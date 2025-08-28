WINNIPEG, MB et TORONTO, le 28 août 2025 /CNW/ - Dans le cadre de son engagement continu à offrir des solutions et des services à la fine pointe de la technologie à ses clients et clientes, IG Gestion de patrimoine (IG) a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec interVal, une société canadienne axée sur l'automatisation des conseils, afin d'aider les propriétaires de petites et moyennes entreprises à mesurer la valeur de leur entreprise et à identifier des occasions de croissance.

Au cours de la dernière année, les conseillers et conseillères IG ont offert à la clientèle un accès direct à la plateforme logicielle de pointe d'interVal, qui tire parti de l'intelligence artificielle et de l'expertise humaine pour fournir une évaluation complète des entreprises et des mesures clés de leur santé financière. Ce service améliore la capacité des conseillers et conseillères IG à aider les clients et clientes propriétaires d'une entreprise en ce qui concerne la création, la gestion et la protection de leur patrimoine.

« Cette collaboration s'inscrit dans notre objectif d'être en tête du marché grâce à des partenariats stratégiques qui offrent des analyses et des conseils de grande valeur à notre clientèle », a déclaré Damon Murchison, président et chef de la direction d'IG Gestion de patrimoine. « Grâce à la plateforme interVal, les clients et clientes ont accès à une évaluation précise de leur entreprise et à des outils leur permettant de découvrir les facteurs qui influencent la croissance de celle-ci. Ce partenariat renforce notre engagement à servir les propriétaires d'entreprise et à les aider à bâtir un meilleur avenir financier. »

En plus de fournir une fourchette d'évaluation précise et un score de vendabilité, la plateforme logicielle d'interVal révèle des renseignements sur les fonds de roulement excédentaires, les dettes utilisables et les actifs à investir d'une entreprise, ce qui permet aux conseillers et conseillères de fournir à la clientèle des conseils proactifs et stratégiques sur les placements, la gestion des liquidités, le crédit et les solutions d'assurance pour les entreprises et le patrimoine personnel de leurs propriétaires.

« À interVal, notre objectif a toujours été d'outiller les propriétaires d'entreprises en leur fournissant les renseignements dont ils et elles ont besoin pour stimuler la croissance et prendre des décisions éclairées », a déclaré Trevor Greenway, chef de la direction et cofondateur d'interVal. Ce partenariat avec IG Gestion de patrimoine représente une étape importante pour offrir ces outils à un plus grand nombre de propriétaires d'entreprise à travers le Canada. En combinant notre plateforme innovante avec l'expertise des conseillers et conseillères IG, nous permettons non seulement aux propriétaires d'entreprise de comprendre et d'améliorer de manière stratégique la valeur de leur entreprise, mais nous offrons également aux conseillers et conseillères la possibilité de faire preuve de plus d'efficacité dans leurs fonctions. »

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine (« IG ») est un chef de file canadien dans la prestation de solutions de planification financière, avec un actif sous services-conseils d'environ 148,4 milliards de dollars au 31 juillet 2025. Depuis plus de 95 ans, IG s'emploie à améliorer le bien-être financier des Canadiens et Canadiennes pour leur permettre de profiter pleinement des possibilités de la vie. Par l'entremise d'un réseau de conseillers et de conseillères situés partout au pays, IG fournit à environ un million de clients et clientes des conseils personnalisés, des services hypothécaires, d'assurance et de planification financière complets, et des solutions de placement gérées par des spécialistes. IG est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 287,9 milliards de dollars au 31 juillet 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez le site ig.ca.

À propos d'interVal

interVal est une société canadienne de premier plan qui permet aux cabinets comptables, aux sociétés de gestion du patrimoine et aux institutions financières d'obtenir des analyses automatisées afin de saisir des occasions et de favoriser une croissance optimale pour leurs PME clientes. La plateforme met à profit l'intelligence artificielle pour fournir des données exploitables, rationaliser les processus et améliorer la prise de décision. interVal permet aux propriétaires d'entreprise et à leurs partenaires-conseils d'identifier, de faire le suivi et de profiter d'analyses automatisées dans un environnement partagé. Pour en savoir plus, consultez le site www.inter-val.ai .

