WINNIPEG, MB, le 6 févr. 2026 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (IG) a annoncé aujourd'hui que 12 de ses solutions de placement ont reçu un Trophée FundGrade A+MD 2025 de Fundata. Ces prix sont remis chaque année aux fonds d'investissement canadiens qui ont obtenu tout au long de l'année civile précédente des notes FundGrade élevées.

« C'est un honneur et une fierté pour nous de voir plusieurs solutions IG reconnues par Fundata pour leur rendement de 2025, a déclaré Damon Murchison, président et chef de la direction, IG Gestion de patrimoine. Je tiens à remercier et à féliciter l'équipe de Placements IG ainsi que notre réseau de sous-conseillers en valeurs de calibre mondial. Ces prix réaffirment notre engagement à offrir des solutions de placement novatrices, qui produisent des rendements solides et aident nos clients et clientes à atteindre leurs objectifs financiers. »

Les solutions de placement suivantes d'IG ont été reconnues par Fundata pour leur rendement exceptionnel en 2025 :

SOLUTION DE PLACEMENT CATÉGORIE Fonds international Pacifique IG Mackenzie Actions de l'Asie-Pacifique excluant le Japon Fonds mondial Services financiers IG Mackenzie Actions de services financiers Fonds mondial de ressources IG Mackenzie II Actions de ressources naturelles Fonds privé de répartition active Profil III Équilibrés tactiques Fonds privé de FNB Profil Actions mondiales Fonds privé d'actions américaines Profil Actions américaines Fonds privé de marchés émergents Profil Actions des marchés émergents FPG mutuel du Canada IG/CV Équilibrés canadiens d'actions Fonds d'actions internationales IG BlackRock Actions internationales Portefeuille d'épargne-études Cible 2030 IG Portefeuille à échéance cible 2030 Portefeuille d'épargne-études Cible 2035 IG Portefeuille à échéance cible 2035 Portefeuille d'épargne-études Cible 2040 IG Portefeuille à échéance cible 2040

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine (« IG ») est un chef de file canadien dans la prestation de solutions de planification financière, avec un actif sous services-conseils d'environ 158 milliards de dollars au 31 décembre 2025. Depuis plus de 95 ans, IG s'emploie à améliorer le bien-être financier des Canadiens et Canadiennes pour leur permettre de profiter pleinement des possibilités de la vie. Par l'entremise d'un réseau de conseillers et conseillères situés partout au pays, IG fournit à environ un million de clients et clientes des conseils personnalisés, des services hypothécaires, d'assurance et de planification financière complets, et des solutions de placement gérées par des spécialistes. IG est membre du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) et du groupe de sociétés de Power Corporation. IGM est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif sous gestion et de l'actif sous services-conseils était d'environ 310 milliards de dollars au 31 décembre 2025. Pour de plus amples renseignements, consultez le site ig.ca.

À propos de Fundata Canada Inc.

Fundata Canada Inc. fournit des services d'agrégation et de diffusion de données aux médias canadiens et aux marchés financiers depuis 1987. Fundata est un important fournisseur d'informations sur les fonds et les actions au Canada.

À propos de la note FundGrade A+ de Fundata

La note FundGrade A+MD est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+MD, qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+MD complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes allant de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Une proportion de 10 % des fonds ont la note A; 20 % des fonds obtiennent la note B; 40 % des fonds reçoivent la note C; 20 % des fonds recueillent la note D; et 10 % des fonds reçoivent la note E. Pour être admissibles, les fonds doivent avoir reçu une note FundGrade tous les mois au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+MD utilise un calcul de style « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent ainsi des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds pour l'année détermine sa MPC. Tout fonds ayant obtenu une MPC supérieure ou égale à 3,5 reçoit la distinction FundGrade A+MD. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.fundgradeawards.com Bien que Fundata déploie des efforts raisonnables pour veiller à l'exactitude et à la fiabilité des données figurant aux présentes, elle ne donne aucune garantie à cet effet.

Le Fonds international Pacifique IG Mackenzie a été récompensé pour son rendement exceptionnel lors de la remise des Trophées FundGrade A+MD 2025 de Fundata dans la catégorie Actions de l'Asie-Pacifique excluant le Japon, sur un total de 5 fonds. Le rendement de la série C pour la période close le 31 décembre 2025 est le suivant : 18,50 % (1 an), 12,80 % (3 ans), 4,12 % (5 ans) et 5,18 % (depuis la création, septembre 1990).

Le Fonds mondial Services financiers IG Mackenzie a été récompensé pour son rendement exceptionnel lors de la remise des Trophées FundGrade A+MD 2025 de Fundata dans la catégorie Actions de services financiers, sur un total de 34 fonds. Le rendement de la série C pour la période close le 31 décembre 2025 est le suivant : 23,58 % (1 an), 24,11 % (3 ans), 18,92 % (5 ans) et 5,36 % (depuis la création, janvier 2001).

