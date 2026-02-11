WINNIPEG, MB, le 11 févr. 2026 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (« IG ») a annoncé aujourd'hui une série de changements proposés visant à simplifier sa gamme de produits de placement, à réduire les dédoublements, à améliorer l'efficacité et s'assurer que les clients et clientes continuent d'avoir accès à des solutions de placement qui reflètent leurs besoins en constante évolution. Ces changements comprennent plusieurs fusions de fonds et une dissolution de fonds.

Les fusions proposées visent à diriger les investisseurs et investisseuses vers des fonds présentant des objectifs de placement et des profils de risque similaires, tout en offrant une plus grande capacité et une meilleure efficacité afin d'améliorer le potentiel de rendement à long terme. Parmi les huit fusions proposées, deux sont soumises à l'approbation des investisseurs et investisseuses, et six ne nécessitent pas de vote. De plus, IG compte supprimer un fonds privé, le Fonds privé de stratégie des risques à parité IG PanAgora. Tous les coûts associés aux changements proposés seront assumés par IG.

« Nous examinons régulièrement notre offre de placements afin de nous assurer que nos conseillers et conseillères continuent de produire d'excellents résultats pour la clientèle, a déclaré Florence Narine, cheffe des solutions de placement, IG Gestion de patrimoine. Les fusions de fonds proposées visent à rendre notre gamme de produits de placement plus facile à comprendre, à éliminer les chevauchements inutiles et à faire en sorte que les clients et clientes aient accès à des solutions qui soutiennent leurs objectifs financiers à long terme. »

Les investisseuses et investisseurs inscrits en date du 13 février 2026 recevront une circulaire d'information et seront appelés à voter sur deux des fusions proposées lors d'une assemblée extraordinaire qui se tiendra le 7 avril 2026. Si elles sont approuvées, les fusions devraient avoir lieu le ou vers le 17 avril 2026.

Fusions faisant l'objet d'un vote le 7 avril 2026

Fonds actuel (fonds fusionné) Fusionné avec (fonds prorogé) Fonds d'actions canadiennes IG Beutel Goodman Fonds d'actions nord-américaines IG Mackenzie Fonds d'obligations mondiales de base plus IG Mackenzie Portefeuille fondamental IG - Mondial Revenu

Aucune mesure n'est requise de la part des investisseuses et investisseurs pour les six autres fusions. Ces personnes recevront un préavis d'au moins 60 jours avec les renseignements concernant les fusions. Elles devraient avoir lieu le ou vers le 17 avril 2026.

Fusions ne faisant pas l'objet d'un vote

Fonds actuel (fonds fusionné) Fusionné avec (fonds prorogé) Fonds canadien équilibré IG Beutel Goodman Fonds mutuel IG Mackenzie du Canada Portefeuille Pilier IG Portefeuille fondamental IG - Revenu Fonds de marchés émergents IG JPMorgan Fonds de marchés émergents IG JPMorgan II Fonds de petites capitalisations canadiennes IG Mackenzie II Fonds de petites capitalisations canadiennes IG Mackenzie Fonds européen IG Mackenzie Ivy Fonds d'actions européennes IG Mackenzie Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines IG Mackenzie II Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines IG Mackenzie

Le comité d'examen indépendant des Fonds IG a examiné les fusions proposées et a déterminé que, si elles étaient mises en œuvre, elles produiraient un résultat juste et raisonnable pour les fonds.

De plus, IG Gestion de patrimoine compte supprimer le Fonds privé de stratégie des risques à parité IG PanAgora dans le cadre de l'examen continu de son offre de produits de placements et en réponse à l'évolution de la demande des investisseurs et investisseuses. Ces personnes recevront un préavis d'au moins 60 jours et une communication proactive afin d'assurer une transition en douceur. Cette dissolution aura lieu le ou vers le 17 avril 2026.

