IKEA Canada collabore avec Mason Studio sur une étagère KALLAX plus grande que nature

« L'événement portes ouvertes IKEA Canada met à l'honneur plus de huit décennies de design et d'innovation, explique Bruno Dumas, chef du secteur commercial de IKEA Canada. Nous nous réjouissons d'accueillir des visiteurs pour un événement qui promet d'inspirer grâce à ses installations ludiques, ses avant-premières et son utilisation de l'IA. »

L'événement portes ouvertes IKEA Canada présentera une œuvre d'art plus grande que nature mettant en vedette les articles les plus emblématiques et convoités de la marque, les étagères de la collection KALLAX, élaborée il y a plus de 40 ans par le développeur de produits interne Börje Lindgren. Mason Studio a réimaginé cet article légendaire dans des proportions gigantesques qui brouillent la frontière entre meuble de rangement et œuvre d'art moderne, tout en le parant des couleurs emblématiques de la marque IKEA, le bleu et le jaune.

« En représentant l'esprit ludique de IKEA et ses articles emblématiques, nous avons voulu inciter la découverte, l'interaction et la connexion. Lorsqu'ils entrent dans notre studio en passant par la galerie, les visiteurs sont invités à participer à des expériences ludiques à l'intérieur des gigantesques sculptures, le quotidien se transformant en voyage fantastique, précise Ashley Rumsey, partenaire de Mason Studio. L'exposition symbolise notre dévouement pour réimaginer les objets et espaces du quotidien, et ainsi apporter de la joie dans la vie quotidienne. »

Pour son 80e anniversaire, IKEA relance certaines icônes sélectionnées avec soin dans ses archives. La collection Nytillverkad établit un pont entre les créations emblématiques du passé et les rêves et besoins du présent et de l'avenir. L'événement met en valeur le second lancement de cette collection, la marque intégrant des éléments des années 1970 et 1980 à des articles comme le fauteuil SKÅLBODA ou la table d'appoint JÄRLÅSA, tous deux conçus par Niels Gammelgaard.

« Chez IKEA, nous sommes fiers de notre héritage et entendons le célébrer en réinventant certaines de nos créations les plus emblématiques par l'intégration de matériaux et technologies dernier cri. Composée de classiques réactualisés, la collection Nytillverkad mise sur la simplicité, la fonctionnalité, l'audace et l'esprit ludique, des valeurs incontournables chez IKEA », déclare Johan Ejdemo, directeur mondial Conception chez IKEA of Sweden.

IKEA démontrera également comment le design et la technologie s'agencent grâce à l'expérience numérique reposant sur l'IA qui a récemment été lancée, IKEA Kreativ. Les visiteurs pourront découvrir en avant-première les collections des Fêtes, comme la collection VINTERFINT, inspirée du folklore scandinave, et la collection AROMATISK, pour célébrer la Divali. Enfin, les visiteurs pourront faire l'expérience d'un véritable sanctuaire du sommeil qui met en évidence les six essentiels IKEA pour bien dormir : le confort, la luminosité, la température, la qualité de l'air, le silence ainsi que les couleurs et les meubles.

Les membres IKEA Family participant à l'événement portes ouvertes IKEA Canada célébrant la vie à la maison pourront tenter de remporter une carte-cadeau IKEA d'une valeur de 1000 $. Pour de plus amples informations, veuillez consulter IKEA.ca/IKEACanadaOpenHouse.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 389 magasins IKEA dans 32 pays, dont 16 au Canada. L'année dernière, le nombre de personnes qui ont visité un magasin IKEA Canada s'est établi à 26 millions ; quant au nombre de personnes qui ont visité le site fr.IKEA.ca, il s'est chiffré à 189 millions. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

À PROPOS DE MASON STUDIO

Chez Mason Studio, nos designs sont réfléchis, puisque nous sommes portés par notre besoin naturel de « faire toujours mieux ». Nous ne cherchons pas uniquement à améliorer le monde, mais aussi à comprendre ce que nous pouvons apporter à la société, c'est-à-dire créer une expérience ou un moment personnel qui a du sens. Les profils de notre équipe sont variés sur le plan académique, culturel et personnel. Nous mettons tout ce que nous sommes dans nos projets afin d'exprimer la richesse de l'humanité et de rehausser nos designs. Bien que tous nos designers aient une formation en aménagement d'intérieur, notre expertise concerne également l'architecture, la conception de meubles, les sciences humaines, la consultation en gestion artistique, l'histoire de l'art, les beaux-arts, la création textile, le graphisme, les affaires, la finance et l'économie.

SOURCE IKEA Canada Limited Partnership

Renseignements: Pour les requêtes médiatiques : Heena Saini, Partenaire commerciale Communications IKEA Canada, [email protected]