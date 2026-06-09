IG Gestion de patrimoine Inc. annonce le retrait de la proposition d'une fusion précédemment annoncée

WINNIPEG, MB, le 9 juin 2026 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (« IG ») annonce aujourd'hui qu'elle ne procédera pas à la fusion proposée du Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations américaines IG Mackenzie GQE II (auparavant Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines IG Mackenzie II) avec le Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations américaines IG Mackenzie GQE (auparavant Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines IG Mackenzie).

La proposition a été annoncée initialement le 11 février 2026 dans le communiqué intitulé IG Gestion de patrimoine simplifie sa gamme de produits pour mieux servir la clientèle | IG Gestion de patrimoine.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file canadien dans la prestation de solutions de planification financière, avec un actif sous services-conseils d'environ 173 milliards de dollars au 31 mai 2026. Depuis plus de 95 ans, IG s'emploie à améliorer le bien-être financier des Canadiennes et Canadiens pour leur permettre de profiter pleinement des possibilités de la vie. Par l'entremise d'un réseau de conseillères et conseillers situés partout au pays, IG fournit à environ un million de clientes et clients des conseils personnalisés, des services hypothécaires, d'assurance et de planification financière complets, et des solutions de placement gérées par des spécialistes. IG est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 337 milliards de dollars au 31 mai 2026, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour en savoir plus, visitez ig.ca.

SOURCE IG Wealth Management

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