Le Fonds mondial de ressources IG Mackenzie II a été récompensé pour son rendement exceptionnel lors de la remise des Trophées FundGrade A+MC 2025 de Fundata dans la catégorie Actions de ressources naturelles, sur un total de 27 fonds. Le rendement de la série C pour la période close le 31 décembre 2025 est le suivant : 44,52 % (1 an), 19,01 % (3 ans), 23,58 % (5 ans) et 5,00 % (depuis la création, juillet 1996).

Le Fonds privé de répartition active Profil III a été récompensé pour son rendement exceptionnel lors de la remise des Trophées FundGrade A+MD2025 de Fundata dans la catégorie Équilibrés tactiques, sur un total de 51 fonds. Le rendement de la série I pour la période close le 31 décembre 2025 est le suivant : 15,21 % (1 an), 6,35 % (3 ans) et 7,52 % (depuis la création, mars 2021).

Le Fonds privé de FNB Profil a été récompensé pour son rendement exceptionnel lors de la remise des Trophées FundGrade A+MD2025 de Fundata dans la catégorie Actions mondiales, sur un total de 314 fonds. Le rendement de la série I pour la période close le 31 décembre 2025 est le suivant : 26,65 % (1 an), 10,41 % (3 ans) et 12,43 % (depuis la création, mars 2021).

Le Fonds privé d'actions américaines Profil a été récompensé pour son rendement exceptionnel lors de la remise des Trophées FundGrade A+MD2025 de Fundata dans la catégorie Actions américaines, sur un total de 256 fonds. Le rendement de la série I pour la période close le 31 décembre 2025 est le suivant : 34,42 % (1 an), 13,69 % (3 ans), 16,80 % (5 ans) et 7,95 % (depuis la création, janvier 2001).

Le Fonds privé de marchés émergents Profil a été récompensé pour sa performance exceptionnelle lors de la remise des Trophées FundGrade A+MD 2025 de Fundata dans la catégorie Actions de marchés émergents, sur un total de 73 fonds. Le rendement de la série I pour la période close le 31 décembre 2025 est le suivant : 4,88 % (1 an), 0,64 % (3 ans), 1,71 % (5 ans) et 4,27 % (depuis la création, janvier 2001).

Le FPG mutuel du Canada IG/C été récompensé pour son rendement exceptionnel lors de la remise des Trophées FundGrade A+MD2025 de Fundata dans la catégorie Équilibrés canadiens d'actions, sur un total de 70 fonds. Le rendement de la série B 100/100 pour la période close le 31 décembre 2025 est le suivant : 15,59 % (1 an), 13,29 % (3 ans), 8,82 % (5 ans) et 4,17 % (depuis la création, novembre 2009).

Le Fonds d'actions internationales IG BlackRock a été récompensé pour son rendement exceptionnel lors de la remise des Trophées FundGrade A+MD 2025 de Fundata dans la catégorie Actions internationales, sur un total de 168 fonds. Le rendement de la série F pour la période close le 31 décembre 2025 est le suivant : 24,78 % (1 an), 18,66 % (3 ans), 11,31 % (5 ans) et 9,90 % (depuis la création, janvier 2020).

Le Portefeuille d'épargne-études Cible 2030 IG été récompensé pour son rendement exceptionnel lors de la remise des Trophées FundGrade A+MD 2025 de Fundata dans la catégorie Portefeuilles à échéance cible 2030, sur un total de 10 fonds. Le rendement de la série F pour la période close le 31 décembre 2025 est le suivant : 10,35 % (1 an) et 11,19 % (depuis la création, janvier 2023).

Le Portefeuille d'épargne-études Cible 2035 IG été récompensé pour son rendement exceptionnel lors de la remise des Trophées FundGrade A+MD 2025 de Fundata dans la catégorie Portefeuilles à échéance cible 2035, sur un total de 7 fonds. Le rendement de la série F pour la période close le 31 décembre 2025 est le suivant : 14,67 % (1 an) et 14,54 % (depuis la création, janvier 2023).

Le Portefeuille d'épargne-études Cible 2040 IG été récompensé pour son rendement exceptionnel lors de la remise des Trophées FundGrade A+MD 2025 de Fundata dans la catégorie Portefeuilles à échéance cible 2040, sur un total de 6 fonds. Le rendement de la série F pour la période close le 31 décembre 2025 est le suivant : 16,54 % (1 an) et 15,93 % (depuis la création, janvier 2023).

SOURCE IG Wealth Management

Relations avec les médias - Français : Hiba Al Mondalek, 438-969-8234, [email protected]; Relations avec les médias - Anglais : Jaimie Roebuck, 647-629-2747, [email protected]