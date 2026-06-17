Étude sectorielle sur les perceptions des conseillères et conseillers d'IG Gestion de patrimoine : Les conseillères et conseillers souhaitent bénéficier d'un meilleur soutien en matière de planification de la relève

Environ un tiers des conseillères et des conseillers au Canada prévoient prendre leur retraite d'ici 10 ans.

Toutefois, 44 % n'ont aucun plan de relève, pas même une ébauche.

70 % considèrent le service à la clientèle comme une priorité absolue dans la planification de la relève.

WINNIPEG, MB, le 17 juin 2026 /CNW/ - Selon le troisième volet de l'Étude sectorielle d'IG sur les perceptions des conseillères et conseillers (« l'étude »), la planification de la relève demeure un enjeu primordial à court terme pour les conseillères et conseillers au Canada : près du tiers (31 %) devraient prendre leur retraite d'ici dix ans, et près de la moitié (44 %) déclarent ne disposer d'aucun plan de relève.

Ces résultats sont issus du troisième volet d'une étude qui est publiée par IG et qui explore les attentes et les besoins changeants de plus de 300 conseillères et conseillers financiers canadiens inscrits auprès de l'OCRI et indépendants dans l'ensemble du secteur canadien de la gestion de patrimoine. Chaque volet de l'étude explore les tendances clés qui façonnent la relation conseiller-courtier, révélant des occasions pour les entreprises de moderniser leurs modèles de soutien et de mieux s'arrimer aux priorités des conseillères et conseillers ainsi qu'aux besoins changeants de la clientèle.

Le service à la clientèle en tête des priorités des conseillères et conseillers dans un contexte de manque de ressources en planification de la relève

L'étude révèle des lacunes importantes en matière de soutien à toutes les étapes du processus de planification de la relève. Parmi les personnes interrogées, la majorité (57 %) considère comme passable ou insuffisant le soutien offert par les courtiers pour trouver ou préparer un(e) successeur(e), ainsi que pour l'élaboration et la mise en place d'un plan de relève; 52 % partagent la même opinion concernant le soutien pour faciliter les transferts de client(e)s.

Chez les conseillères et conseillers qui disposent d'un plan de relève, les priorités sont les suivantes : prendre soin de la clientèle (70 %), assurer une transition fluide (57 %), obtenir un prix équitable (51 %), pouvoir travailler à temps partiel après la transition (43 %) et veiller à ce que les membres du personnel soient respectés et bien traités (39 %).

« Les conseillères et conseillers sont catégoriques : la prise en charge de la clientèle prime dans le processus de planification de la relève, mais plusieurs estiment ne pas avoir suffisamment de soutien au moment où cela compte le plus, a déclaré Damon Murchison, président et chef de la direction, IG Gestion de patrimoine. C'est pourquoi IG investit dans des programmes structurés de relève qui aident les conseillères et conseillers à définir le plan, à trouver un(e) successeur(e) approprié(e) et à effectuer une transition qui préserve la confiance et le patrimoine professionnel tout générant des résultats solides pour la clientèle. »

Demandes de soutien à la planification de la relève en forte hausse, en particulier de la part des conseillères et conseillers en fin de carrière

Lorsqu'on leur demande de déterminer les ressources d'aide à la planification qu'il faudrait améliorer en priorité, le soutien pour la planification de la relève figure souvent en tête de liste. Cet élément est encore plus marqué pour les conseillères et conseillers (plus de 25 %) en fin de carrière qui prévoient prendre leur retraite au cours des cinq prochaines années.

« Au-delà de la transaction d'affaires, la relève est une question de continuité des conseils, a réaffirmé M. Murchison. Les conseillères et conseillers veulent des outils pratiques (un bassin de candidat(e)s pour la relève, des guides pour la transition et un cadre pour les communications avec la clientèle) afin de pouvoir effectuer un transfert en douceur tout en protégeant les familles, le personnel et la valeur à long terme de la pratique. »

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine (« IG ») est un chef de file canadien dans la prestation de solutions de planification financière, avec un actif sous services-conseils d'environ 173 milliards de dollars au 31 mai 2026. Depuis plus de 95 ans, IG s'emploie à améliorer le bien-être financier des Canadiens et Canadiennes pour leur permettre de profiter pleinement des possibilités de la vie. Par l'entremise d'un réseau de conseillers et conseillères situés partout au pays, IG fournit à environ un million de clients et clientes des conseils personnalisés, des services hypothécaires, d'assurance et de planification financière complets, et des solutions de placement gérées par des spécialistes. IG est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 337 milliards de dollars au 31 mai 2026, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour en savoir plus, visitez ig.ca.

À propos de l'Étude sectorielle sur la perception des conseillères et conseillers d'IG Gestion de patrimoine

Cette étude a été menée en août 2025 auprès d'un échantillon de 309 conseillères et conseillers financiers indépendants qui est largement représentatif de l'ensemble des conseillères et conseillers canadiens sur les plans de l'âge, du genre, du stade de l'entreprise, des actifs sous services-conseils, de la région et des permis. Toutes les personnes interrogées sont membres du panel de conseillers et conseillères d'Environics Research, un groupe de volontaires hautement représentatif composé de conseillères et conseillers financiers canadiens indépendants.

SOURCE IG Wealth Management

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