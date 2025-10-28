« Chez IKEA Canada, nous croyons en l'importance de faire entendre des voix qui reflètent la diversité réelle de notre pays, dit Jonelle Ricketts, directrice Marketing. Nous donnons vie à notre stratégie d'égalité, de diversité et d'inclusion en mettant en lumière les talents PANDC derrière nos campagnes de manière à accroître leur visibilité et leur ouvrir des portes, afin de contribuer à bâtir un secteur créatif plus inclusif. »

Les détaillants d'ameublement produisent chaque année des milliers d'images, et pourtant seulement 21 % des photographes au Canada sont issus des communautés PANDC. Or, la représentation derrière l'objectif est tout aussi importante que celle qu'on voit à l'écran. Le secteur créatif a donc là une occasion d'accroître la diversité à travers l'ensemble des étapes du processus de production. En tant que plus grand détaillant d'ameublement au monde, IKEA a le pouvoir et la responsabilité d'assumer un rôle de premier plan dans le changement sociétal. La campagne Place à la diversité met en lumière trois photographes talentueux issus de communautés historiquement sous-représentées, qui ont saisi des images des décors de cuisine du magasin IKEA Ottawa à travers leurs objectifs en y apportant leurs perspectives uniques.

« Chez IKEA, notre vision est d'améliorer le quotidien du plus grand nombre, dit Selwyn Crittendon, PDG et directeur Développement durable de IKEA Canada. L'inclusion et le sentiment d'appartenance sont essentiels à la réussite de notre entreprise, car ils nous permettent d'attirer et de fidéliser les meilleurs talents, de servir une clientèle diversifiée et de contribuer à apporter un changement positif dans la société. Notre plus récente campagne, Place à la diversité, est l'une des nombreuses façons dont nous donnons vie à notre stratégie en matière d'égalité, de diversité et d'inclusion. »

Soutenir la diversité à tous les niveaux

IKEA Canada est une entreprise humaniste guidée par ses valeurs, qui considère l'égalité comme un pilier fondamental des droits de la personne et qui reflète cet engagement à travers sa vision et ses actions. La marque soutient fièrement le Centre canadien pour la diversité et l'inclusion, un organisme national qui aide les entreprises et les gens en général à devenir plus inclusifs et à lutter contre la discrimination. Au fil des décennies, IKEA a lancé de nombreuses campagnes pour accroître la sensibilisation aux communautés diversifiées et aider ces dernières à faire entendre leur voix. IKEA Canada compte également quatre groupes de ressources pour les collaborateurs, qui sont des réseaux volontaires structurés autour d'identités, de réalités ou d'intérêts communs. Ces groupes favorisent l'apprentissage, l'alliance et le changement inclusif au sein de l'entreprise :

C.R.E.W. : Soutient la diversité multiculturelle et lutte contre le racisme anti-Noirs, en célébrant les identités intersectionnelles

: Soutient la diversité multiculturelle et lutte contre le racisme anti-Noirs, en célébrant les identités intersectionnelles Rainbow Connections : Défend les droits des collaborateurs 2ELGBTQ+ ainsi que de leurs alliés et alliées

: Défend les droits des collaborateurs 2ELGBTQ+ ainsi que de leurs alliés et alliées GROW : Favorise le bien-être et la santé des collaborateurs

: Favorise le bien-être et la santé des collaborateurs BEAM : Encourage l'équilibre des genres à l'échelle de toutes les fonctions

IKEA Canada invite les autres marques à se joindre à ce mouvement en collaborant avec davantage de photographes et de talents créatifs issus de communautés sous-représentées pour donner vie à leurs campagnes. En utilisant leurs propres espaces pour faire place à la diversité ensemble, les marques peuvent contribuer à favoriser une plus grande inclusion et à créer des occasions permettant aux talents émergents d'intégrer le secteur et d'y prospérer. La campagne Place à la diversité a lieu du 28 octobre au 30 novembre 2025. Pour en savoir plus à ce sujet, visitez la page www.fr.IKEA.ca/PlaceALaDiversite.

