Dans les années 90, de plus en plus de restaurants IKEA continuaient à voir le jour à travers le monde. Chacun d'eux offrait des plats suédois classiques adaptés aux goûts locaux. En 2006, l'Épicerie suédoise a introduit les boulettes surgelées, des sauces et d'autres classiques scandinaves à emporter pour préparer un repas suédois chez soi.

Au fil des ans, IKEA a testé et servi diverses recettes, comme les boulettes de poulet et végétales, en innovant sans cesse sur le concept d'aliments ronds. Les boulettes végétales HUVUDROLL, créées pour reproduire la saveur d'origine des boulettes de viande, ont été lancées en 2020 dans le cadre d'un effort pour offrir des options alimentaires plus saines et durables.

IKEA Canada lance maintenant un menu complet réinventé qui célèbre toutes les facettes de la boulette, offrant une variété de repas inspirés du monde qui reflète la riche diversité culturelle du Canada. Des nachos végétaux aux falafels du Moyen-Orient, en passant par des options de fruits de mer scandinave, le nouveau menu met de l'avant les saveurs audacieuses et les ingrédients durables. Il sera offert dans les Restaurants et les Espaces gourmands suédois dès la fin de l'automne 2025.

Élaboré avec l'abordabilité et l'accessibilité à l'esprit, le nouveau menu offrira six nouveaux plats exclusifs au Canada, sans oublier l'assiette de huit boulettes de viande classique, un favori de longue date des clients. Les Canadiens peuvent déguster des plats de haute qualité et débordants de saveurs selon leurs préférences alimentaires et budgétaires, pour la modique somme de 6,99 $. Ce lancement marque le début d'un cheminement continu pour fournir aux clients IKEA des expériences alimentaires plus inclusives et inspirées du monde partout au pays.

En plus de l'assiette de huit boulettes à la suédoise classique, le nouveau menu comprendra six nouveaux plats, chacun offrant un profil de saveurs unique inspiré des divers styles de cuisine au Canada :

Nachos aux boulettes végétales avec pico de gallo et une sauce aïoli au piment jalapeño, 6,99 $

avec pico de gallo et une sauce aïoli au piment jalapeño, 6,99 $ Boulettes végétales (8) avec un accompagnement de pommes de terre rôties, oignons verts, pesto et parmesan, 8,99 $

avec un accompagnement de pommes de terre rôties, oignons verts, pesto et parmesan, 8,99 $ Falafels (8) avec un accompagnement de couscous, légumes variés, aïoli et vinaigrette au citron, 8,99 $

avec un accompagnement de couscous, légumes variés, aïoli et vinaigrette au citron, 8,99 $ Boulettes de morue (6) servies avec des frites et une salade de chou frisé, une vinaigrette d'airelles rouges et une sauce tartare, 9,99 $

servies avec des frites et une salade de chou frisé, une vinaigrette d'airelles rouges et une sauce tartare, 9,99 $ Boulettes de poulet tikka masala servies avec du riz, du yogourt et un pain naan, 9,99 $

servies avec du riz, du yogourt et un pain naan, 9,99 $ Filet de saumon servi avec des pommes de terre rôties au pesto, des pois et du chou frisé aux airelles dans une sauce hollandaise, 11,99 $

Les Canadiens pourront goûter au tout nouveau menu complet dans les magasins IKEA partout au pays dès la fin de l'automne 2025.

