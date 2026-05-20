84 % des Canadiens et Canadiennes considèrent le plan successoral comme une priorité

Or, moins de la moitié en ont un

Seuls les deux cinquièmes des personnes ayant un plan successoral ont discuté de l'intégration des dons de bienfaisance

WINNIPEG, MB, le 20 mai 2026 /CNW/ - Bien que la plupart des Canadiens et Canadiennes reconnaissent l'importance de la planification successorale, l'étude annuelle d'IG Gestion de patrimoine (« IG ») sur la planification successorale révèle un écart croissant entre les intentions et les actions, en particulier lorsqu'il s'agit d'intégrer des stratégies de dons de bienfaisance.

Un plan successoral comprend des éléments clés comme le testament, les bénéficiaires désignés, l'assurance vie personnelle, les directives en matière de soins de santé et la procuration. Alors que 84 % des Canadiens et Canadiennes affirment qu'il est important d'avoir un plan successoral, moins de la moitié (41 %) en ont un. De plus, les personnes qui ont un plan font souvent l'impasse sur les dons de bienfaisance, malgré l'intérêt généralisé de laisser un héritage qui a un sens.

« Avoir un plan successoral complet et soigneusement élaboré devrait être une priorité pour tous les Canadiens et Canadiennes, a affirmé Christine Van Cauwenberghe, cheffe de la planification financière à IG Gestion de patrimoine. Le plan successoral permet de s'assurer que les affaires financières et personnelles sont gérées conformément à nos volontés, tant de notre vivant qu'après notre décès. »

L'étude, menée en collaboration avec Pollara Strategic Insights, a également révélé que :

Plus des deux tiers des Canadiens et Canadiennes (68 %) croient en l'importance de tenir compte des dons de bienfaisance dans leur plan successoral.

Toutefois, seuls les deux cinquièmes ont discuté avec un conseiller financier, un avocat ou un notaire de la façon dont les dons de bienfaisance devraient être inclus dans leur plan successoral.

Moins du tiers (29 %) ont établi un plan avec leur famille ou leur liquidateur pour la gestion de leurs dons de bienfaisance dans le cadre de leur succession ou en cas de déclin cognitif.

« Il est encourageant de voir que de nombreux Canadiens et Canadiennes reconnaissent l'importance de redonner à la collectivité et de préserver leur héritage avec la planification successorale, a ajouté Mme Van Cauwenberghe. Cependant, il y a un écart clair entre reconnaître la nécessité de planifier et prendre des mesures concrètes. »

Conseils financiers pour un héritage sûr

Mme Van Cauwenberghe recommande aux Canadiens et Canadiennes de consulter un conseiller financier ou une conseillère financière qui peut les aider à concevoir un plan successoral efficace et à y intégrer les dons de bienfaisance.

Une option est un fonds à vocation arrêtée par le donateur : un compte de bienfaisance qui permet aux particuliers de donner de l'argent, de recevoir immédiatement un reçu fiscal et de recommander la façon dont ces fonds sont distribués aux organismes de bienfaisance au fil du temps. Les deux cinquièmes (40 %) des Canadiens et Canadiennes souhaitent inclure ce type d'instrument dans leur plan successoral, ce qui met en évidence la possibilité d'une plus grande sensibilisation et d'une planification proactive.

« Avec les bons conseils, les Canadiens et Canadiennes peuvent protéger leur héritage, réduire le fardeau pour leurs proches, soutenir les causes qui leur tiennent à cœur et exprimer clairement leurs intentions », conclut-elle.

À propos de l'étude Pollara

Cette étude en ligne a été menée du 14 au 24 mars 2026 auprès de 1 024 adultes canadiens. Les résultats d'un échantillon aléatoire de cette taille peuvent être considérés comme précis à ±3,1 points de pourcentage près, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l'âge et de la région, à l'aide des données du plus récent recensement, afin d'être représentatifs de la population canadienne dans son ensemble.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine (« IG ») est un chef de file canadien dans la prestation de solutions de planification financière, avec un actif sous services-conseils d'environ 167 milliards de dollars au 30 avril 2026. Depuis plus de 95 ans, IG s'emploie à améliorer le bien-être financier des Canadiens et Canadiennes pour leur permettre de profiter pleinement des possibilités de la vie. Par l'entremise d'un réseau de conseillers et de conseillères situés partout au pays, IG fournit à environ un million de clients et clientes des conseils personnalisés, des services hypothécaires, d'assurance et de planification financière complets, et des solutions de placement gérées par des spécialistes. IG est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 325 milliards de dollars au 30 avril 2026, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez le site ig.ca.

SOURCE IG Wealth Management

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