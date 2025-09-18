Cette réussite, rendue possible grâce à une collaboration avec des services partenaires et l'installation de bornes de recharge pour la flotte de véhicules à l'échelle nationale, témoigne de l'engagement de IKEA envers le bon voisinage et l'amélioration des environnements locaux situés autour de ses magasins.

BURLINGTON, ON, le 18 sept. 2025 /CNW/ - IKEA Canada est fière d'avoir franchi une étape importante dans son parcours vers l'objectif zéro émission. En août 2025, 72 % de ses livraisons à domicile par camions volumineux ont été effectuées à l'aide de véhicules électriques, surpassant pour la première fois le nombre de livraisons effectuées par véhicules à moteur à combustion interne. Cette réussite est un pas colossal pour soutenir l'ambition du Groupe Ingka à l'échelle mondiale, visant à réaliser plus de 90 % des livraisons à domicile avec des véhicules à émission zéro d'ici 2028.

IKEA Canada franchit une étape importante vers l’objectif zéro émission : les véhicules électriques font plus de livraisons à domicile que les camions à essence (Groupe CNW/IKEA Canada Limited Partnership)

Les progrès de IKEA Canada vers les livraisons à domicile à émission zéro sont possibles grâce à une collaboration fructueuse avec des services de livraison partenaires qui partagent la vision de l'entreprise, qui emploie des solutions novatrices pour soutenir la santé des villes et du climat. Des investissements envers le développement d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ont également joué un rôle crucial dans le bon déroulement de cette transition et le maintien de cette lancée.

« Grâce à nos investissements dans le développement d'infrastructures de recharge, nos services de livraison partenaires ont chaque jour accès à une source d'énergie fiable et sécurisée, de sorte qu'ils peuvent commencer chaque journée pleinement rechargés et prêts à effectuer leurs livraisons », dit Liz Wilson, directrice Traitement des commandes clients. « En août 2025, nous avons effectué plus de livraisons à domicile au moyen de véhicules électriques que par camions à essence : cela constitue une étape marquante sur le parcours de IKEA en matière de durabilité. Ce progrès ne serait pas possible sans une collaboration fructifiante avec nos services de livraison partenaires, qui partagent notre engagement envers l'innovation et la responsabilité écologique. Plus important encore : IKEA est fière de ne pas avoir à demander de frais supplémentaires à sa clientèle pour effectuer ces livraisons à émission zéro, ce qui reflète notre dévouement de rendre les options durables accessibles et abordables pour le plus grand nombre ».

IKEA Canada a investi 3,75 M$, auxquels s'ajoute un financement de 1,175 M$ provenant du programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ) de Ressources naturelles Canada (RNCan) et d'entreprises partenaires, afin d'installer des bornes de recharge destinées aux flottes des 17 établissements de traitement des commandes à travers le Canada. Ce déploiement à l'échelle nationale garantit que chaque établissement offrant un service de livraison à domicile, dont les magasins IKEA et les centres de distribution client (CDC), possède une infrastructure de recharge pour véhicules électriques mise à la disposition de ses partenaires de livraison.

La clientèle de IKEA n'a pas à payer de frais supplémentaires pour la livraison à domicile à émission zéro. Cela fait partie de l'engagement de l'entreprise visant à rendre la durabilité accessible et abordable au plus grand nombre, tout en continuant à offrir le service de haute qualité recherché par ses clients. S'alignant avec l'ambition du Groupe Ingka à l'échelle mondiale, visant à ce que 90 % des livraisons à domicile soient effectuées avec des véhicules à émission zéro d'ici 2028, IKEA Canada encourage le progrès à travers des solutions novatrices et des efforts collaboratifs stratégiques qui favorisent la durabilité et répondent aux attentes de la clientèle.

