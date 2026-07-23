IG Gestion de patrimoine annonce un changement de sous-conseiller pour le Fonds privé d'actions américaines Profil

WINNIPEG, MB, le 23 juill. 2026 /CNW/ -- IG Gestion de patrimoine (IG) a annoncé aujourd'hui un changement de sous-conseiller pour le Fonds privé d'actions américaines Profil (le Fonds), réaffirmant ainsi son engagement à perfectionner continuellement sa gamme de produits.

Le 21 août 2026 ou aux environs de cette date, Aristotle Capital Boston, LLC n'agira plus en tant que sous-conseiller pour le mandat de petites capitalisations américaines (le mandat) du Fonds. Fidelity Investments Canada s.r.i. (Fidelity) deviendra le nouveau sous-conseiller du mandat, lequel sera renommé le mandat de petites et moyennes capitalisations américaines.

À la suite de son processus rigoureux d'évaluation des gestionnaires, IG a sélectionné Fidelity pour sa vaste expertise dans le segment des actions américaines à petite et à moyenne capitalisation, son approche de placement méthodique et ses solides capacités de placement à long terme.

Aucun changement ne sera apporté aux objectifs de placement du Fonds ni à son niveau de risque.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine (« IG ») est un chef de file canadien dans la prestation de solutions de planification financière, avec un actif sous services-conseils d'environ 176 milliards de dollars au 30 juin 2026. Depuis plus de 95 ans, IG s'emploie à améliorer le bien-être financier des Canadiens et Canadiennes pour leur permettre de profiter pleinement des possibilités de la vie. Par l'entremise d'un réseau de conseillers et de conseillères situés partout au pays, IG fournit à environ un million de clients et clientes des conseils personnalisés, des services hypothécaires, d'assurance et de planification financière complets, et des solutions de placement gérées par des spécialistes. IG est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) et du groupe de sociétés de Power Corporation. IGM est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 343 milliards de dollars au 30 juin 2026. Pour en savoir plus, visitez ig.ca.

SOURCE IG Wealth Management

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