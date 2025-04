Le spécialiste de l'aménagement de la maison prend de l'expansion dans la région de l'Estrie afin d'offrir des services de conception sur mesure abordables au plus grand nombre de Québécois.

BURLINGTON, ON, le 7 avril 2025 /CNW/ - IKEA Canada est heureuse d'annoncer que son tout nouveau centre de planification et de commande ouvrira ses portes à Sherbrooke, au Québec, le 14 avril 2025. Les centres de planification et de commande constituent l'une des nombreuses façons dont IKEA Canada peut rendre plus accessibles ses articles d'ameublement et ses services d'aménagement intérieur. Ils permettent entre autres aux clients d'obtenir l'aide des spécialistes IKEA pour planifier, commander et acheter des agencements complexes pour la cuisine, la chambre à coucher et la salle de bains.

Situé dans la zone commerciale SmartCentres de Sherbrooke, au 1305 boulevard du Plateau-Saint-Joseph, IKEA Canada est très heureuse d'offrir à ses voisins sherbrookois une expérience de planification de haut niveau. Nous organiserons un événement d'ouverture le 14 avril pour marquer l'occasion avec les collaborateurs, les membres de la communauté sherbrookoise et les médias.

Pour célébrer l'événement, IKEA Canada offre à ses clients un rabais de 15 % sur les achats de cuisines de 1 500 $ ou plus, du 14 avril 2025 au 26 mai 2025. Cette offre est valable au nouveau centre de planification et de commande IKEA Sherbrooke, ainsi qu'au centre de planification et de commande IKEA Brossard, jusqu'à épuisement des stocks et de la disponibilité des rendez-vous. Tous les détails se trouvent ici: Centre de planification + de commande IKEA Sherbrooke - IKEA CA. Les clients peuvent désormais prendre rendez-vous à l'avance pour une gamme complète de services de planification pour le 14 avril et au-delà.

Au centre de planification et de commande IKEA Sherbrooke, les clients obtiendront de l'aide en matière de design pour les cuisines, les chambres à coucher et les salles de bains, ainsi qu'une sélection d'articles IKEA pertinents en démonstration (il n'y aura pas de produits ou d'aliments disponibles immédiatement à l'achat et à emporter). Une fois la conception terminée, les clients peuvent passer une commande et faire livrer leurs achats à domicile ou les ramasser à un centre de ramassage local.

Le nouveau centre de planification et de commande IKEA Sherbrooke sera le quatrième établissement de la sorte au Québec et le neuvième au Canada.

En tant que spécialiste de la vie à la maison, IKEA s'engage à aider les Canadiens à réaliser leur rêve de vivre dans une belle maison abordable, et ce, depuis près de 50 ans. Dans le cadre de sa vision de créer un meilleur quotidien pour le plus grand nombre, IKEA Canada a misé sur l'abordabilité afin d'aider les Canadiens à faire plus avec moins pendant cette crise du coût de la vie.

Alors qu'elle continue d'étendre ses activités au Canada, IKEA Canada est constamment en quête de talents exceptionnels. Pour savoir comment construire votre carrière avec IKEA et rejoindre les équipes qui donneront vie à ces nouveaux points de rencontre clients, visitez fr.IKEA.ca/emploi.

Pour en savoir plus sur les centres de planification et de commande IKEA, y compris les heures d'ouverture, visitez le https://www.ikea.com/ca/fr/stores/centre-de-planification-et-de-commande/.

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre peut les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 473 magasins IKEA répartis dans 31 pays, dont 16 au Canada. L'année dernière, le nombre de personnes qui ont visité un magasin IKEA Canada s'est établi à 32,6 millions, tandis que 162,6 millions de personnes ont visité le site Web canadien. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

