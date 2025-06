ICI QUANTIQUE - Près de 125 000 $ à Distriq pour solidifier la place du Québec dans la quantique

MONTRÉAL, le 18 juin 2025 /CNW/ - La députée de Laval-des-Rapides et adjointe gouvernementale à la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet intelligence artificielle), Mme Céline Haytayan, au nom de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, annonce 124 850 $ à Distriq Zone innovation quantique pour appuyer l'événement ICI QUANTIQUE. La première édition de ce forum se déroule à Montréal, jusqu'au 19 juin 2025, en cette Année internationale des sciences et technologies quantiques.

En organisant ICI QUANTIQUE en collaboration avec Industrie quantique Canada, Distriq Zone innovation quantique vise à renforcer l'écosystème quantique québécois et à consolider la place du Québec en tant que pôle d'excellence dans ce domaine. À cet effet, l'organisme souhaite encourager la collaboration et le transfert technologique entre le milieu de la recherche et l'industrie, accélérer la commercialisation des innovations et encourager les investissements locaux et internationaux dans le secteur quantique.

Rappelons que le gouvernement du Québec a lancé Distriq Zone innovation quantique le 3 février 2022. Depuis, plus de 400 millions de dollars ont été investis pour poser les balises d'un écosystème quantique de renommée mondiale. L'objectif : former et attirer des talents ainsi que des entreprises de calibre international tout en favorisant la création d'un milieu de vie attrayant et durable. À long terme, cette zone d'innovation contribuera à stimuler les investissements publics en environnement, en santé et en éducation.

Dans le contexte économique et géopolitique actuel, il est plus que jamais nécessaire de miser sur nos infrastructures de pointe et l'innovation collaborative pour développer des technologies d'avenir qui vont permettre au Québec de maintenir sa compétitivité ici comme à l'international.

Citations :

« ICI QUANTIQUE permet de prendre la mesure de l'énorme potentiel des technologies quantiques pour répondre aux défis industriels actuels et de demain. C'est aussi l'occasion de démontrer la force de la zone d'innovation Distriq et son rôle central dans l'essor de ce secteur d'avenir. »

Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides et adjointe gouvernementale à la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet intelligence artificielle)

« Le forum ICI QUANTIQUE met en valeur les entreprises en croissance et les talents qu'on trouve chez nous. Le Québec est un carrefour incontournable pour ceux qui souhaitent développer, tester et commercialiser des solutions quantiques. Je félicite Distriq, qui contribue à faire rayonner notre écosystème et à consolider la position du Québec en tant que leader dans ce domaine hautement stratégique. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Le soutien du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie est un levier essentiel pour propulser le développement du secteur quantique. Grâce à cet appui, nous sommes en mesure de réunir les acteurs clés de l'écosystème, d'amplifier les retombées de la recherche et d'accélérer le passage à la commercialisation. ICI QUANTIQUE illustre concrètement cette volonté commune de faire du Québec un chef de file mondial dans le domaine. »

Anne-Marie-Soleil Bernard, vice-présidente - Opérations de Distriq Zone innovation quantique

Faits saillants :

ICI QUANTIQUE permet aux décisionnaires d'approfondir leur compréhension des débouchés et des défis du secteur et favorise les échanges entre les équipes de recherche, les personnes entrepreneures et les investisseurs. Le forum offre également des démonstrations technologiques et des occasions de maillage commercial en vue d'accélérer la transition du Québec et du Canada vers une économie quantique robuste et compétitive.

vers une économie quantique robuste et compétitive. Le gouvernement du Québec a annoncé, le 17 juin 2025, un investissement de 9,6 millions de dollars à Distriq Zone innovation quantique, à Sherbrooke , pour contribuer à l'acquisition d'un ordinateur quantique de Pasqal. Celui-ci se distingue par une nouvelle technologie qui repose sur des lasers plutôt que sur des circuits électroniques supraconducteurs.

, pour contribuer à l'acquisition d'un ordinateur quantique de Pasqal. Celui-ci se distingue par une nouvelle technologie qui repose sur des lasers plutôt que sur des circuits électroniques supraconducteurs. Ce nouvel ordinateur quantique vient s'ajouter aux quatre autres en place au Québec, soit : celui d'IBM, situé à Bromont et dont l'accès est géré par PINQ 2 ; celui d'Anyon Systèmes, hébergé par l'École de technologie supérieure et dont l'accès est géré par Calcul Québec; ceux de Quandela, localisés à Sherbrooke et à Shawinigan (au DigiHub) et exploités par Exaion en collaboration avec PINQ 2 .

De calibre mondial, les zones d'innovation du Québec regroupent des acteurs de la recherche, de l'industrie ainsi que des milieux de l'enseignement et de l'entrepreneuriat en vue de mettre en valeur les avantages concurrentiels et durables de celles-ci et de favoriser la culture d'innovation.

