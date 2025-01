Le détaillant d'articles d'ameublement lance également une campagne publicitaire ludique pour démontrer son engagement envers les prix abordables

BURLINGTON, ON, le 20 janv. 2025 /CNW/ - Tandis que les prix abordables restent au cœur des préoccupations des Canadiens, IKEA continue de proposer des économies à ses clients en investissant davantage dans la baisse de prix d'encore plus d'articles, tout en déployant une campagne publicitaire divertissante pour promouvoir son engagement.

L'an dernier, IKEA Canada a investi plus de 80 M$ pour réduire les prix de plus de 1 500 articles dans l'ensemble de son assortiment. Cette année, IKEA Canada poursuit son engagement pour rendre son assortiment plus abordable en investissant plus de 50 M$ afin de réduire les prix de plus de 550 articles. Une publicité astucieuse, qui renforce l'engagement de la marque à aider les Canadiens à trouver des agencements bien conçus abordables afin de mieux vivre à la maison au quotidien, commence à être diffusée à la télévision, hors domicile, sur les canaux numériques et les réseaux sociaux à l'échelle nationale, à partir de janvier et jusqu'en avril 2025. Sans déroger au ton et au côté ludiques de la marque, la nouvelle campagne publicitaire reprend les tropes des publicités des marques de style de vie haut de gamme afin de célébrer la conception de grande qualité et accessible des articles IKEA. La nouvelle campagne « Ça, c'est IKEA » de IKEA Canada imite à la base les publicités de marque ambitieuses, pour finalement renforcer l'engagement du détaillant à rendre de superbes conceptions accessibles au plus grand nombre.

« Nos articles et nos aménagements d'intérieur apportent chaque jour de la joie aux gens et ont aidé des millions d'entre eux à concrétiser leur rêve d'un bel intérieur abordable », remarque Selwyn Crittendon, PDG et directeur Développement durable chez IKEA Canada. « Tant que les Canadiennes et les Canadiens resteront extrêmement attentifs à leurs dépenses, nous continuerons à les soutenir en leur offrant un rapport qualité-prix incroyable à l'échelle de notre assortiment. »

Les cuisines IKEA restent 25 % moins chères qu'il y a un an, tandis que les accessoires et les agencements d'ameublement d'intérieur à l'échelle de l'assortiment IKEA sont aussi proposés à des prix plus bas pour commencer la nouvelle année. En vue de permettre aux Canadiens de moderniser simplement leur intérieur sans amputer leur budget, IKEA Canada a baissé les prix de centaines d'articles, notamment :

IKEA Canada a également lancé l'an dernier des services financiers destinés à rendre l'ameublement d'intérieur plus accessible et pratique pour les Canadiens. Grâce aux services financiers de IKEA, les Canadiens peuvent profiter d'aménagements d'intérieur bien pensés et respectueux du développement durable qui simplifieront leur quotidien, selon des modalités financières adaptées à leur budget. Les nombreux Canadiens et Canadiennes désireux d'accéder à des solutions de financement simples et directes par l'entremise d'une source fiable peuvent maintenant trouver des services de financement pratiques et transparents en magasin chez IKEA Canada et en ligne à https://www.ikea.com/ca/fr/customer-service/services/finance-options/.

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui dirige 400 magasins IKEA dans 31 pays, dont 16 sont situés au Canada. L'année dernière, IKEA Canada a accueilli 32,6 millions de personnes dans ses magasins, et 162,6 millions de personnes ont visité le site fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

