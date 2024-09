La société ajoute un nouveau mandat à revenu fixe multisectoriel, un fonds au détail et un gestionnaire financier de calibre mondial

WINNIPEG, MB, le 23 sept. 2024 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine ( « IG ») a annoncé aujourd'hui l'ajout d'un nouveau mandat à revenu fixe multisectoriel au Fonds privé de titres à revenu fixe Profil (le « Fonds privé »), ainsi que le lancement d'un nouveau fonds au détail, le Fonds à revenu stratégique IG Manuvie (le « Fonds ») à sa gamme de produits. Ces ajouts visent à améliorer la diversification des produits et à diversifier davantage la gestion de l'actif des fonds à revenu fixe IG.

Le nouveau Fonds à revenu stratégique IG Manuvie du nouveau mandat à revenu fixe multisectoriel du Fonds privé sera géré par Manuvie, un gestionnaire financier de calibre mondial, qui s'ajoute aux gestionnaires existants des produits d'IG. Le Fonds vise à réduire le risque et à diversifier les sources d'alpha, tout en offrant aux investisseuses et investisseurs un profil de rendement concurrentiel et stable. La stratégie du nouveau mandat élargit l'exposition du Fonds privé, ce qui en fait une solution parfaite pour les investisseuses et investisseurs désireux d'avoir accès à l'univers des titres à revenu fixe mondiaux.

Le Fonds constitue aussi une nouvelle offre dans la gamme des produits autonomes à revenu fixe d'IG.

« Nous sommes heureux d'élargir notre gamme de produits et de tirer parti de la vaste expérience de Manuvie dans le secteur des titres à revenu fixe », a déclaré Florence Narine, cheffe des solutions de placements, IG Gestion de patrimoine. Ces ajouts témoignent de notre engagement à approfondir nos partenariats avec des gestionnaires de placements de calibre mondial et à améliorer et diversifier continuellement nos solutions de portefeuille et nos options de placement. »

Les Portefeuilles privés Profil sont des solutions gérées qui offrent aux particuliers les mêmes occasions de gestion de patrimoine et de diversification que les groupes financiers, comme les investisseurs institutionnels, y compris les fonds de pension. Les clients investissent directement dans les Fonds privés Profil, comme le Fonds, selon le modèle qui convient le mieux à leur profil de placement. Ils sont conçus de manière à offrir une diversification accrue entre les différentes catégories d'actif et les différents styles de gestion. Les Portefeuilles privés Profil peuvent répondre à un large éventail de priorités de placement, notamment la protection du capital, la production d'un revenu et la croissance.

Les placements dans les fonds communs, et l'utilisation du programme de gestion de l'actif ProfilMC, peuvent donner lieu à des commissions ainsi qu'à des frais. Veuillez lire le prospectus et consulter un conseiller ou une conseillère IG avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. Le service de répartition de l'actif Profil est un programme de gestion de l'actif destiné aux clients et clientes ayant un actif minimum de 250 000 $ dans le programme Profil.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine (« IG ») est un chef de file canadien dans la prestation de solutions de planification financière, avec un actif géré d'environ 133 milliards de dollars au 31 août 2024. Pendant plus de 95 ans, IG s'est employée à améliorer le bien-être financier des Canadiens et Canadiennes pour leur permettre de profiter pleinement des possibilités de la vie. Par l'entremise d'un réseau de conseillères et conseillers situés partout au pays, IG fournit à plus d'un million de clients et clientes au pays des conseils personnalisés, des services hypothécaires, d'assurance et de planification financière complets et des solutions de placement gérées par des professionnels. IG est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 260 milliards de dollars au 31 août 2024. Pour de plus amples renseignements, visitez ig.ca.

