IG Gestion de patrimoine renforce son engagement envers Winnipeg avec un nouveau siège social au centre-ville

WINNIPEG, MB, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- IG Gestion de patrimoine a annoncé aujourd'hui son intention de déménager son siège social au 360, rue Main, une prestigieuse tour de bureaux au centre-ville détenue et gérée par RFA Asset Management, réaffirmant ainsi son profond enracinement à Winnipeg et son engagement à long terme envers l'avenir de cette ville.

Depuis près d'un siècle, IG est fière d'avoir son siège social à Winnipeg et a contribué à faire de la ville un centre national de services financiers. Cette décision renforce le lien durable de la société avec Winnipeg - ses gens, son centre-ville et sa vitalité économique - tout en positionnant IG pour une croissance continue dans un milieu de travail moderne et durable.

Le nouvel espace sera situé au coin de Portage et Main, l'une des intersections emblématiques de la ville, et présentera une conception moderne et flexible qui facilite la collaboration, l'innovation et le bien-être du personnel. Les commodités comprennent une terrasse extérieure, un accès à la passerelle piétonnière, un salon réservable et des espaces de socialisation, une technologie mise à jour et un accès pratique aux entreprises locales, ce qui améliorera à la fois l'expérience du personnel et le lien avec la communauté du centre-ville.

Dans le cadre de cette transition, IG vendra son immeuble actuel au 447, avenue Portage, une approche conforme à l'empreinte d'IG dans d'autres marchés, où la société n'est pas propriétaire de ses bureaux. Ce changement permet à la société de se concentrer sur ce qui compte le plus : servir la clientèle, soutenir le personnel et les conseillers et conseillères, et continuer d'investir dans les collectivités où elle exerce ses activités. Le nouveau siège social améliorera également les outils, la technologie et les espaces de collaboration mis à la disposition des équipes, ce qui aidera les conseillers et conseillères à offrir une expérience de planification encore plus solide et un soutien personnalisé à la clientèle. IG cherche à trouver un nouveau ou une nouvelle propriétaire qui donnera une nouvelle vocation à cet immeuble afin qu'il continue de contribuer au développement du centre-ville pendant de nombreuses années.

Le déménagement se déroulera dans le cadre d'une transition pluriannuelle soigneusement planifiée qui s'étendra jusqu'au milieu de 2028, assurant la continuité tout en permettant la création réfléchie d'un siège social prêt pour l'avenir. Des membres du personnel de la société sœur d'IG, Placements Mackenzie, qui travaillent à Winnipeg, feront partie de ce prochain chapitre.

« Nous investissons de façon résolue à Winnipeg, notre ville d'origine depuis près de 100 ans, a déclaré Damon Murchison, président et chef de la direction de la Société financière IGM et d'IG Gestion de patrimoine. Le déménagement au 360, rue Main renforce notre présence au centre-ville, soutient sa revitalisation en cours et permet d'offrir à notre personnel un milieu de travail moderne et à la fine pointe de la technologie. En tant que l'un des plus importants employeurs de Winnipeg, c'est avec fierté que nous approfondissons notre engagement envers la collectivité qui a été au cœur de notre succès. »

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine (« IG ») est un leader canadien de la planification financière, avec un actif sous services-conseils d'environ 176 milliards de dollars au 30 juin 2026. Depuis plus de 95 ans, IG se concentre sur l'amélioration du bien-être financier des Canadiens et Canadiennes afin qu'ils puissent profiter pleinement des possibilités de la vie. Grâce à un réseau de conseillers et conseillères situés partout au pays, IG offre à environ un million de clients et clientes des conseils personnalisés, des services complets de planification financière, d'assurance et de prêts hypothécaires, ainsi que des solutions de placement gérées par des professionnels. IG est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 343 milliards de dollars au 30 juin 2026, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez le site ig.ca.

SOURCE IG Wealth Management

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