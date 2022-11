MONTRÉAL, le 17 nov. 2022 /CNW Telbec/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) a été positionnée comme « leader » dans le rapport d'évaluation des fournisseurs de services d'intelligence artificielle (IA) au Canada 2022 d'IDC MarketScape. Le rapport, une première pour le marché canadien, définit trois des services commerciaux les plus importants dont les acheteurs ont besoin de la part des fournisseurs d'IA, à savoir la cybersécurité, l'automatisation intelligente et les solutions d'IA spécifiques à l'industrie. Il souligne aussi l'expertise sectorielle de CGI en matière d'analytique canadienne et de mise en place de l'IA dans plusieurs secteurs, notamment la santé et les sciences de la vie, le secteur public, les services publics et les services financiers.

« CGI est en mesure de voir la stratégie de bout en bout pour un client », explique Warren Shiau, vice-président de la recherche en matière d'IA et d'analytique chez IDC MarketScape Canada. « CGI est positionnée pour répondre aux conditions du marché local qui sont pertinentes sur le marché canadien; elle se concentre sur l'analyse des opérations et du flux de travail, ce qui est vraiment distinct. Une des forces que nous avons vue chez CGI est sa capacité à exploiter les données et à permettre une rentabilité immédiate pour ses clients. »

En utilisant le modèle d'IDC MarketScape, 12 fournisseurs d'IA actifs au Canada ont été évalués sur des caractéristiques « quantitatives et qualitatives » qui expliquent les succès dans le marché des services d'IA.

« Nous avons pris la décision de fournir des services complets en plateformes de numérisation et de données, de l'ingestion de données à la visualisation des données, l'IA et l'apprentissage automatique », explique Dre Diane Gutiw, vice-présidente, services-conseils de CGI. « Grâce à l'IA, les entreprises peuvent prendre des décisions fondées sur des preuves et voir où elles peuvent profiter de plus grandes opportunités et réduire les risques pour faire les choses de manière plus efficace. CGI est un accélérateur qui, grâce à ses offres de services en analytique et en IA, permet d'obtenir plus rapidement des perspectives stratégiques et des résultats pour ses clients. Ce rapport, le premier à porter sur le marché canadien de l'IA, constitue une validation importante de la part d'un tiers et de nos clients, qui confirment que nous obtenons de bons résultats dans le domaine de l'IA. »

Autres perspectives à propos de CGI dans le rapport IDC MarketScape : Évaluation des fournisseurs de services d'intelligence artificielle (IA) au Canada 2022 (septembre 2022 - document IDC no CA48060822)

CGI compte sur un éventail complet de services spécialisés, de méthodologies et d'outils, ainsi que sur des solutions de propriété intellectuelle pour livrer des services d'IA, déterminer les cas d'utilisation, gérer les données clientes, l'analytique et le parcours de maturité des organisations en matière d'IA.





IDC reconnaît les stratégies et les solutions de propriété intellectuelle de CGI qui facilitent la prestation de services d'IA, les méthodologies qui favorisent l'adoption des outils par les clients, les données clientes, l'analytique, le parcours de maturité en matière d'IA ainsi que l'accent mis sur la croissance et la différentiation au moyen de stratégies comme l'engagement de la haute direction envers la satisfaction des clients et son modèle de marché métropolitain décentralisé basé sur la prestation locale des services, ce qui favorise la proximité avec les clients. IDC considère ces forces comme des éléments essentiels de toute organisation qui souhaite renforcer la valeur de ses données et explorer, créer et mettre en œuvre ses propres solutions spécialisées de propriété intellectuelle pour l'analytique et l'IA à grande échelle.

CGI est un expert de confiance, qui aide les clients à comprendre l'IA et à l'utiliser de manière responsable. Pour de plus amples renseignements, visitez le site cgi.com.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils stratégiques en TI et en management, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2022, CGI a généré des revenus de 12,87 milliards $. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

À propos d'IDC MarketScape

Le modèle d'évaluation des fournisseurs d'IDC MarketScape est conçu pour présenter les atouts des fournisseurs de TIC (technologies de l'information et des communications) par rapport à leurs concurrents sur un marché donné. La méthodologie de recherche utilise une méthode de notation rigoureuse fondée sur des critères à la fois qualitatifs et quantitatifs qui aboutit à une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur son marché. IDC MarketScape fournit un cadre de référence défini permettant de comparer les offres de produits et services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs des fournisseurs TIC. Cette structure fournit également aux acheteurs de technologie une évaluation exhaustive des atouts et faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

SOURCE CGI inc.

Renseignements: Circé Labelle, Directrice, Communications externes, Canada, [email protected], 514-208-4579; Derek Marinos, Chef de service, Communications et relations avec les médias, [email protected], 514-210-5141