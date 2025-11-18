Étude basée sur une enquête menée auprès de plus de 300 conseillers inscrits auprès de l'OCRI et indépendants dans l'ensemble du secteur canadien de la gestion de patrimoine.

La technologie arrive en tête des priorités des conseillers, notamment une forte demande pour des outils qui améliorent l'efficacité et rationalisent la gestion de la pratique.

La croissance de la clientèle à valeur élevée est un objectif clé et de nombreux conseillers recherchent un soutien accru.

La planification de la relève demeure un besoin essentiel, mais négligé, surtout pour les conseillers qui approchent de la retraite.

WINNIPEG, MB, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Selon le premier volet de l'étude sectorielle sur la perception des conseillers d'IG Gestion de patrimoine (« l'étude »), les conseillers de tout le secteur recherchent un meilleur soutien de la part de leurs sociétés de courtage dans certains domaines prioritaires, notamment la technologie, la croissance de la clientèle à valeur élevée (CVE) et la planification de la relève.

Ces résultats sont les premiers d'une série qui sera publiée par IG au cours des six prochains mois et qui explorera les attentes et les besoins changeants de plus de 300 conseillers financiers canadiens inscrits auprès de l'OCRI et indépendants dans l'ensemble du secteur canadien de la gestion de patrimoine. Chaque volet de la série proposera une analyse ciblée des thèmes clés qui façonnent la relation conseiller-courtier. Les résultats de l'étude mettent en évidence des occasions pour le secteur de la gestion de patrimoine de moderniser ses modèles de soutien et de mieux s'arrimer aux priorités des conseillers et aux besoins changeants des clients.

Les conseillers demandent une technologie plus intelligente pour favoriser l'efficacité et l'évaluation de la clientèle

L'étude a révélé que la transformation numérique est une priorité absolue pour les conseillers au cours des cinq prochaines années : 56 pour cent d'entre eux soulignent que la technologie est un levier essentiel pour améliorer l'efficacité opérationnelle et faire progresser leur pratique. Pourtant, la moitié (49 pour cent) considèrent que le soutien de leur courtier pour les technologies qui font économiser du temps est tout juste acceptable ou insuffisant et 45 pour cent disent la même chose au sujet de la technologie et des outils qui offrent une vue complète de la situation financière d'un client.

« Les conseillers travaillent dans un environnement numérique qui évolue rapidement et ils se tournent vers leurs sociétés pour obtenir les technologies et les conseils nécessaires pour les aider à suivre le rythme », a déclaré Damon Murchison, président et chef de la direction d'IG Gestion de patrimoine. « Ces besoins doivent être une priorité partout dans notre secteur si nous voulons fidéliser la clientèle en facilitant ses interactions avec nous. »

M. Murchison a noté qu'IG a investi massivement dans ce domaine dans le cadre d'une initiative de modernisation complète au cours des cinq dernières années. Par exemple, la société est devenue le premier cabinet canadien de services financiers à adopter la plateforme Conquest Planning en 2020, un système de planification financière qui permet aux conseillers et aux clients de travailler ensemble de manière fluide pour élaborer des plans intégrés et personnalisés qui tiennent compte de tous les aspects de la vie financière des clients.

IG a également déployé une série de ressources technologiques de pointe qui la classe parmi les meilleurs courtiers en matière de productivité des conseillers et de service à la clientèle. Ces ressources comprennent une expérience client majoritairement sans papier et un partenariat renouvelé avec CapIntel, qui permet à plus de 3 000 conseillers IG de rationaliser leurs procédures de conformité, de répondre aux attentes croissantes des clients et de leur offrir une transparence accrue grâce à l'intégration de la gestion des relations avec la clientèle pour optimiser l'échange de données et les flux de travail des conseillers et ainsi rendre les opérations plus fluides et efficaces.

