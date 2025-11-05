L'indice de fin d'année, qui atteint 52, dépasse la moyenne historique pour la première fois depuis 2021

La littératie financière des Canadiens et Canadiennes s'améliore tandis que la confiance envers l'économie reste faible compte tenu des craintes de récession

Le Canada ressent de l'« anxiété transfrontalière », les questions politiques et économiques américaines dominant ses préoccupations

Les conseils financiers humains sont plus essentiels que jamais à l'ère de l'intelligence artificielle, selon une majorité de répondants et de répondantes

WINNIPEG, MB, le 5 nov. 2025 /CNW/ - La huitième édition annuelle de l'Indice de confiance financière IG Gestion de patrimoine (« l'indice ») montre que les Canadiens et Canadiennes font preuve d'un étonnant degré d'optimisme et d'autonomie en ce qui concerne leurs finances personnelles malgré les préoccupations généralisées au sujet de l'économie mondiale, de l'instabilité politique et de la capacité financière.

Parrainé par IG Gestion de patrimoine (« IG ») et mesuré en partenariat avec Ipsos Canada, l'indice jauge le niveau de confiance de la population canadienne à partir des réponses fournies à 10 questions de sondage portant sur les quatre piliers de la confiance financière d'IG (« les piliers ») : Situation financière personnelle, Perspective financière personnelle, Planification et littératie et Confiance dans l'économie.

Cette année, l'indice (52) a dépassé la moyenne historique (51) pour la première fois depuis 2021, ce qui révèle un paradoxe : la population canadienne reconnaît que les conditions économiques et politiques se détériorent, mais reste confiante quant à sa situation financière personnelle.

« Nous sommes clairement inquiets de ce qui se passe autour de nous, mais nous faisons aussi la différence entre les tendances et inquiétudes macroéconomiques et notre situation financière personnelle, a déclaré Damon Murchison, président et chef de la direction, IG Gestion de patrimoine. En manœuvrant à travers la pandémie de COVID-19, nous avons renforcé notre résilience et développé certaines perspectives, et nous voyons maintenant un changement : les gens prennent un plus grand contrôle de leurs finances quotidiennes et de la planification à long terme. »

La confiance financière personnelle s'améliore malgré des perspectives économiques sombres

L'indice souligne un contraste incontestable entre la confiance financière personnelle et le pessimisme économique généralisé. La confiance de la population canadienne dans l'économie (39) a été de loin le pilier le plus faible, avec un écart d'au moins 13 points par rapport aux trois autres. Les facteurs contribuant à ce faible résultat incluent la méfiance envers l'aptitude du gouvernement à gérer les défis économiques (43 pour cent pour le gouvernement provincial et 38 pour cent pour le gouvernement fédéral) et la montée des craintes d'une récession (60 pour cent).

Malgré l'incertitude macroéconomique, la confiance et la discipline personnelles de la population canadienne sont en hausse. Les femmes (50), les peuples autochtones (51) et les résidents du Québec (53), des groupes ayant obtenu historiquement des résultats plus faibles, ont tous affiché des gains mesurables cette année, avec une hausse de trois points, de neuf points et de quatre points respectivement.

« La population canadienne fait face à un monde de plus en plus imprévisible, mais sa résilience croissante, de même que sa confiance dans le contrôle de ses finances personnelles constituent une lueur d'espoir. Les résultats nous disent qu'elle n'attend pas la reprise économique; elle se la crée », a noté M. Murchison.

L'instabilité aux États-Unis alimente le malaise économique au Canada

En outre, l'indice révèle que les trois quarts de la population canadienne s'attendent à ce que la situation politique américaine se détériore en 2026 et deux tiers (68 pour cent) anticipent que l'économie américaine va se détériorer, alimentant l'anxiété économique transfrontalière. Les craintes concernant les droits de douane américains sont aussi grandes (21 pour cent), en particulier chez les gens plus âgés (31 pour cent) par rapport aux moins de 55 ans (8 pour cent pour les 18-34 ans et 16 pour cent pour les 35-54 ans).

Ces résultats soulignent un sentiment croissant de vulnérabilité parmi la population canadienne, l'instabilité politique et économique américaine croissante alimentant les craintes de répercussions et soulevant des questions quant à l'impact potentiel sur les perspectives économiques du Canada.

Les conseils formulés par des humains gagnent en valeur à l'ère de l'intelligence artificielle

L'étude a aussi examiné le point de vue des Canadiens et Canadiennes sur l'intelligence artificielle (IA) étant donné sa montée au cours des dernières années. Plus de la moitié de la population canadienne (55 pour cent) affirme que les conseils financiers formulés par des humains sont plus importants que jamais à l'ère de l'intelligence artificielle. Or, à peine 46 pour cent des personnes ont dit travailler actuellement avec un professionnel ou une professionnelle des services financiers. Qui plus est, un tiers des répondants et répondantes croient que les conseils traditionnels ne suivent pas les réalités du marché actuel, signalant ainsi des occasions d'innovation et de modernisation au sein des services financiers.

« En cette période d'incertitude économique et de transformation technologique rapide, le besoin de conseils financiers personnalisés et formulés par des humains n'a jamais été aussi grand, a déclaré M. Murchison. Il nous incombe d'évoluer avec le paysage en plein bouleversement. Notre secteur a une occasion incroyable de se positionner en leader dans cette transformation et d'offrir des conseils de premier plan qui combinent les avantages de l'intelligence artificielle et d'autres technologies avec les connaissances et points de vue d'humains. Nous devons être à la hauteur du défi, car c'est ce que les Canadiens et Canadiennes attendent de nous. »

