Les membres IKEA Family peuvent participer pour courir la chance de gagner l'une des trois cartes-cadeaux IKEA de 500 $ pour améliorer le rangement de leur frigo

BURLINGTON, ON, le 14 avril 2026 /CNW/ - Partout au Canada, les frigos débordent de bonnes intentions : restes égarés, fruits et légumes dissimulés, contenants de commandes pour emporter empilés dans les coins et condiments qui semblent se multiplier d'eux-mêmes. Le chaos dans le frigo est une réalité bien partagée et, pour de nombreux ménages, l'une des principales sources de gaspillage alimentaire au pays. Avec des horaires chargés et des tablettes encombrées, il est facile de perdre de vue ce qui se cache à l'arrière. Ces petits moments du quotidien finissent par s'accumuler et représentent une grande partie du gaspillage alimentaire généré à la maison. IKEA Canada s'engage à aider les Canadiens à réduire ce gaspillage grâce à des solutions pratiques, abordables et durables.

Avec des rangements alimentaires conçus pour offrir visibilité, fraîcheur et aise, IKEA Canada aide les Canadiens à transformer le chaos dans leur frigo en un royaume d’organisation et de conservation, un petit changement à la fois. (Groupe CNW/IKEA Canada Limited Partnership)

Afin de faire face à ce défi de façon amusante et fonctionnelle, IKEA Canada lance le concours « Un frigo tout en fraîcheur », en vigueur du 14 au 21 avril 2026 exclusivement pour les membres IKEA Family - un programme de fidélisation gratuit offrant des avantages, des récompenses et de l'inspiration pour aider les Canadiens à profiter au maximum de leur maison. Sur le site fr.IKEA.ca/FrigoEnFraîcheur, les membres IKEA Family peuvent répondre à un court questionnaire de vrais ou faux pour courir la chance de gagner l'une des trois cartes-cadeaux IKEA de 500 $.

Le gaspillage alimentaire à la maison n'est souvent pas intentionnel. C'est généralement la conséquence d'une mauvaise visibilité, d'un manque d'organisation et des circonstances du quotidien. Alors que les aliments qui ne sont jamais consommés génèrent de 8 à 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES), selon les données les plus récentes du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), réduire le gaspillage alimentaire ne demande pas la perfection -- seulement de meilleurs systèmes.

« Les Canadiens concilient beaucoup de choses, et souvent, le gaspillage alimentaire survient sans qu'ils s'en rendent compte », affirme Peter Jones, directeur Développement durable pour IKEA Canada. « Même de petits changements dans la façon de ranger et d'organiser les aliments peuvent aider les ménages à réduire grandement le gaspillage, sans infliger de stress supplémentaire. Chez IKEA Canada, nous nous engageons à rendre ces gestes durables abordables, pratiques et faciles à intégrer aux routines quotidiennes, parce que le progrès commence par la maison ».

Quelques petits changements peuvent faire une grande différence. De simples habitudes comme utiliser des contenants transparents, regrouper les articles similaires, congeler les restes dans les contenants hermétiques ou ajouter des étiquettes avec la date aident à assurer la fraîcheur des aliments, à repérer plus facilement les ingrédients et à prévenir le gaspillage. Lorsqu'ils sont bien en vue, les aliments sont plus faciles à utiliser. Les contenants hermétiques gardent leur contenu frais et le fait qu'ils soient réutilisables soutient les habitudes durables.

Depuis des décennies, IKEA se concentre à créer du rangement alimentaire qui facilite le quotidien du plus grand nombre. Des contenants transparents et empilables comme ceux de la collection IKEA 365+ ou HAVSTOBIS permettent de mieux voir les aliments et d'optimiser l'espace du frigo. Leurs formats modulaires s'adaptent aux besoins de la maison en constante évolution, et les matériaux durables et réutilisables permettent de laisser de côté les emballages et les sacs jetables. Un design bien pensé, pratique et conçu pour le quotidien, que le frigo soit rempli de repas préparés un jour et de restes des Fêtes à un autre.

Du 16 au 19 avril 2026, les membres IKEA Family obtiendront aussi 20 % de réduction sur les contenants alimentaires IKEA 365+, ce qui leur permettra de garder leurs aliments frais et de réduire leurs déchets plus facilement et de façon abordable.

Le coût de l'épicerie ne cessant d'augmenter, les Canadiens ne doivent pas se limiter : ils ont besoin d'articles qui s'intègrent naturellement dans leurs routines. Lorsque les bons outils sont accessibles, il devient plus facile d'utiliser ce qui est déjà dans le frigo et d'en faire une habitude bien ancrée. Le résultat : moins de nourriture gaspillée et plus d'argent économisé. Un avantage pour les ménages et la planète.

Avec des rangements alimentaires conçus pour offrir visibilité, fraîcheur et aise, IKEA Canada aide les Canadiens à transformer le chaos dans leur frigo en un royaume d'organisation et de conservation, un petit changement à la fois.

Pour plus d'informations ou participer au concours, visitez le fr.IKEA.ca/FrigoEnFraîcheur.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est un détaillant d'ameublement d'intérieur de premier plan. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui dirige 574 magasins IKEA dans 31 pays, dont 15 magasins et 11 Centres de planification et de commande sont situés au Canada. L'année dernière, IKEA Canada a accueilli 33,3 millions de personnes dans ses magasins, et 199,9 millions de personnes ont visité le site fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

SOURCE IKEA Canada Limited Partnership

Pour les requêtes médiatiques : Marisa Ferreira, Partenaire commerciale Communications, IKEA Canada, [email protected]