WINNIPEG, MB, le 12 mai 2026 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (IG) a annoncé aujourd'hui des changements aux gestionnaires de portefeuille, aux stratégies de placement et aux noms de certains fonds communs de placement. Ces changements reflètent les développements au sein du sous-conseiller en valeurs, la Corporation Financière Mackenzie, et l'engagement d'IG à perfectionner continuellement sa gamme de produits afin d'offrir une expérience de placement exceptionnelle à sa clientèle. Tous les changements entrent en vigueur le 12 mai 2026.

Les changements de gestionnaire de portefeuille, de stratégie de placement et de nom de fonds sont décrits ci-dessous.

Changements de gestionnaire de portefeuille

IG a annoncé les changements de gestionnaire de portefeuille suivants :

Nom du fonds Ancienne équipe de gestion de portefeuille Nouvelle équipe de gestion de portefeuille Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines IG Mackenzie Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines IG Mackenzie II Phil Taller, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille John Lumbers, vice-président et gestionnaire de portefeuille Arup Datta, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille Nicholas Tham, vice-président et gestionnaire de portefeuille Denis Suvorov, vice-président et gestionnaire de portefeuille Haijie Chen, vice-président et gestionnaire de portefeuille Fonds ISR IG Mackenzie Betterworld Andrew Simpson, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille Michael Kapler, vice-président et gestionnaire de portefeuille Richard Zhu, vice-président adjoint et gestionnaire de portefeuille Fonds de petites capitalisations canadiennes IG Mackenzie Scott Carscallen, vice-président et gestionnaire de portefeuille Dongwei Ye, vice-présidente et gestionnaire de portefeuille Erik Sjoberg, vice-président et gestionnaire de portefeuille Portefeuille à faible volatilité IG - Équilibré Portefeuille à faible volatilité IG - Croissance Portefeuille à faible volatilité IG - Équilibré Revenu Portefeuille à faible volatilité IG - Accent revenu Les Grober, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille Nelson Arruda, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille Andrea Hallett, vice-présidente et gestionnaire de portefeuille Gleb Sivitsky, vice-président et gestionnaire de portefeuille Paul Taylor, vice-président et gestionnaire de portefeuille Irina Skrylev, vice-présidente adjointe et gestionnaire de portefeuille

Modifications apportées à la stratégie de placement

Les stratégies de placement des fonds suivants ont été modifiées pour s'assurer qu'elles sont conformes à la philosophie de placement de chaque équipe de fonds :

Nom du fonds Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines IG Mackenzie Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines IG Mackenzie II Fonds ISR IG Mackenzie Betterworld

Changements de nom de fonds

Le nom des fonds suivants a changé :

Ancien nom du fonds Nouveau nom du fonds Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines IG Mackenzie Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations américaines IG Mackenzie GQE Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines IG Mackenzie II Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations américaines IG Mackenzie GQE II

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file canadien dans la prestation de solutions de planification financière, avec un actif géré d'environ 167 milliards de dollars au 30 avril 2026. Depuis plus de 95 ans, IG s'emploie à améliorer le bien-être financier des Canadiens et Canadiennes pour leur permettre de profiter pleinement des possibilités de la vie. Par l'entremise d'un réseau de conseillers et de conseillères situés partout au pays, IG fournit à environ un million de clients et clientes des conseils personnalisés, des services hypothécaires, d'assurance et de planification financière complets, et des solutions de placement gérées par des spécialistes. IG est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 325 milliards de dollars au 30 avril 2026, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour en savoir plus, visitez ig.ca.

SOURCE IG Wealth Management

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