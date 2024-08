Le 7 septembre, IKEA Canada invite ses clients à se rendre dans les magasins IKEA d'un océan à l'autre en pyjama pour profiter de réductions supplémentaires sur des articles, participer à des événements amusants en magasin et déguster un déjeuner gratuit. La fête en pyjama compte parmi une foule d'initiatives et d'événements amusants qui marqueront le coup d'envoi de l'année du sommeil complet de la marque.

BURLINGTON, ON, le 15 août 2024 /CNW/ - IKEA Canada et les marchés IKEA du monde entier se concentreront sur une année dédiée à inspirer les clients à privilégier le sommeil. Aux quatre coins du monde et du Canada, de nombreuses personnes peinent encore à bénéficier d'un repos de qualité. Selon le récent rapport Vie à la maison, 55 % des gens considèrent le sommeil comme l'activité la plus importante pour leur bien-être à la maison. Pourtant, de nombreuses études révèlent qu'un adulte sur deux se dit insatisfait de son sommeil, ce qui nuit aux activités quotidiennes et au rendement au travail.

« L'intérêt de nos clients pour le sommeil est en hausse depuis des années. Les Canadiens privilégient différentes habitudes liées au sommeil, allant du choix de la bonne température à la préférence pour l'obscurité totale. Nous avons également constaté une hausse de la demande pour les rangements pour chambre à coucher et pour le linge de lit, comme les draps, les housses de couette et les couettes, affirme Mathias Karlsson, directeur commercial Chambres à coucher chez IKEA Canada. Le message de nos clients ne pourrait être plus clair : ils veulent plus de conseils sur le sommeil, plus d'agencements pour mieux dormir et parvenir encore plus facilement à l'aménagement idéal de leur chambre à coucher. Nous sommes enthousiastes de lancer une année consacrée au sommeil en inspirant les gens grâce à nos articles, en organisant des événements formidables pour susciter l'intérêt de nos clients et en veillant toujours à fournir des articles de qualité à prix abordable. »

Le 28 août, IKEA tentera aussi de rassembler le plus grand nombre de personnes en pyjama à Älmhult, en Suède. Le Groupe Ingka essayera alors de décrocher le titre GUINNESS WORLD RECORDS™ du plus grand rassemblement de personnes portant un pyjama deux pièces. Cette initiative dans la ville natale de la marque inaugurera l'année que le détaillant consacre à l'amélioration du sommeil pour le plus grand nombre tout en continuant à faire croître son entreprise.

Tout en cherchant à améliorer la qualité du sommeil du plus grand nombre, IKEA Canada vise également à le faire d'une manière plus durable et plus circulaire. En plus d'offrir des articles qui utilisent plus de textiles recyclés et renouvelables, IKEA Canada a établi un partenariat avec Furniture Bank, une organisation sociale située dans la région du Grand Toronto. Depuis 2019, l'entreprise a aidé plus de 12 160 familles dans le besoin et a évité que plus de 25 110 matelas se retrouvent au dépotoir grâce à son programme de recyclage de matelas. L'entreprise soutient également le programme Sleep Well de Furniture Bank au moyen de dons en nature et de l'engagement de ses établissements de la région du Grand Toronto, afin de s'assurer que chaque enfant dispose d'un lit douillet qui favorise un développement sain et un bien-être émotionnel. Dans le cadre du programme, IKEA Canada a déjà contribué à fournir des trousses d'essentiels du sommeil Sleep Well à plus de 830 enfants dans le besoin.

Pour en savoir plus sur le mouvement du sommeil complet de IKEA Canada, consultez le site Web fr.IKEA.ca ou visitez l'un des 16 points de contact de la marque.

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre peut les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 389 magasins IKEA dans 31 pays, dont 16 au Canada. L'année dernière, le nombre de personnes qui ont visité un magasin IKEA Canada s'est établi à 28 millions, tandis que 166 millions de personnes ont visité le site Web canadien. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

