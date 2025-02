Les Placements gérés Azur ajoutent six nouveaux mandats permettant une exposition accrue aux marchés boursiers canadiens et internationaux tout en offrant une approche de placement personnalisée centrée sur les besoins de la clientèle

WINNIPEG, MB, le 18 févr. 2025 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (IG) a élargi aujourd'hui l'offre de Placements gérés Azur en y ajoutant six nouveaux mandats. Ceux-ci offriront à la clientèle d'IG une plus grande exposition tant aux marchés canadiens qu'aux marchés internationaux. Pour gérer ces mandats, IG ajoute quatre nouveaux gestionnaires d'actif : Capital Group, Placements Franklin Templeton, Guardian Capital et Gestion de placements Manuvie.

« Les comptes à gestion distincte sont de plus en plus importants parce qu'ils offrent aux investisseurs et investisseuses une plus grande maîtrise ainsi qu'une meilleure harmonisation avec leurs objectifs et préférences en matière de finances », a indiqué Florence Narine, cheffe des solutions de placements à IG Gestion de patrimoine.

Les six nouveaux mandats de placement sont les suivants :

Actions mondiales développées Capital Group

Actions internationales développées Capital Group

Revenu de dividendes Franklin ClearBridge

Dividendes mondiaux Guardian Capital

Actions canadiennes de base Manuvie

Revenu de dividendes nord-américains Manuvie

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'offrir ces nouveaux mandats de placement, gérés par des gestionnaires d'actif de calibre mondial, a expliqué Mme Narine. Les Placements gérés Azur offrent une expérience de placement plus personnalisée, permettant une plus grande maîtrise de la gestion fiscale et des ajustements sur mesure au portefeuille, avec une transparence complète à propos de toutes les opérations au sein du portefeuille. Cette expansion fait en sorte que les clientes et clients ont maintenant encore plus de choix pour répondre à leurs besoins financiers. »

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine (« IG ») est un chef de file canadien dans la prestation de solutions de planification financière, avec un actif sous services-conseils d'environ 144 milliards de dollars au 31 janvier 2025. Depuis plus de 95 ans, IG s'emploie à améliorer le bien-être financier des Canadiens et Canadiennes pour leur permettre de profiter pleinement des possibilités de la vie. Par l'entremise d'un réseau de conseillères et conseillers situés partout au pays, IG fournit à environ un million de clients et clientes des conseils personnalisés, des services hypothécaires, d'assurance et de planification financière complets, et des solutions de placement gérées par des spécialistes. IG est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 278 milliards de dollars au 31 janvier 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour en savoir plus, visitez ig.ca .

