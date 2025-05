IKEA Canada renouvelle son partenariat avec Rainbow Railroad pour une deuxième année afin de soutenir les personnes LGBTQI+ à risque

Du 1er juin au 31 juillet 2025, IKEA Canada remettra jusqu'à 200 000 $ en dons, provenant des ventes de son gâteau arc-en-ciel offert dans ses magasins partout au pays. Chaque part de ce dessert coloré soutient concrètement les actions de Rainbow Railroad, en aidant environ 300 personnes LGBTQI+ à fuir des situations dangereuses et à reconstruire leur vie au Canada, soit plus du double de ce qui est généralement possible en une année.

« Chez IKEA, notre vision est d'améliorer le quotidien pour le plus grand nombre, une vision qui trouve tout son sens aujourd'hui, affirme Selwyn Crittendon, PDG et directeur Développement durable, IKEA Canada. Soutenir la communauté 2ELGBTQ+ fait partie intégrante de nos valeurs. L'initiative du gâteau arc-en-ciel reflète notre conviction que chacun mérite de se sentir en sécurité, respecté et vraiment chez soi, dans tous les aspects de sa vie. La Fierté, ce n'est pas qu'un moment dans l'année : c'est un mouvement, et nous sommes fiers d'être des alliés chaque jour de l'année. »

Grâce à ce partenariat et à bien d'autres, IKEA Canada continue de défendre haut et fort les droits des personnes persécutées simplement pour qui elles sont. Plus de 70 pays criminalisent encore les relations entre personnes de même sexe et, dans plusieurs d'entre eux, les personnes LGBTQI+ sont la cible de violences et d'exclusion à la maison, au travail et dans leur communauté.

« Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec IKEA Canada à l'occasion de cette saison de la Fierté, déclare le directeur des partenariats d'entreprises chez Rainbow Railroad. Grâce au leadership de IKEA et à la générosité des Canadiennes et Canadiens, nous aidons plus de personnes LGBTQI+ que jamais à fuir des situations dangereuses et à commencer une nouvelle vie, où elles peuvent vivre librement et en toute authenticité. »

En reconnaissance de l'engagement à long terme de IKEA Canada envers l'inclusion des personnes 2ELGBTQ+ et de la force de ce partenariat, la collaboration avec Rainbow Railroad a reçu des distinctions nord-américaines, soulignant l'impact réel de l'alignement entre valeurs et actions.

« La mission de Rainbow Railroad, qui consiste à soutenir les personnes fuyant la violence anti-LGBTQI+, s'aligne naturellement avec les efforts constants de IKEA Canada pour accueillir et soutenir les réfugiés et les nouveaux arrivants, explique John Williams, responsable Égalité, diversité et inclusion, IKEA Canada. Ensemble, nous avons une belle occasion de créer un changement concret dans nos communautés locales et de contribuer à bâtir un Canada plus inclusif et bienveillant. »

Cette année, IKEA Canada continuera de promouvoir l'alliance inclusive au quotidien envers la communauté 2ELGBTQ+, notamment en :

Hissant le drapeau du progrès de la Fierté dans tous nos établissements du Canada lors de la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie (JICHTB) ;





lors de la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie (JICHTB) ; Commanditant et participant aux défilés de la Fierté dans plusieurs villes canadiennes ;





Collaborant avec Fierté au travail Canada et le Centre canadien pour la diversité et l'inclusion afin de favoriser l'éducation intersectionnelle et l'inclusion en milieu de travail ;





et le Centre canadien pour la diversité et l'inclusion afin de favoriser l'éducation intersectionnelle et l'inclusion en milieu de travail ; Remettant 40 000 $ à des organismes 2ELGBTQ+ locaux dans les communautés que nous desservons ;





Fournissant à ses collaborateurs des espaces sécuritaires où ils peuvent être eux-mêmes et se soutenir mutuellement grâce à des forums comme le groupe de ressources pour les collaborateurs Rainbow Connections ;

Invitant les clients à se mobiliser en appuyant des campagnes porteuses de sens, comme le gâteau arc-en-ciel.

Pour en savoir plus sur cette initiative ou pour y participer, visitez : fr.IKEA.ca/fierte.

À PROPOS DE RAINBOW RAILROAD

Rainbow Railroad est un organisme international sans but lucratif, basé à New York et à Toronto, qui vient en aide aux personnes LGBTQI+ fuyant la persécution et la violence sanctionnées par l'État. Depuis sa création en 2006, l'organisation a aidé plus de 20 000 personnes LGBTQI+ à trouver un refuge sûr grâce à la relocalisation d'urgence, l'intervention en situation de crise, l'aide financière directe et d'autres formes de soutien. Rainbow Railroad est un organisme de bienfaisance enregistré au Canada et reconnu comme organisation 501(c)(3) aux États-Unis. Pour vous renseigner davantage, visitez le www.rainbowrailroad.org.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est un détaillant d'ameublement d'intérieur de premier plan. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 574 magasins IKEA et studios de planification répartis dans 31 pays, dont 16 au Canada. L'année dernière, IKEA Canada a accueilli 32,6 millions de visiteurs dans ses magasins et 162,6 millions de visiteurs sur son site fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre, en s'efforçant de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives en matière de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca. https://www.ikea.com/ca/fr/

