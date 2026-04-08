Les centres de planification et de commande font partie des nombreuses façons dont le détaillant de renommée mondiale rend ses articles et services d'aménagement abordables plus pratiques et accessibles. Les clients peuvent prendre rendez-vous avec des experts IKEA pour concevoir, commander et acheter des agencements complexes pour la cuisine, la chambre, le salon et la salle de bains.

Une fois les commandes passées, elles peuvent être livrées à domicile ou ramassées à l'emplacement désigné au point de ramassage du centre de planification et de commande, situé au 1500 Banks Road, no 103. Les visiteurs peuvent également profiter de l'assortiment IKEA dans l'immédiat, puisque le centre offre une sélection d'articles (à l'exception des produits alimentaires) qui peuvent être achetés sur place puis emportés chez soi.

IKEA a célébré l'ouverture officielle de son nouveau centre de planification et de commande lors d'un événement inaugural auquel ont assisté des représentants de IKEA Canada, du gouvernement de la Colombie-Britannique, du conseil municipal et du bureau des partenariats de Kelowna, et de la Chambre de commerce de Kelowna.

Parmi les intervenants se trouvaient Christophe Adrien, directeur de marché chez IKEA Coquitlam, Selwyn Crittendon, PDG et directeur Développement durable de IKEA Canada, Janet McGowan, directrice régionale du marché de l'Ouest chez IKEA Canada, Kristina Loewen, membre de l'Assemblée législative pour Kelowna Centre, et Maxine DeHart, mairesse suppléante de la ville de Kelowna.

« Fidèles à notre vision, visant à améliorer le quotidien du plus grand nombre, nous déployons de grands efforts pour faire de IKEA une entreprise plus accessible, abordable et durable pour notre clientèle, peu importe les manières dont ils font affaire avec nous, explique Crittendon. L'ouverture du centre de planification et de commande de Kelowna témoigne de notre engagement à répondre aux besoins en constante évolution de la population canadienne, à offrir des bas prix aux consommateurs, et à maintenir une incidence favorable dans les communautés locales. »

Les centres de planification et de commande contribuent à réduire l'écart de distance entre les établissements IKEA et leur clientèle. En rapprochant les clients locaux de leur magasin le plus proche (situé à 4 h de route en voiture), le détaillant d'articles d'ameublement favorise grandement l'abordabilité, l'accessibilité et la durabilité pour les résidents de l'intérieur de la Colombie-Britannique.

« Voilà bientôt 50 ans que IKEA s'est installée en Colombie-Britannique, lors de l'ouverture du premier magasin IKEA au Canada, à Richmond, en 1976. Nous sommes extrêmement fiers de notre histoire locale et des liens que nous avons tissés avec la communauté britanno-colombienne, déclare McGowan. Le renforcement de notre réseau de traitement des commandes et le déploiement de nos points de rencontre clients dans l'Ouest canadien seront d'une aide importante afin d'atteindre notre objectif : offrir nos articles de manière plus efficace et durable tout en offrant une expérience d'achat fluide à notre clientèle britanno-colombienne pour de nombreuses années à venir. »

Avec une superficie commerciale de 7728 pieds carrés, le centre de planification et de commande de Kelowna propose douze modèles d'exposition pour la cuisine, neuf pour la chambre, quatre pour la salle de bains et deux pour le salon. Une équipe de 20 experts IKEA sont prêts à fournir des conseils et des idées aux membres de la clientèle, afin que ces derniers puissent façonner des espaces rayonnants, fonctionnels et inspirants.

« Nous avons mis sur pied le centre de planification et de commande de Kelowna en songeant d'abord aux habitants du coin, en innovant et en nous adaptant pour refléter leur vie à la maison. Nous avons hâte d'inspirer et de guider les clients afin de leur offrir des aménagements d'intérieur personnalisés pour répondre à leurs besoins, à leurs styles et à leurs budgets, afin de créer des espaces qui les reflètent, annonce Christophe Adrien, directeur de marché chez IKEA Coquitlam. Être en mesure de s'intégrer dans cette nouvelle communauté est un événement important pour IKEA Canada. À travers la création d'emplois, le soutien aux initiatives locales et la création de partenariats avec des organismes communautaires, nous sommes prêts à avoir une incidence positive sur la communauté et la planète aux côtés de nos nouveaux voisins. »

Les clients peuvent réserver leur rendez-vous de planification en ligne sur la page IKEA Kelowna - Plan And Order Point - IKEA CA. Pour en savoir plus sur les centres de planification et de commande, y compris leurs emplacements et leurs heures d'ouverture, visitez le https://www.ikea.com/ca/fr/stores/centre-de-planification-et-de-commande/ .

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose une vaste gamme d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre peut se les procurer. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 574 magasins IKEA dans 31 pays, dont 15 magasins et 12 centres de planification et de commande au Canada. L'année dernière, IKEA Canada a accueilli 33,3 millions de visiteurs dans ses magasins et 199,9 millions de visiteurs sur son site fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision à travers ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives en matière de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le http://fr.IKEA.ca.

SOURCE IKEA Canada Limited Partnership

POUR EN SAVOIR PLUS : Ryan Lim, Relations publiques et marketing, IKEA Coquitlam, [email protected]