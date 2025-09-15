IKEA Canada célèbre les 40 ans de ses emblématique boulettes à la suédoise en lançant un nouveau menu audacieux English
15 sept, 2025, 08:28 ET
BURLINGTON, ON, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Cette année marque le 40e anniversaire des boulettes à la suédoise de IKEA, un plat devenu tout aussi emblématique que ses meubles emballés à plat. Avec plus de 1,4 milliard de boulettes de viande vendues par année, elles sont passées d'un incontournable de la cuisine suédoise traditionnelle à une sensation mondiale, inspirant des variantes comme les boulettes de poulet ou végétales. Pour célébrer cette grande étape, IKEA Canada lancera un tout nouveau menu complet à la fin de l'automne 2025, offert dans les Restaurants et Espaces gourmands suédois partout au pays. Ce menu réinventé met à l'honneur l'héritage de la boulette de viande tout en introduisant des saveurs audacieuses et inspirées du monde qui reflètent la culture diversifiée du Canada.
« Chez IKEA Canada, nous croyons que la nourriture devrait être réjouissante, inclusive et accessible pour tous », affirme Elena Pozueta Larios, directrice des Services alimentaires IKEA chez IKEA Canada. « Notre nouveau menu complet célèbre notre boulette de viande bien-aimée sous toutes ses formes, combinant des saveurs du monde audacieuses et des ingrédients durables pour refléter la riche diversité du Canada. Que vous ayez envie d'un repas végétarien, pescétarien ou tout simplement réconfortant, vous trouverez une assiette qui vous correspond dans nos Restaurants et Espaces gourmands suédois. Nous sommes fiers de vous offrir ces nouveaux repas à des prix qui rendent les sorties au restaurant abordables, sans compromis de goût ou de qualité. Ce n'est que le début : nous sommes enthousiastes de continuer à faire évoluer notre menu pour refléter les goûts et la culture des nombreux Canadiens que nous servons. »
IKEA s'est lancé dans le secteur de l'alimentation en 1960, avec l'ouverture de son premier restaurant à Älmhult, en Suède. Le fondateur Ingvar Kamprad croyait fermement que des clients rassasiés font des clients heureux. En 1985, il a invité le chef suédois Severin Sjöstedt à créer une recette de boulettes de viande qui plairait au plus grand nombre. Après près d'un an de tests, la recette originale a vu le jour, et elle demeure inchangée aujourd'hui.
« Ingvar avait le don de deviner ce qui intéresserait les clients IKEA. Il a eu l'idée géniale de leur servir des boulettes à la suédoise, un classique local », se souvient Severin. « Avant IKEA, je travaillais dans la restauration fine. Trouver une recette qui plairait au plus grand nombre et résisterait à l'épreuve du temps représentait un défi passionnant. Nous avons dû en tester une centaine avant de déterminer celle-ci comme la gagnante. J'utilise toujours cette recette chez moi, quand je prépare des boulettes pour mes petits-enfants. »
Dans les années 90, de plus en plus de restaurants IKEA continuaient à voir le jour à travers le monde. Chacun d'eux offrait des plats suédois classiques adaptés aux goûts locaux. En 2006, l'Épicerie suédoise a introduit les boulettes surgelées, des sauces et d'autres classiques scandinaves à emporter pour préparer un repas suédois chez soi.
Au fil des ans, IKEA a testé et servi diverses recettes, comme les boulettes de poulet et végétales, en innovant sans cesse sur le concept d'aliments ronds. Les boulettes végétales HUVUDROLL, créées pour reproduire la saveur d'origine des boulettes de viande, ont été lancées en 2020 dans le cadre d'un effort pour offrir des options alimentaires plus saines et durables.
IKEA Canada lance maintenant un menu complet réinventé qui célèbre toutes les facettes de la boulette, offrant une variété de repas inspirés du monde qui reflète la riche diversité culturelle du Canada. Des nachos végétaux aux falafels du Moyen-Orient, en passant par des options de fruits de mer scandinave, le nouveau menu met de l'avant les saveurs audacieuses et les ingrédients durables. Il sera offert dans les Restaurants et les Espaces gourmands suédois dès la fin de l'automne 2025.
Élaboré avec l'abordabilité et l'accessibilité à l'esprit, le nouveau menu offrira six nouveaux plats exclusifs au Canada, sans oublier l'assiette de huit boulettes de viande classique, un favori de longue date des clients. Les Canadiens peuvent déguster des plats de haute qualité et débordants de saveurs selon leurs préférences alimentaires et budgétaires, pour la modique somme de 6,99 $. Ce lancement marque le début d'un cheminement continu pour fournir aux clients IKEA des expériences alimentaires plus inclusives et inspirées du monde partout au pays.
En plus de l'assiette de huit boulettes à la suédoise classique, le nouveau menu comprendra six nouveaux plats, chacun offrant un profil de saveurs unique inspiré des divers styles de cuisine au Canada :
- Nachos aux boulettes végétales avec pico de gallo et une sauce aïoli au piment jalapeño, 6,99 $
- Boulettes végétales (8) avec un accompagnement de pommes de terre rôties, oignons verts, pesto et parmesan, 8,99 $
- Falafels (8) avec un accompagnement de couscous, légumes variés, aïoli et vinaigrette au citron, 8,99 $
- Boulettes de morue (6) servies avec des frites et une salade de chou frisé, une vinaigrette d'airelles rouges et une sauce tartare, 9,99 $
- Boulettes de poulet tikka masala servies avec du riz, du yogourt et un pain naan, 9,99 $
- Filet de saumon servi avec des pommes de terre rôties au pesto, des pois et du chou frisé aux airelles dans une sauce hollandaise, 11,99 $
Les Canadiens pourront goûter au tout nouveau menu complet dans les magasins IKEA partout au pays dès la fin de l'automne 2025.
À PROPOS DE IKEA CANADA
Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre peut les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 574 magasins IKEA et centres de planification répartis dans 31 pays, dont 16 au Canada. L'année dernière, IKEA Canada a accueilli 32,6 millions de visiteurs dans ses magasins et 162,6 millions de visiteurs sur son site fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre, en s'efforçant de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives en matière de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.
Pour en savoir plus : Alicia Carroll, Responsable des relations publiques, [email protected]
