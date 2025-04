BURLINGTON, ON, le 22 avril 2025 /CNW/ - Pour la 17e année consécutive, IKEA Canada a été désignée comme l'un des employeurs les plus écologiques au Canada par Mediacorp Canada Inc. en raison de son engagement envers des pratiques commerciales durables et des initiatives en matière de développement durable.

Cette distinction reconnaît les employeurs qui mènent la nation en instaurant une culture de la sensibilisation à l'environnement et qui réussissent à recruter des personnes au sein de leur organisation en raison de leur fort leadership environnemental.

« IKEA s'engage à améliorer la vie quotidienne du plus grand nombre, de ses collaborateurs aux personnes avec qui l'entreprise interagit », déclare Geoff Macdonald, directeur financier de IKEA Canada. « Les collaborateurs intègrent le développement durable dans leurs activités quotidiennes parce qu'il s'agit d'une valeur intrinsèque à tous les aspects de notre entreprise, et nous recrutons sur la base de ces valeurs. Chaque membre de l'équipe, qu'il soit à temps partiel ou à temps plein, partage cette valeur. Cela contribue vraiment à générer l'effort concerté dont nous avons besoin pour atteindre nos objectifs ».

Des meubles à l'alimentation, de la production à la livraison à domicile, de l'énergie aux investissements, IKEA s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de développement durable. Au niveau mondial, l'entreprise s'est engagée à accélérer ses actions en faveur du climat d'ici 2030 en réduisant de moitié ses émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble de la chaîne de valeur d'IKEA et en visant la carboneutralité d'ici 2050. Depuis 2016, l'organisation s'est considérablement développée dans le monde entier tout en réduisant son empreinte sur le climat de plus de 30 %.

Voici quelques-unes des nombreuses initiatives qui font de IKEA l'un des employeurs les plus écologiques au Canada :

Les clients et les collaborateurs de IKEA Canada peuvent recharger leur véhicule électrique dans 14 de ses magasins. IKEA Canada reste déterminée à augmenter la part des livraisons à domicile effectuées par des véhicules zéro émission. Des chargeurs commerciaux sont installés dans 16 établissements IKEA qui effectuent des livraisons à domicile dans tout le pays, et l'organisation continue d'investir dans la recharge des véhicules électriques pour les livraisons commerciales.

IKEA Canada propose des aliments végétaux dans ses Restaurants et Bistros suédois, notamment des boulettes végétales, des desserts glacés végétaliens et des hot-dogs végés.

IKEA Canada collabore avec Deuxième Récolte, le plus important organisme de récupération alimentaire au Canada , pour faire don des surplus alimentaires de ses Épiceries suédoises. En outre, elle s'associe à Too Good to Go pour proposer les excédents alimentaires de ses restaurants et bistros à un prix réduit.

, pour faire don des surplus alimentaires de ses Épiceries suédoises. En outre, elle s'associe à Too Good to Go pour proposer les excédents alimentaires de ses restaurants et bistros à un prix réduit. Grâce à ses deux parcs éoliens en Alberta et à ses installations solaires sur les toits de plus de la moitié de ses magasins, IKEA Canada génère une énergie renouvelable équivalant à environ trois fois l'énergie qu'elle consomme.

et à ses installations solaires sur les toits de plus de la moitié de ses magasins, IKEA Canada génère une énergie renouvelable équivalant à environ trois fois l'énergie qu'elle consomme. Dans le cadre de sa stratégie de développement durable, IKEA s'efforce d'éliminer tous les déchets de ses activités d'ici 2030. Pour soutenir cette ambition, des établissements à travers le Canada vérifient les bacs de déchets prévus pour l'enfouissement afin de comprendre comment ils peuvent améliorer le tri des déchets et augmenter les taux de recyclage.

vérifient les bacs de déchets prévus pour l'enfouissement afin de comprendre comment ils peuvent améliorer le tri des déchets et augmenter les taux de recyclage. IKEA Canada invite également ses collaborateurs et clients à recycler leurs vieux appareils électroniques, à donner leurs meubles légèrement usagés par l'entremise de collectes d'articles à donner et à recycler, et à recycler les piles et les ampoules grâce aux stations de recyclage présentes en magasin.

Le programme Revendez-les chez IKEA Canada donne une seconde vie aux articles légèrement usagés et favorise une expérience d'achat plus durable et un modèle d'entreprise circulaire.

Le rayon Tel quel de IKEA Canada est désormais accessible en magasin et en ligne, et le nombre de produits usagés et abordables a considérablement augmenté.

Dans le cadre de son offre de services et afin d'assurer des pratiques circulaires, IKEA Canada propose également aux clients de commander des pièces de rechange en ligne.

IKEA Canada a permis à Furniture Bank de réutiliser plus de 25 000 matelas retournés et 10 000 autres articles essentiels, permettant ainsi le détournement de ces précieuses ressources des sites d'enfouissement et la fourniture d'articles d'ameublement à plus de 11 680 personnes et familles dans le besoin. Cela s'est traduit par des économies colossales sur le plan environnemental, ce qui a permis d'éviter l'émission d'environ 1734 tonnes de CO2.

L'engagement de IKEA Canada envers la planète s'aligne avec son engagement envers les personnes qu'elle sert : collaborateurs, clients et communautés. L'organisation vise à créer une société plus équitable en intégrant l'égalité, la diversité et l'inclusion dans tous les aspects de l'entreprise, en veillant à placer les gens au cœur de ses activités en passant par l'approche Quartiers IKEA.

IKEA Canada continue de s'associer à Habitat pour l'humanité afin de réaliser des projets de construction de maisons sûres, abordables et durables dans les communautés locales en participant bénévolement aux journées de construction d'Habitat pour l'humanité.

Dans le cadre de la stratégie de développement durable de IKEA, les collaborateurs de IKEA Canada ont accès à des formations sur le développement durable afin d'en découvrir davantage sur les ambitions et les stratégies qui contribuent à la réalisation des objectifs circulaires dans l'ensemble de la chaîne de valeurs IKEA.

À l'aide de ses boutiques pour un mode de vie durable, IKEA Canada facilite un mode de vie plus durable à la maison en offrant des options qui permettent aux clients et aux collaborateurs de réutiliser les articles, de réduire le gaspillage alimentaire, d'accroître le recyclage et d'économiser l'énergie et l'eau.

IKEA Canada a récemment conclu un partenariat avec la Croix-Rouge canadienne qui témoigne de son engagement en tant qu'entreprise socialement responsable, prête à tendre une main secourable aux personnes qui en ont le plus besoin dans les situations de crise nationale.

