WINNIPEG, MB, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Selon l'étude annuelle sur la retraite d'IG Gestion de patrimoine (IG), un changement générationnel majeur est en train de redéfinir la façon dont les Canadiens et Canadiennes abordent la retraite - et beaucoup ont du mal à suivre.

Une trentaine d'années après le début de l'abandon graduel des régimes de retraite à prestations déterminées par les grands employeurs, la population canadienne d'aujourd'hui se dirige vers la retraite sans le même niveau de revenu garanti que les générations précédentes. Moins de la moitié (48 %) des personnes non retraitées ont un régime de retraite en milieu de travail, qu'il soit à prestations déterminées ou à cotisations déterminées.

L'étude, menée en collaboration avec Pollara Strategic Insights, a également révélé que :

un quart des participants à des régimes de retraite d'employeur ne connaissent pas les détails de leur régime, notamment s'il est à prestations déterminées ou à cotisations déterminées;

seulement un tiers (33 %) des personnes non retraitées au Canada ont un plan de retraite et des économies;

seulement 11 % des personnes non retraitées au Canada connaissent le montant de revenu annuel dont ils auront besoin à la retraite, tandis que la moitié (49 %) affirment qu'elles n'en ont aucune idée.

« Le déclin des régimes de retraite à prestations déterminées et à cotisations déterminées a fondamentalement transféré le fardeau de la planification sur les épaules des particuliers ces dernières années, indique Christine Van Cauwenberghe, cheffe de la planification financière, IG Gestion de patrimoine. Nos données montrent que, bien que les Canadiens reconnaissent ce changement, beaucoup n'ont toujours pas une idée claire du montant qu'ils doivent épargner et ignorent comment convertir leurs économies en un plan de retraite personnel. Cette conjoncture souligne l'importance capitale de travailler avec un ou une spécialiste de la finance afin de développer une méthode de planification disciplinée et personnalisée pour se préparer à la retraite. »

Les connaissances sont toujours nettement insuffisantes et le stress émotionnel persiste

À l'heure où le recours à l'épargne personnelle augmente, comprendre les principales sources de revenus est plus important que jamais. Or, les Canadiennes et Canadiens disent avoir une connaissance limitée des outils de base. Seulement deux personnes sur cinq comprennent le fonctionnement de la pension de la Sécurité de vieillesse (SV), du Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou la façon dont le revenu de retraite est imposé. De plus, l'étude a révélé que peu de gens prennent en compte l'inflation, les coûts des soins de santé, les baisses du marché ou le risque de longévité dans leur plan de retraite. Plus des deux tiers (67 %) n'ont pas soumis leur plan à une simulation dans le cas d'événements économiques ou financiers majeurs.

L'accumulation de ces manques de connaissances génère un stress émotionnel grandissant à l'égard de la retraite. Au Canada, la moitié (53 %) des personnes non retraitées expriment des sentiments négatifs à propos de la retraite, ajoutant qu'elles accusent un retard dans leur épargne et sont incertaines de même pouvoir prendre leur retraite. « Ce pessimisme croissant reflète non seulement leur incertitude financière, mais crée également un cycle d'inaction, car l'anxiété devient un obstacle majeur à la prise de mesures concrètes pour améliorer leurs perspectives de retraite », observe Mme Van Cauwenberghe.

Les conseils financiers, un levier clé pour une retraite bien préparée

Seulement un tiers (36 %) de la population canadienne fait actuellement affaire avec une conseillère ou un conseiller financier. Parmi ces personnes, une forte majorité affirme que leur spécialiste les aide à optimiser leur plan de retraite (87 %), à mieux comprendre les risques financiers (83 %), à progresser vers leurs objectifs (82 %) et à rester sur la bonne voie (84 %).

« Une conseillère ou un conseiller peut aider à bâtir un plan de retraite qui prend en compte la fiscalité, la longévité, les sources de revenus et le risque, soit les éléments que la plupart des gens ont du mal à gérer seul, ajoute Mme Van Cauwenberghe. Dans un monde sans pensions garanties, les conseils sont l'un des outils les plus puissants dont dispose la population canadienne. »

À propos de l'étude Pollara

L'étude sur la planification de la retraite a été réalisée par Pollara Strategic Insights pour le compte d'IG Gestion de patrimoine. Elle repose sur un sondage en ligne mené auprès de 1 350 adultes au Canada qui ne sont pas à la retraite. L'étude a été menée du 9 au 14 janvier 2026. Un échantillon de cette taille comporte une marge d'erreur de plus ou moins 2,7 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l'âge et de la région, à l'aide des données du plus récent recensement, afin d'être représentatifs de la population canadienne dans son ensemble.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine (« IG ») est un chef de file canadien dans la prestation de solutions de planification financière, avec un actif sous services-conseils d'environ 158 milliards de dollars au 31 décembre 2025. Depuis plus de 95 ans, IG s'emploie à améliorer le bien-être financier des Canadiens et Canadiennes pour leur permettre de profiter pleinement des possibilités de la vie. Par l'entremise d'un réseau de conseillers et conseillères situés partout au pays, IG fournit à environ un million de clients et clientes des conseils personnalisés, des services hypothécaires, d'assurance et de planification financière complets, et des solutions de placement gérées par des spécialistes. IG est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 310 milliards de dollars au 31 décembre 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour en savoir plus, visitez ig.ca.

