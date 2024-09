La baisse des prix d'automne s'inscrit dans l'engagement de IKEA Canada à réduire les prix de plus de 1 500 articles, auquel s'ajoute une offre de services de financement d'une durée limitée et une réduction supplémentaire de 15 % sur les cuisines au mois d'octobre.

BURLINGTON, ON, le 24 sept. 2024 /CNW/ - IKEA Canada réduit les prix de plusieurs articles phares de son rayon Cuisine dans le cadre de l'engagement pris par la marque tout au long de 2024 d'investir plus de 80 M$ pour réduire les prix de plus de 1 500 articles. Mise en lumière par des réductions de prix allant jusqu'à 25 % sur les cuisines modulaires SEKTION, cette décision constitue une autre étape clé de la démarche de réduction des prix de IKEA Canada visant à rendre les articles d'ameublement de qualité encore plus abordables. Les nouvelles réductions de prix visent principalement les éléments de base de l'offre Cuisine IKEA, y compris la cuisine modulaire SEKTION, les accessoires et fixations UTRUSTA, les tiroirs MAXIMERA et plusieurs styles de façades de porte et de tiroir.

(Groupe CNW/IKEA Canada Limited Partnership)

IKEA Canada propose également à nouveau ses promotions sur les cuisines, très demandées par les clients, pour offrir des économies supplémentaires. Du 3 octobre au 6 novembre 2024, les clients de IKEA Canada recevront une réduction supplémentaire de 15 % sur les agencements de cuisine achetés pour un montant supérieur à 1 500 $ ; de plus, ils recevront un remboursement de 10 % du montant de leurs achats en cartes-cadeaux pour l'installation d'une cuisine à l'achat d'un service d'installation auprès des Services Cuisines IKEA.

IKEA Canada a collaboré avec la Banque Royale du Canada (RBC) pour proposer finanC par RBC, une solution de paiement par versements échelonnés qui donne accès à un financement simple et direct sans frais cachés, aux clients de IKEA Canada en magasin et en ligne. Du 3 octobre au 6 novembre 2024, les clients de IKEA Canada qui ont atteint l'âge de la majorité dans leur province ou territoire de résidence sont admissibles à un financement par TAC de 0 % pendant 24 mois pour les achats admissibles de 4 000 $ ou plus par l'intermédiaire de finanC par RBC. Des conditions s'appliquent¹. Les nombreux Canadiens et Canadiennes désireux d'accéder à des solutions de financement simples et directes par l'entremise d'une source fiable peuvent maintenant trouver des services de financement pratiques et transparents en magasin chez IKEA Canada et en ligne à fr.IKEA.ca/FinancialServices².

« Grâce au rapport annuel Vie à la maison de IKEA, nous savons que 50 % des Canadiens changent leur façon de vivre cette année, et que 18 % d'entre eux prévoient rénover leur espace de vie actuel », a déclaré Selwyn Crittendon, président-directeur général et directeur Développement durable chez IKEA Canada. « Les cuisines IKEA comptent parmi nos articles les plus populaires et les plus appréciés, et nous sommes convaincus que nos nouveaux prix réduits, combinés à la réduction supplémentaire d'une durée limitée assortie d'un financement accessible, aideront les nombreux Canadiens à investir dans des cuisines bien conçues et à prix abordable qui ajoutent de la valeur à leur vie et à leur intérieur. »

Pour en savoir plus sur les réductions de prix, visitez le www.fr.IKEA.ca/LowerPrices ou l'un des 16 magasins IKEA Canada à l'échelle nationale.

Le service de financement finanC par RBC est offert par RBC Ampli inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada. Pour en savoir plus sur finanC par RBC, consultez le www.rbcroyalbank.com/fr/financ/index.html.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 482 magasins IKEA dans 31 pays, dont 16 au Canada. L'année dernière, le nombre de personnes qui ont visité un magasin IKEA Canada s'est établi à 28 millions, tandis que 166 millions de personnes ont visité le site Web canadien. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, consultez le site fr.IKEA.ca.

À PROPOS DE RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux plus de 100 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. En raison de notre capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 18 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, consultez le rbc.com/fr.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Découvrez comment au rbc.com/fr/peopleandplanet.

¹ Les prêts doivent faire l'objet d'une demande et d'une approbation. Offre promotionnelle de financement sur 24 mois à un TAP de 0 % sur les transactions admissibles entre 4000 $ et 15 000 $ (après les taxes) effectuées en magasin et en ligne entre

le 3 octobre et le 6 novembre 2024. Des options supplémentaires quant à la durée et aux plans sont offertes. Elles peuvent être modifiées ou annulées sans préavis. Les taux promotionnels et standards varient en fonction du montant emprunté et de la durée choisie, et vont d'un TAP de 0 % à 9,99 %. Les demandeurs approuvés peuvent choisir un TAP de 0 % pour une durée de 12 mois, quel que soit le montant emprunté, ou, s'ils sont admissibles, ils peuvent bénéficier d'un TAP de 9,99 % pour des durées de 24, 36 ou 48 mois, tout dépendant du montant emprunté. Par exemple : sur un prêt de 5000 $, un demandeur admissible pourrait payer 416,67 $ par mois pendant 12 mois à un TAP de 0 %, OU 161,32 $ par mois pendant 36 mois à un TAP de 9,99 %.

² Le financement et les prêts remboursables par versements finanC par RBC ne sont pas offerts pour : les produits des Services alimentaires IKEA achetés à l'Épicerie suédoise IKEA, au Restaurant IKEA, et au Bistro IKEA ; les cartes-cadeaux IKEA ; les achats liés au service d'installation de cuisine des Services Cuisines IKEA ; les services de tiers non facturés par IKEA.

