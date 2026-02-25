43 % des conseillères et des conseillers considèrent l'amélioration de l'environnement technologique comme la priorité numéro un.

Cependant, la moitié estime que leur entreprise n'est pas à la hauteur dans ce domaine.

Plus d'un tiers souhaitent un meilleur accès à la technologie propulsée par l'IA, mais des préoccupations existent.

WINNIPEG, MB, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Selon le deuxième volet de l'étude sectorielle sur la perception des conseillers et conseillères menée par IG Gestion de patrimoine (« l'étude »), les conseillers et conseillères de tout le secteur considèrent que la technologie et l'intelligence artificielle (IA) sont fondamentales pour leur réussite future, mais beaucoup signalent des lacunes importantes quant aux outils et au soutien offerts par leurs courtiers.

Ces résultats sont issus du deuxième volet (sur trois) d'une étude qui est publiée par IG et qui explore les attentes et les besoins changeants de plus de 300 conseillères et conseillers financiers canadiens inscrits auprès de l'OCRI et indépendants dans l'ensemble du secteur canadien de la gestion de patrimoine. Chaque volet de l'étude explore les tendances clés qui façonnent la relation conseiller-courtier, révélant des occasions pour les entreprises de moderniser leurs modèles de soutien et de mieux s'arrimer aux priorités des conseillères et conseillers et aux besoins changeants de la clientèle.

La demande pour des outils numériques augmente alors que le soutien des courtiers demeure insuffisant

L'étude révèle que l'amélioration de l'environnement technologique est la priorité numéro un pour les conseillères et conseillers, 43 % d'entre eux la considérant comme essentielle. Pourtant, la majorité (59 %) considère comme acceptable ou insuffisant le soutien des courtiers pour les technologies de l'IA et les technologies émergentes. De plus :

La moitié considère comme passable ou insuffisante la fourniture par le courtier d'outils efficaces pour améliorer la productivité.

Quant au déploiement de nouvelles technologies, 48 % ne sont pas satisfaits du niveau de soutien fourni, et 47 % ne trouvent pas que leurs plateformes technologiques sont conviviales.

Près de la moitié (45 %) estiment que les plateformes de l'entreprise ne permettent pas d'obtenir une vue complète de la situation financière de la clientèle.

Vu ces lacunes, les conseillères et conseillers indiquent exactement où les améliorations sont les plus nécessaires. Leurs priorités technologiques, dans l'ordre, sont : des outils qui améliorent l'efficacité de leur pratique, un meilleur accès aux technologies de l'IA et aux technologies émergentes pour soutenir leur pratique et leurs plateformes, et des outils simples et faciles à utiliser.

« Les conseillers du secteur canadien de la gestion de patrimoine nous disent haut et fort que la technologie n'est plus un luxe - elle est essentielle », a déclaré Damon Murchison, président et chef de la direction, IG Gestion de patrimoine. « Ils veulent des outils avancés qui sont intuitifs, qui font gagner du temps et qui soutiennent une planification complète, mais beaucoup estiment que leur organisation n'est pas tout à fait prête. C'est exactement pourquoi IG a donné la priorité à la mise au point de solutions technologiques qui simplifient le flux de travail de nos conseillers et conseillères, améliorent le soutien et l'engagement de la clientèle et leur procurent la confiance nécessaire pour développer leur pratique dans un monde axé sur le numérique. »

M. Murchison a souligné qu'IG a continué d'accélérer sa stratégie technologique grâce à plusieurs initiatives à fort impact. Par exemple, la société a élargi son leadership en planification financière lorsqu'elle est devenue le premier cabinet canadien de services financiers à adopter la plateforme de planification financière propulsée par l'IA de Conquest Planning en 2020. Forte de cette avancée, IG a évolué vers une expérience client largement sans papier et a renouvelé son partenariat avec CapIntel pour offrir à plus de 3 000 conseillers des outils d'intégration de flux de travail numériques améliorés et de conformité.

Selon M. Murchison, ce ne sont là qu'un aperçu des initiatives mises en place par IG pour enrichir son écosystème numérique grâce à des outils de services-conseils, à des plateformes d'IA, à la personnalisation des placements et à l'efficacité des flux de travail, pour faire en sorte que les conseillères et conseillers disposent du soutien technologique moderne nécessaire pour être dans la course - et gagner.

La prudence s'allie à l'enthousiasme dans l'adoption de l'IA

L'étude montre également un optimisme croissant parmi les conseillères et conseillers à propos de l'IA : 91 % croient qu'il s'agit d'un outil puissant qui peut aider leur pratique à prendre de l'essor et ont exprimé le souhait d'avoir un meilleur accès aux technologies propulsées par l'IA. Cependant, environ un tiers (31 %) s'inquiètent des conséquences sur la conformité et deux tiers s'inquiètent de l'impact négatif potentiel que l'IA pourrait avoir sur leur relation avec la clientèle.

« Les conseillers sont clairs : ils veulent une technologie et une IA qui simplifient les flux de travail et s'intègrent sans effort, et qui renforcent - et non remplacent - les relations humaines au cœur des services-conseils, a déclaré M. Murchison. C'est pourquoi notre objectif a été de fournir des outils puissants activés par l'IA qui aident nos conseillères et conseillers à améliorer le service offert à la clientèle et qui s'accompagnent de formations solides et de mesures de conformité. »

« L'investissement continu d'IG dans la technologie reflète une conviction ferme : les services-conseils modernes sont tributaires des outils modernes. Ce qui constituait autrefois un avantage distinctif est désormais essentiel pour accompagner les clientes et clients et développer une pratique florissante, » conclut M. Murchison.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine (« IG ») est un chef de file canadien dans la prestation de solutions de planification financière, avec un actif géré d'environ 163 milliards de dollars au 31 janvier 2026. Depuis plus de 95 ans, IG s'emploie à améliorer le bien-être financier des Canadiens et Canadiennes pour leur permettre de profiter pleinement des possibilités de la vie. Par l'entremise d'un réseau de conseillers et conseillères situés partout au pays, IG fournit à environ un million de clients et clientes des conseils personnalisés, des services hypothécaires, d'assurance et de planification financière complets, et des solutions de placement gérées par des spécialistes. IG est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 316 milliards de dollars au 31 janvier 2026, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour en savoir plus, visitez ig.ca.

À propos de l'étude sectorielle sur la perception des conseillers d'IG Gestion de patrimoine

L'étude a été menée en août 2025 auprès d'un échantillon de 309 conseillères et conseillers financiers indépendants qui est largement représentatif de l'ensemble des conseillères et conseillers canadiens sur les plans de l'âge, du genre, du stade de l'entreprise, des actifs sous services-conseils, de la région et des permis. Toutes les personnes interrogées sont membres du panel de conseillers et conseillères d'Environics Research, un groupe de volontaires hautement représentatif composé de conseillères et conseillers financiers canadiens indépendants.

SOURCE IG Wealth Management

Relations avec les médias - Français: Hiba Al Mondalek, 438-969-8234, [email protected]; Relations avec les médias - Anglais: Jaimie Roebuck, 647-629-2747, [email protected]