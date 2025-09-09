Inspirée par les traditions tout en étant pensée pour une nouvelle génération, la collection combine les formes sculpturales emblématiques et l'usage affirmé de la couleur propres à Westman avec la démarche de design réfléchie de IKEA, qui privilégie la fonctionnalité et la joie de vivre à la maison. Les tons classiques de rouge et de vert rendent hommage à l'héritage festif, tandis que le rose bonbon et le bleu pastel ajoutent une touche ludique parfaite pour toutes les formes de célébration.

« Chez IKEA, nous croyons que le design saisonnier doit susciter la joie, être accueillant et refléter les multiples façons dont les gens se réunissent pour célébrer, affirme Carmen Ciesielski, chef nationale de la vision Aménagement d'intérieur. Cette collaboration avec Gustaf Westman insuffle une énergie nouvelle et expressive à notre collection d'hiver. Elle fusionne tradition, couleurs audacieuses, formes sculpturales et esprit ludique. C'est un excellent exemple de la manière dont IKEA continue de proposer des articles de qualité, au design soigné, à des prix qui rendent un design accessible et esthétique à toutes et à tous. »

Les contrastes expressifs de la collection se manifestent dans chaque pièce : une tasse et une soucoupe en porcelaine vert foncé et rose arborent une silhouette douce. L'éclairage joue un rôle central, avec des chandeliers, des bougeoirs et une lanterne rechargeable qui passe d'un orbe superposé à une forme sculpturale déployée. Une réinterprétation moderne de la lampe suédoise traditionnelle en forme de candélabre ajoute une touche nostalgique.

« Pour moi, c'était l'occasion de revisiter l'esthétique traditionnelle des décorations des Fêtes et de la transformer, en y insufflant plutôt une dose de ludisme et d'audace, explique Gustaf Westman. C'est ma vision des Fêtes : un nouveau design pour une nouvelle génération. »

La collection se complète avec un vase saisissant composé d'une spirale métallique unique, jumelée à un récipient en verre. Ce dernier est conçu pour soutenir les fleurs tombantes tout en ajoutant un élément visuel dynamique à tout espace.

La collection IKEA VINTERFINT, en collaboration avec Gustaf Westman, sera offerte en magasin et en ligne à compter du 1er octobre 2025, pour une durée limitée.

