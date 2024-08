WINNIPEG, MB, le 27 août 2024 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine (IG) a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat stratégique avec iA Groupe financier (iA) pour élargir l'accès à des partenaires de premier plan en assurance. Grâce à cet ajout, la clientèle d'IG aura accès à une plus vaste sélection de produits d'assurance concurrentiels de grande qualité répondant à un vaste éventail de besoins, dont l'assurance vie, l'assurance maladies graves et l'assurance invalidité.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous ajoutons iA à nos partenaires de grande valeur; nous rehaussons ainsi notre capacité à offrir à notre clientèle les produits de chefs de file en assurance », a indiqué Alana Riley, cheffe, Prêts hypothécaires, assurances et produits et services bancaires, IG Gestion de patrimoine. « Grâce à notre gamme solide de produits, nos conseillers et conseillères sont en mesure d'offrir des solutions financières complètes sur mesure et intégrées qui répondent aux besoins individuels de nos clients et clientes. »

Les conseillers et conseillères d'IG et les spécialistes en assurance d'iA travailleront en étroite collaboration pour répondre aux besoins de la clientèle et offrir une expérience fluide.

« Grâce à cette nouvelle entente de distribution avec IG, iA sera en mesure d'offrir ses produits d'assurance à encore plus de Canadiens et de Canadiennes », a indiqué Pierre Vincent, vice-président principal, Distribution, Assurance, Épargne et retraite individuelles à iA Groupe financier. « Les conseillers et conseillères d'IG auront accès à une gamme élargie de produits d'assurance afin de répondre aux besoins des gens et leur procurer la tranquillité d'esprit. Ce partenariat permet à iA d'ajouter des conseillers, conseillères, associés et associées qui distribueront ses produits et fourniront des conseils qui aideront la clientèle à naviguer dans l'univers complexe des services financiers. Plus que jamais, les gens ont besoin de se sentir financièrement en sécurité et en confiance à propos de l'avenir, ce qui est notre objectif fondamental à iA. »

Ce nouveau partenariat s'ajoute à ceux déjà établis avec la Canada Vie, la Sun Life, Manuvie et RBC, et renforce l'engagement d'IG à offrir des solutions financières intégrées et novatrices. Il s'inscrit également dans la stratégie de transformation élargie de la société qui vise à conclure des partenariats avec des chefs de file de l'industrie afin de répondre aux principaux besoins de planification financière de la clientèle, et de rehausser les outils et moyens technologiques dont disposent les conseillers et conseillères pour améliorer l'expérience client.