Les conseillers recherchent un meilleur soutien pour accélérer la croissance de la clientèle à valeur élevée

Les conseillers cherchent de plus en plus à augmenter leur clientèle à valeur élevée : 52 pour cent d'entre eux notent que l'expansion de cette clientèle est un domaine de croissance important pour les cinq prochaines années. Malgré cette priorité stratégique, une majorité de conseillers considère que le niveau de soutien de leur courtier est acceptable ou insuffisant dans les domaines prioritaires de croissance de leur pratique, notamment le soutien à la croissance de leur clientèle à valeur élevée (57 pour cent), le soutien au marketing numérique (59 pour cent) et le soutien pour l'organisation d'événements et de séminaires pour les clients (65 pour cent).

« L'intérêt grandissant pour le segment de la clientèle à valeur élevée n'est pas surprenant compte tenu de sa croissance et des occasions de développement de la pratique qui en résultent pour les conseillers », a déclaré M. Murchison. « IG a priorisé l'expansion de sa clientèle à valeur élevée. Nous savons que les besoins de cette clientèle peuvent être plus complexes, raison pour laquelle nous avons créé les Services privés de gestion de patrimoine IG, qui regroupent une équipe collaborative de spécialistes en fiscalité, en successions, en assurance, en philanthropie et en planification financière avancée. Nous voulons nous assurer que nos conseillers en gestion privée de patrimoine disposent des ressources et des connaissances nécessaires pour développer leur pratique, organiser des événements significatifs pour les clients et offrir une valeur exceptionnelle. »

La planification de la relève est une préoccupation croissante

Bien que l'étude ait révélé qu'un tiers (31 pour cent) des répondants s'attend à prendre sa retraite dans les 10 prochaines années, 57 pour cent d'entre eux n'ont toujours pas de plan de succession formel ou même informel. Cette préoccupation se reflète dans l'état d'esprit des conseillers : plus de la moitié d'entre eux (57 pour cent) évalue que le soutien des courtiers pour l'élaboration d'un plan de relève est acceptable ou insuffisant.

« La planification de la relève est une partie essentielle de la construction d'une pratique de services-conseils résiliente, pourtant, nous savons que de nombreux conseillers n'ont pas encore le soutien dont ils ont besoin pour préparer la transition », a expliqué M. Murchison. « Nous nous engageons à aider les conseillers à planifier leur relève en toute confiance, qu'ils en soient simplement à l'étape de la planification ou qu'ils se préparent activement à la retraite. En les aidant à attirer une nouvelle vague de talents, à trouver des successeurs et à préparer efficacement leur clientèle aux changements à venir, nous assurons une transition en douceur et une trajectoire bien définie pour préserver l'héritage qu'ils ont construit. »

Les deuxième et troisième volets de l'étude seront publiés au cours de la première moitié de 2026.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine (« IG ») est un chef de file canadien dans la prestation de solutions de planification financière, avec un actif géré d'environ 158 milliards de dollars au 31 octobre 2025. Depuis plus de 95 ans, IG s'emploie à améliorer le bien-être financier des Canadiens et Canadiennes pour leur permettre de profiter pleinement des possibilités de la vie. Par l'entremise d'un réseau de conseillers et de conseillères situés partout au pays, IG fournit à environ un million de clients et clientes des conseils personnalisés, des services hypothécaires, d'assurance et de planification financière complets, et des solutions de placement gérées par des spécialistes. IG est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 307 milliards de dollars au 31 octobre 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez le site ig.ca.

À propos de l'étude sectorielle sur la perception des conseillers d'IG Gestion de patrimoine

L'étude a été menée en août 2025 auprès d'un échantillon de 309 conseillers financiers indépendants qui est largement représentatif de l'ensemble des conseillers canadiens en fonction de l'âge, du genre, du stade de l'entreprise, des actifs sous services-conseils, de la région et des permis. Tous les conseillers sont membres du panel des conseillers d'Environics Research, un panel de volontaires hautement représentatif composé de conseillers financiers canadiens indépendants.

