IG Gestion de patrimoine annonce des changements à certains fonds English

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IG Wealth Management

12 mai, 2026, 14:03 ET

WINNIPEG, MB, le 12 mai 2026 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (IG) a annoncé aujourd'hui des changements aux gestionnaires de portefeuille, aux stratégies de placement et aux noms de certains fonds communs de placement. Ces changements reflètent les développements au sein du sous-conseiller en valeurs, la Corporation Financière Mackenzie, et l'engagement d'IG à perfectionner continuellement sa gamme de produits afin d'offrir une expérience de placement exceptionnelle à sa clientèle. Tous les changements entrent en vigueur le 12 mai 2026. 

Les changements de gestionnaire de portefeuille, de stratégie de placement et de nom de fonds sont décrits ci-dessous.

Changements de gestionnaire de portefeuille
IG a annoncé les changements de gestionnaire de portefeuille suivants :

Nom du fonds

Ancienne équipe de gestion de portefeuille

Nouvelle équipe de gestion de portefeuille

Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines IG Mackenzie

Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines IG Mackenzie II

Phil Taller, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille

 

John Lumbers, vice-président et gestionnaire de portefeuille

Arup Datta, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille

 

Nicholas Tham, vice-président et gestionnaire de portefeuille

 

Denis Suvorov, vice-président et gestionnaire de portefeuille

 

Haijie Chen, vice-président et gestionnaire de portefeuille

Fonds ISR IG Mackenzie Betterworld

Andrew Simpson, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille

Michael Kapler, vice-président et gestionnaire de portefeuille

 

Richard Zhu, vice-président adjoint et gestionnaire de portefeuille

Fonds de petites capitalisations canadiennes IG Mackenzie

Scott Carscallen, vice-président et gestionnaire de portefeuille

 

Dongwei Ye, vice-présidente et gestionnaire de portefeuille

Erik Sjoberg, vice-président et gestionnaire de portefeuille

Portefeuille à faible volatilité IG - Équilibré

Portefeuille à faible volatilité IG - Croissance

Portefeuille à faible volatilité IG - Équilibré Revenu

Portefeuille à faible volatilité IG - Accent revenu

Les Grober, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille

Nelson Arruda, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille

 

Andrea Hallett, vice-présidente et gestionnaire de portefeuille

 

Gleb Sivitsky, vice-président et gestionnaire de portefeuille

 

Paul Taylor, vice-président et gestionnaire de portefeuille

 

Irina Skrylev, vice-présidente adjointe et gestionnaire de portefeuille

Modifications apportées à la stratégie de placement
Les stratégies de placement des fonds suivants ont été modifiées pour s'assurer qu'elles sont conformes à la philosophie de placement de chaque équipe de fonds :

Nom du fonds

Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines IG Mackenzie

Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines IG Mackenzie II

Fonds ISR IG Mackenzie Betterworld

Changements de nom de fonds
Le nom des fonds suivants a changé :

Ancien nom du fonds

Nouveau nom du fonds

Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines IG Mackenzie

Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations américaines IG Mackenzie GQE

Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines IG Mackenzie II

Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations américaines IG Mackenzie GQE II

À propos d'IG Gestion de patrimoine
Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file canadien dans la prestation de solutions de planification financière, avec un actif géré d'environ 167 milliards de dollars au 30 avril 2026. Depuis plus de 95 ans, IG s'emploie à améliorer le bien-être financier des Canadiens et Canadiennes pour leur permettre de profiter pleinement des possibilités de la vie. Par l'entremise d'un réseau de conseillers et de conseillères situés partout au pays, IG fournit à environ un million de clients et clientes des conseils personnalisés, des services hypothécaires, d'assurance et de planification financière complets, et des solutions de placement gérées par des spécialistes. IG est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 325 milliards de dollars au 30 avril 2026, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour en savoir plus, visitez ig.ca.

SOURCE IG Wealth Management

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