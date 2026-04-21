BURLINGTON, ON, le 21 avril 2026 /CNW/ - IKEA Canada est fière d'avoir été nommée l'un des employeurs les plus écologiques au Canada pour une 18e année consécutive par Mediacorp Canada Inc. Cette distinction témoigne de l'engagement profond de l'entreprise à intégrer la durabilité dans l'ensemble de ses activités et à mobiliser plus de 7000 collaborateurs, afin d'apporter une contribution environnementale et sociale significative, au travail comme à la maison.

IKEA Canada reconnue comme l’un des employeurs les plus écologiques au Canada pour une 18e année consécutive, une reconnaissance de l’engagement de ses collaborateurs (Groupe CNW/IKEA Canada Limited Partnership) Pour IKEA Canada, la durabilité n’est pas une initiative indépendante, mais un principe directeur intégré à ses activités de vente au détail, à sa chaîne d’approvisionnement, à ses bureaux, à ses centres de distribution et à ses réseaux de livraison à domicile. (Groupe CNW/IKEA Canada Limited Partnership)

Ce prix annuel souligne les organisations qui se démarquent par une culture ancrée de responsabilité environnementale. Pour IKEA Canada, la durabilité n'est pas une initiative indépendante, mais un principe directeur intégré à ses activités de vente au détail, à sa chaîne d'approvisionnement, à ses bureaux, à ses centres de distribution et à ses réseaux de livraison à domicile.

« La durabilité n'est pas quelque chose que nous faisons en parallèle : elle est intégrée à l'ensemble de nos activités, souligne Peter Jones, responsable Développement durable chez IKEA Canada. Chaque établissement a ses propres objectifs et chaque collaborateur joue un rôle pour les atteindre. Cette reconnaissance reflète l'engagement des collaborateurs et leur adhésion à notre mission : améliorer le quotidien du plus grand nombre. »

Peter, originaire du Royaume-Uni et récemment revenu au Canada après avoir contribué à l'élaboration d'indicateurs mondiaux de retombées en durabilité pour IKEA au Royaume-Uni et en Suède, insiste sur l'importance de la mesure et de la responsabilité pour améliorer la performance.

« Quand on mesure, on apprend. Et quand on apprend, on s'améliore, explique Peter. Nous avons réalisé des progrès importants parce que nos équipes analysent leurs retombées, comprennent leurs leviers et passent à l'action. »

Qu'il s'agisse de moderniser ses bâtiments pour améliorer leur efficacité énergétique, de réduire les déchets ou d'offrir des services circulaires prolongeant la vie des articles d'ameublement, chaque établissement IKEA Canada élabore son propre plan d'action, en cohérence avec la stratégie globale de durabilité de l'entreprise.

Alors que l'entreprise célèbre 18 années au palmarès des employeurs les plus écologiques au Canada, IKEA Canada attribue cette réussite à l'engagement et à la passion de ses collaborateurs partout dans le pays.

« Cette reconnaissance revient à nos collaborateurs, ajoute Peter. Ce sont leurs actions quotidiennes qui nous permettent d'être honorés année après année. »

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est un détaillant d'ameublement d'intérieur de premier plan. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui dirige 574 magasins IKEA dans 31 pays, dont 15 magasins et 11 Centres de planification et de commande sont situés au Canada. L'année dernière, IKEA Canada a accueilli 33,3 millions de personnes dans ses magasins, et 199,9 millions de personnes ont visité le site fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

SOURCE IKEA Canada Limited Partnership

Pour les demandes de renseignements des médias : Marisa Ferreira, Partenaire commerciale Communications, IKEA Canada, [email protected]