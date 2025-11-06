WINNIPEG, MB, le 6 nov. 2025 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (« IG ») annonce aujourd'hui que son équipe de gestion des placements a remporté quatre prix LSEG Lipper 2025 pour le rendement de ses fonds dans plusieurs catégories d'actions et de revenu fixe.

Chaque année, et ce depuis plus de 30 ans, les prix LSEG Lipper récompensent les fonds et les gestionnaires de fonds qui se sont distingués de leurs homologues par la constance de leurs rendements solides corrigés du risque, sur la base de données relatives aux fonds et d'une méthodologie quantitative exclusive. Ces prix prestigieux sont décernés sur la base d'une évaluation objective et indépendante de la performance des fonds.

« Nous sommes extrêmement fiers de voir que quatre de nos solutions de placement ont vu leur rendement exceptionnel être récompensé par des prix LSEG Lipper, a déclaré Damon Murchison, président et chef de la direction, IG Gestion de patrimoine. Je tiens à féliciter notre équipe de gestion de placements et nos sous-conseillers partenaires de calibre mondial pour leur persévérance à fournir aux clientes et clients d'IG des solutions novatrices qui contribuent à améliorer leur bien-être financier. »

Les fonds suivants ont remporté un prix LSEG Lipper 2025 :

Catégorie de prix Nom du fonds Rendement sur dix ans (Revenu fixe de sociétés canadiennes) Fonds d'obligations de sociétés canadiennes IG Mackenzie (série F) Rendement sur dix ans (Revenu fixe canadien à court terme) Portefeuille fondamental IG - Revenu (série F) Rendement sur cinq ans (Actions de PME canadiennes) Fonds canadien petite capitalisation IG Beutel Goodman (série F) Rendement sur dix ans (Actions de ressources naturelles) Fonds mondial de ressources IG Mackenzie (série F)



Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu'à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.





Le Fonds d'obligations de sociétés canadiennes IG Mackenzie (Série F) a reçu un prix LSEG Lipper 2025 pour le meilleur rendement sur dix ans dans la catégorie Revenu fixe de sociétés canadiennes sur un total de 15 fonds. Rendement du Fonds pour la période terminée le 30 septembre 2025 : 5,60 % (1 an); 7,50 % (3 ans); 2,60 % (5 ans); 3,46 % (10 ans); et 3,60 % (depuis le lancement en juillet 2013).





Le Portefeuille fondamental IG - Revenu (Série F) a reçu un prix LSEG Lipper 2025 pour le meilleur rendement sur dix ans dans la catégorie Revenu fixe canadien à court terme sur un total de 25 fonds. Rendement du Fonds pour la période terminée le 30 septembre 2025 : 4,06 % (1 an); 4,79 % (3 ans); 2,34 % (5 ans); 2,69 % (10 ans); et 2,79 % (depuis le lancement en juillet 2013).





Le Fonds canadien petite capitalisation IG Beutel Goodman (Série F) a reçu un prix LSEG Lipper 2025 dans la catégorie Actions de PME canadiennes pour le meilleur rendement sur cinq ans sur un total de 31 fonds. Rendement du Fonds pour la période terminée le 30 septembre 2025 : 26,07 % (1 an); 23,94 % (3 ans); 19,64 % (5 ans); 12,15 % (10 ans); et 11,34 % (depuis le lancement en juillet 2013).





Le Fonds mondial de ressources IG Mackenzie (Série F) a reçu un prix LSEG Lipper 2025 dans la catégorie Actions de ressources naturelles pour le meilleur rendement sur dix ans sur un total de 19 fonds. Rendement du Fonds pour la période terminée le 30 septembre 2025 : 31,48 % (1 an); 20,88 % (3 ans); 27,13 % (5 ans); 13,77 % (10 ans); et 6,43 % (depuis le lancement en juillet 2013).

Pour de plus amples renseignements au sujet d'IG Gestion de patrimoine et de ses fonds, veuillez consulter le site www.ig.ca.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine (« IG ») est un chef de file canadien dans la prestation de solutions de planification financière, avec un actif sous services-conseils d'environ 155 milliards de dollars au 30 septembre 2025. Depuis plus de 95 ans, IG s'emploie à améliorer le bien-être financier des Canadiens et Canadiennes pour leur permettre de profiter pleinement des possibilités de la vie. Par l'entremise d'un réseau de conseillers et conseillères situés partout au pays, IG fournit à environ un million de clients et clientes des conseils personnalisés, des services hypothécaires, d'assurance et de planification financière complets, et des solutions de placement gérées par des spécialistes. IG est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 302 milliards de dollars au 30 septembre 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour en savoir plus, visitez ig.ca.

À propos des prix LSEG Lipper

Les prix LSEG Lipper, décernés chaque année, mettent à l'honneur les fonds et les sociétés de gestion de placements qui se sont distingués de leurs homologues en produisant constamment des rendements solides corrigés du risque. Ils sont attribués en fonction de la cote accordée par Lipper pour la constance des rendements, une mesure objective et quantitative de rendement corrigé du risque calculée sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Le fonds ayant obtenu la meilleure cote Lipper pour la constance du rendement (rendement réel) dans chacune des catégories admissibles remporte le prix Lipper LSEG. Pour de plus amples renseignements, consultez le site lipperfundawards.com. LSEG Lipper déploie des efforts raisonnables pour assurer l'exactitude et la fiabilité des données utilisées pour décerner les prix, mais ne peut en garantir l'exactitude.

SOURCE IG Wealth Management

Relations avec les médias - Français, Hiba Al Mondalek, 438-969-8234, [email protected]; Relations avec les médias - Anglais, Jaimie Roebuck, 647-629-2747, [email protected]