Profitez de la vie et cuisinez à petits prix

IKEA Montréal participera au Salon national de l'habitation de Montréal

MONTRÉAL, le 10 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, IKEA Montréal annonce sa participation, pour une 2e année consécutive, au Salon national de l'habitation de Montréal qui se tiendra au Palais des congrès du 12 au 15 mars 2026.

IKEA Montréal participera au Salon national de l’habitation de Montréal (Groupe CNW/IKEA Canada Limited Partnership)

Pour l'occasion, la cuisine à petit prix sera mise de l'avant. De sa conception initiale jusqu'à son usage, IKEA vous fera la démonstration que cuisiner à petits prix est encore accessible en 2026. "Cette initiative s'inscrit dans notre démarche globale visant à soutenir les gens à chaque étape de leur parcours vers une meilleure expérience de cuisine et de repas : de l'organisation à la préparation, sans oublier le repas et le ménage qui le suit déclare Amadou Diop, Directeur du marché de l'Est pour IKEA Canada. nous estimons que tout le monde mérite d'éprouver du plaisir à cuisiner et à partager des repas, peu importe le budget, l'espace ou les situations de vie".

Les visiteurs du Salon sont attendus au kiosque 1109 pour découvrir la toute nouvelle porte de cuisine ASPUDDEN. Ceux-ci pourront aussi profiter de leur visite pour se procurer des accessoires de cuisine à petit prix qui feront une différence significative dans leur expérience culinaire.

Parce que l'abordabilité demeure au cœur de l'approche de IKEA, chaque visiteur du kiosque de IKEA Montréal se verra remettre un coupon rabais de 15% sur son prochain achat en magasin. Cette offre a pour but de favoriser des moments quotidiens plus agréables à la maison pour le plus grand nombre.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est un détaillant d'ameublement d'intérieur de premier plan. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui dirige 574 magasins IKEA dans 31 pays, dont 15 magasins et 11 Centres de planification et de commande sont situés au Canada. L'année dernière, IKEA Canada a accueilli 33,3 millions de personnes dans ses magasins, et 199,9 millions de personnes ont visité le site fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

SOURCE IKEA Canada Limited Partnership

Contact : Eve-Catherine Métras, Responsable des communications, IKEA Montréal, [email protected]