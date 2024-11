WINNIPEG, MB, le 7 nov. 2024 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (« IG ») annonce aujourd'hui que son équipe de gestion des placements a remporté sept prix Lipper 2024 décernés par LSEG pour le rendement de ses fonds dans plusieurs catégories d'actions et de revenu fixe.

Chaque année, et ce depuis plus de 30 ans, les prix Lipper Fund Awards de LSEG mettent en lumière les fonds et les gestionnaires de fonds qui se sont distingués de leurs homologues par la constance de leurs rendements solides corrigés du risque, sur la base d'une méthodologie quantitative et objective exclusive. Ces prix prestigieux reposent sur une évaluation indépendante et stricte du rendement des fonds.

« C'est un honneur pour IG de voir autant de ses fonds reconnus par l'une des principales organisations d'analyse comparative mondiale du secteur », a déclaré Damon Murchison, président et chef de la direction, IG Gestion de patrimoine. « Ces prix témoignent des efforts de notre équipe remarquable de gestionnaires de placement et des sous-conseillers en valeurs de calibre mondial avec qui nous collaborons. J'aimerais les remercier de leur grande détermination à offrir une excellente expérience en matière de placement visant à améliorer le bien-être financier global de notre clientèle. »

Les fonds suivants ont remporté un prix Lipper Fund Awards 2024 de LSEG :

Catégorie de prix Nom du fonds Rendement sur cinq ans (Équilibrés mondiaux d'actions) Fonds enregistré de dividendes américains IGMackenzie (Série F) Rendement sur dix ans (Revenu fixe mondial) Portefeuille fondamental IG - Mondial Revenu (Série F) Rendement sur dix ans (Actions d'infrastructures mondiales) Fonds mondial Infrastructure IGMackenzie (Série F) Rendement sur cinq ans (Actions de ressources naturelles) Fonds mondial de ressources IGMackenzie (Série F) Rendement sur trois ans (Actions de métaux précieux) Fonds mondial Métaux précieux IGMackenzie (Série F) Rendement sur cinq ans (Actions de métaux précieux) Fonds mondial Métaux précieux IGMackenzie (Série F) Rendement sur trois ans (Actions sectorielles) Fonds mondial Science et Technologie IGMackenzie (Série F)



Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu'à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.



Le Fonds enregistré de dividendes américains IG Mackenzie (Série F) a reçu un prix Lipper Fund Awards Canada 2024 de LSEG pour le meilleur rendement sur cinq ans dans la catégorie Équilibrés mondiaux d'actions sur un total de 158 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 30 septembre 2024 : 25,97 % (1 an), 9,54 % (3 ans), 11,53 % (5 ans) et 9,16 % (depuis le lancement en janvier 2015).



Le Portefeuille fondamental IG - Revenu (Série F) a reçu un prix Lipper Fund Awards Canada 2024 de LSEG pour le meilleur rendement sur dix ans dans la catégorie Revenu fixe mondial sur un total de 25 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 30 septembre 2024 : 8,75 % (1 an); 2,13 % (3 ans); 2,33 % (5 ans); 2,56 % (10 ans); et 2,68 % (depuis le lancement en juillet 2013).



Le Fonds mondial Infrastructure IG Mackenzie (Série F) a reçu un prix Lipper Fund Awards Canada de LSEG pour le meilleur rendement sur cinq ans dans la catégorie Actions d'infrastructures mondiales sur un total de 11 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 30 septembre 2024 : 27,35 % (1 an); 9,69 % (3 ans); 7,91 % (5 ans); 8,95 % (10 ans); et 9,54 % (depuis le lancement en juillet 2013).



Le Fonds mondial de ressources IG Mackenzie (Série F) a reçu un prix Lipper Fund Awards 2024 dans la catégorie Actions de ressources naturelles pour le meilleur rendement sur cinq ans sur un total de 20 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 30 septembre 2024 : 13,74 % (1 an); 15,07 % (3 ans); 20,14 % (5 ans); 4,76 % (10 ans); et 4,45 % (depuis le lancement en juillet 2013).



Le Fonds mondial Métaux précieux IG Mackenzie (Série F) a reçu un prix Lipper Fund Awards Canada 2024 de LSEG pour le meilleur rendement sur trois ans et sur cinq ans dans la catégorie Actions de métaux précieux sur un total de 11 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 30 septembre 2024 : 57,32 % (1 an); 15,31 % (3 ans); 15,72 % (5 ans); 14,01 % (10 ans); et 13,21 % (depuis le lancement en juillet 2013).



Le Fonds mondial Science et Technologie IG Mackenzie (Série F) a reçu un prix Lipper Fund Awards 2024 pour le meilleur rendement sur cinq ans dans la catégorie Actions sectorielles sur un total de 20 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 30 septembre 2024 : 45,24 % (1 an); 17,55 % (3 ans); 21,34 % (5 ans); 19,34 % (10 ans); et 19,66 % (depuis le lancement en juillet 2013).

Pour de plus amples renseignements au sujet d'IG Gestion de patrimoine et de ses fonds, veuillez consulter le site www.ig.ca.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine (« IG ») est un chef de file canadien dans la prestation de solutions de planification financière, avec un actif géré d'environ 136,4 milliards de dollars au 30 septembre 2024. Depuis plus de 95 ans, IG s'emploie à améliorer le bien-être financier des Canadiens et Canadiennes pour leur permettre de profiter pleinement des possibilités de la vie. Par l'entremise d'un réseau de conseillers et conseillères situés partout au pays, IG fournit à environ un million de clients et clientes des conseils personnalisés, des services hypothécaires, d'assurance et de planification financière complets et des solutions de placement gérées par des spécialistes. IG est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) et du groupe de sociétés de Power Corporation. IG est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 264 milliards de dollars au 30 septembre 2024. Pour de plus amples renseignements, visitez ig.ca

À propos des prix Lipper Fund Awards décernés par LSEG

Les prix Lipper Fund Awards décernés par LSEG chaque année mettent à l'honneur les fonds et les sociétés de gestion de placements qui se sont distingués de leurs homologues en produisant constamment des rendements solides corrigés du risque. Ils sont attribués en fonction de la cote accordée par Lipper pour la constance des rendements, une mesure objective et quantitative de rendement corrigé du risque calculée sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Le fonds ayant obtenu la meilleure cote Lipper pour la constance du rendement (rendement réel) dans chacune des catégories admissibles remporte un prix Lipper Fund Award de LSEG. Pour de plus amples renseignements, consultez le site lipperfundawards.com. LSEG Lipper déploie des efforts raisonnables pour assurer l'exactitude et la fiabilité des données utilisées pour décerner les prix, mais ne peut en garantir l'exactitude.

SOURCE IG Wealth Management

Relations avec les médias - Anglais, Jaimie Roebuck, 647-629-2747, [email protected]; Relations avec les médias - Français, Kim Tran, 514-217-1684, [email protected]