

L'abordabilité demeure au cœur de l'approche de IKEA Canada. Pour bien se lancer vers les objectifs de l'année, deux offres à durée limitée seront accessibles du 8 au 17 septembre :

20 % de réduction sur les essentiels du rayon Cuisine et salle à manger





20 % de réduction sur les meubles de salle à manger

Ces offres ont pour but de favoriser des moments quotidiens plus agréables à la maison pour le plus grand nombre.

Se tournant vers le nouvel exercice financier, IKEA Canada procédera au lancement de plus de 200 nouveaux articles conçus pour rehausser l'expérience de cuisine et de repas. Pensons entre autres à de nouvelles tables à manger et des rangements astucieux pour aider à réduire le gaspillage alimentaire, à économiser et à maximiser l'espace. L'assortiment d'articles de cuisine verra lui aussi l'ajout d'options plus polyvalentes, dont de nouvelles couleurs pour les structures et les accessoires de rangement intérieur. Ces derniers se feront d'ailleurs l'objet d'une conception plus ingénieuse, pour que les cuisines soient encore plus fonctionnelles et inspirantes.

Toutes ces offres, incluant celle du déjeuner à 1 $, ne sont valables que pour les membres IKEA Family. L'adhésion au programme est gratuite, et les membres peuvent profiter d'aubaines, d'événements de récompenses exclusives tout au long de l'année. Pour en savoir plus, visitez le https://www.ikea.com/ca/fr/offers/

