L'assouplissement monétaire et les mesures de relance budgétaire visent à renforcer la croissance économique au Canada et aux États-Unis.

Les placements et le développement en IA devraient stimuler l'innovation et la productivité dans les économies.

L'effet de richesse continu alimentera les marchés et les dépenses des ménages.

WINNIPEG, MB, le 20 nov. 2025 /CNW/ - D'après les Perspectives des marchés 2026 d'IG Gestion de patrimoine, les investisseurs canadiens qui continueront à faire preuve de discipline et de patience face à l'incertitude du marché, tout en donnant la priorité à une gestion de placements axée sur les facteurs fondamentaux, se retrouveront sur la bonne voie en 2026.

« Les investisseurs peuvent s'attendre à ce que l'économie mondiale continue sur une trajectoire positive en 2026, maintenant que l'environnement récessionniste continu de 2023 et l'incertitude tarifaire de l'année dernière sont derrière nous », a déclaré Philip Petursson, stratège en chef des placements, IG Gestion de patrimoine. « Le risque de récession reste faible jusqu'en 2026, tandis que nos indicateurs macroéconomiques liés aux conditions financières soutiennent des perspectives optimistes pour l'année à venir. Les marchés se sont largement stabilisés après la volatilité du début de 2025, et les investisseurs qui ont maintenu le cap devraient se sentir confiants quant à la durabilité du cycle de marché actuel. »

Dans ses perspectives, l'équipe Stratégie de placement d'IG croit que les thèmes suivants soutiendront l'économie dans son ensemble, aux côtés des marchés des actions et des titres à revenu fixe en 2026 :

Assouplissement monétaire et mesures de relance budgétaire pour stimuler la croissance économique

Les banques centrales devraient poursuivre leurs baisses de taux, y compris la Banque du Canada et la Réserve fédérale américaine. Elles continueront de délaisser des politiques restrictives pour adopter des mesures d'assouplissement, encourageant la croissance économique dans les deux pays pour appuyer les investissements des entreprises, le marché du logement et les dépenses de consommation. De plus, les gouvernements augmentent leurs dépenses, le Canada mettant l'accent sur le renforcement du logement, de la productivité et des infrastructures, tandis que les États-Unis conservent des taux d'imposition personnels et des sociétés plus bas pour encourager les dépenses. Dans les deux pays, les politiques économiques sont alignées pour soutenir le cycle économique constructif actuel.

Occasions découlant de la révolution liée à l'IA

Tout au long de 2025, l'intelligence artificielle (IA) a dominé les conversations parmi les secteurs. L'émergence continue de l'IA a non seulement entraîné une augmentation de la productivité et de la croissance économique, mais a également suscité d'importants investissements dans les infrastructures, les dépenses en capital et la recherche et développement, les entreprises tirant pleinement parti des capacités de l'IA. À mesure que ces investissements commenceront à se traduire par d'autres gains de productivité, l'IA a le potentiel de prolonger le cycle économique positif actuel et de soutenir une croissance économique généralisée.

Incidence significative provenant de la vague de l'effet de richesse

Au cours des trois dernières années, et surtout en 2025, selon les perspectives, les actions ont permis aux investisseurs d'amasser des gains substantiels, complétés par la stabilité des titres à revenu fixe. Comme on l'a observé lors de la reprise du marché en 2009, lorsque les marchés boursiers grimpent, la richesse des ménages et les dépenses de consommation grimpent aussi, créant ce qu'on appelle un « effet de richesse ». Ce cycle est susceptible de se répéter dans les ménages à travers le Canada et les États-Unis, démontrant un comportement de marché typique d'une économie résiliente et en expansion.

« Si 2025 a été une année d'incertitude, 2026 apportera de la clarté - non pas par l'absence de perturbations, mais par la vigueur des bases de l'économie. » Soutenus par l'assouplissement monétaire, l'expansion budgétaire, les placements axés sur l'IA et l'augmentation de la richesse des ménages, les investisseurs ont des raisons d'être optimistes s'ils tirent parti du cycle de marché actuel tel qu'il se déroule. La clé du succès ne se trouve pas dans le bon moment, mais dans la maîtrise du marché.

Retrouvez l'intégralité des Perspectives des marchés 2026 d'IG Gestion de patrimoine sur le site Web d'IG : https://www.ig.ca/fr/perspectives/perspectives-des-marches-pour-2026

