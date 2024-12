Le vendeur au détail d'articles d'ameublement élargit son partenariat de plusieurs millions de dollars avec une entreprise sociale de Toronto afin de s'attaquer à la crise de la pauvreté mobilière et de favoriser la réduction du gaspillage partout au Canada.

BURLINGTON, ON, le 3 déc. 2024 /CNW/ - IKEA Canada a annoncé aujourd'hui la mise en œuvre d'un investissement de 300 000 $ sur trois ans dans Furniture Bank, une entreprise sociale de Toronto vouée à réduire la pauvreté mobilière au Canada. Cet investissement s'appuie sur un partenariat fructueux de plusieurs millions de dollars dans la région du Grand Toronto (RGT) et marque une étape importante vers une expansion nationale de son modèle de collaboration.

Le partenariat mené dans la région du Grand Toronto a démontré le pouvoir de l'alliance des principes de l'impact social à ceux de l'économie circulaire. IKEA Canada a permis à Furniture Bank de réutiliser plus de 25 000 matelas retournés et 10 000 autres articles essentiels, permettant ainsi le détournement de ces précieuses ressources des sites d'enfouissement et la fourniture d'articles d'ameublement à plus de 11 680 personnes et familles dans le besoin. À ce jour, le montant des dons de matelas représente une valeur en nature d'environ 4 millions de dollars. Cela s'est traduit par des économies colossales sur le plan environnemental, ce qui a permis d'éviter l'émission d'environ 1 734 tonnes de CO2, soit l'équivalent des émissions de CO2 produites par 7 106 435 kilomètres parcourus par un véhicule à essence moyen.

« Chez IKEA Canada, nous sommes déterminés à améliorer le quotidien du plus grand nombre et nous savons que la pauvreté mobilière a une incidence directe sur le bien-être », indique Selwyn Crittendon, président-directeur général et directeur Développement durable chez IKEA Canada. « Notre rapport Vie à la maison indique que de nombreux Canadiens ont de la difficulté à obtenir un sommeil de qualité, ce qui a une incidence sur leur rendement quotidien et leur santé globale. Les matelas donnés font plus que fournir du confort; ils créent une fondation pour un avenir plus radieux. Notre partenariat avec Furniture Bank démontre notre capacité à faire bouger les lignes concrètement dans les communautés tout en augmentant notre impact national et en faisant progresser nos objectifs en matière de développement durable. »

Furniture Bank a créé un incubateur d'entreprises en démarrage doté d'outils, de systèmes et de formations reconnus qui aide les organismes sans but lucratif de partout au Canada à lancer et à élargir leurs activités de façon efficace. Ce cadre permet de fournir aux petites organisations sans but lucratif un accès aux plateformes de marketing numérique, aux centres d'appels, aux services de traitement des paiements et aux services de réservation de cueillette, ce qui leur permet de se concentrer sur leur mission fondamentale tout en profitant de capacités qui ne leur sont habituellement pas accessibles. Les frais payés à Furniture Bank par IKEA permettront l'intégration d'organismes de bienfaisance et d'entreprises sociales à Ottawa, Montréal, Halifax et Winnipeg dans le cadre de la première phase du déploiement national. Au cours des deux prochaines années, Furniture Bank sollicitera activement d'autres organismes sans but lucratif qui œuvrent dans les communautés où se trouvent des magasins IKEA et qui souhaitent adhérer à ce modèle national.

« Nous sommes ravis de nous associer à IKEA Canada pour étendre notre modèle reconnu à l'échelle nationale, a déclaré Dan Kershaw, directeur général de Furniture Bank. Grâce à cet investissement, nous pourrons fournir à un plus grand nombre de communautés les moyens de s'attaquer à la pauvreté mobilière tout en créant un avenir davantage axé sur le développement durable. Contrairement à d'autres détaillants qui donnent la priorité à la destruction par le recyclage ou qui contournent le bien collectif au moyen de liquidateurs, IKEA Canada respecte vraiment ses engagements. »

En plus de cet investissement annuel, IKEA Canada s'est également engagée à verser jusqu'à 120 000 $ plus tôt cette année pour soutenir davantage l'initiative Sleep Well (Dormez bien !) de Furniture Bank. Ce programme vise à lutter contre la pauvreté mobilière en veillant à ce que chaque enfant qui franchit les portes d'un établissement Furniture Bank ait accès à des articles de sommeil essentiels. En fournissant aux enfants tout ce qu'il faut pour avoir un lit et d'autres articles d'ameublement nécessaires, l'initiative offre bien sûr un confort immédiat, mais elle permet aussi de jeter les bases d'un développement plus sain et d'un mieux-être physique et mental accru.

Le partenariat établi entre IKEA Canada et Furniture Bank représente une approche unique en matière de responsabilité sociale des entreprises, car il démontre que les entreprises peuvent intégrer efficacement des objectifs sociaux et environnementaux tout en atteignant leurs objectifs commerciaux. En investissant dans le leadership national et les infrastructures de Furniture Bank, IKEA Canada établit une nouvelle norme en ce qui a trait à la collaboration intersectorielle et ouvre la voie à une économie plus circulaire et plus équitable sur le plan social.

À propos de IKEA Canada :

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre peut les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 473 magasins IKEA répartis dans 31 pays, dont 16 au Canada. L'année dernière, le nombre de personnes qui ont visité un magasin IKEA Canada s'est établi à 32,6 millions, tandis que 162,6 millions de personnes ont visité le site Web canadien. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, consultez le site fr.IKEA.ca.

À propos de Furniture Bank :

Fondée en 1998, Furniture Bank est un organisme de bienfaisance enregistré et une entreprise sociale qui redistribue des meubles aux personnes en situation de pauvreté mobilière. Ce service permet aux personnes et aux familles à faible revenu d'obtenir les articles d'ameublement essentiels afin de créer des conditions de confort, de dignité et de stabilité.

