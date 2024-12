TORONTO, le 12 déc. 2024 /CNW/ - IC Capitalight Corp. (Capitalight ou la « Société ») (CSE: IC) a le plaisir d'annoncer les résultats de son assemblée générale annuelle et extraordinaire (« AGA ») qui s'est tenue le 11 décembre 2024, ainsi que son changement de nom.

La Société a le plaisir d'annoncer que tous les points soumis au vote lors de son assemblée générale annuelle et extraordinaire ont été approuvés, comme suit :

Les personnes suivantes ont été élues administrateurs :

Brian Bosse Bryan Loree Douglas R. MacQuarrie Veronika Hirsch Elliot Beutel



MNP LLP, comptables agréés, a renouvelé son mandat d'auditeur.

La poursuite du plan Omnibus d'incitation à long terme de la Société a été ratifiée et approuvée.

La poursuite du plan d'options sur actions de la Société a été ratifiée et approuvée.

Suite à l'approbation du changement de nom et sous réserve de l'approbation de la Bourse canadienne des valeurs mobilières (la « CSE »), la Société a le plaisir d'annoncer qu'elle changera de nom, et passera de « IC Capitalight Corp. » à « Cupani Metals Corp. ». Ce changement prendra effet à l'ouverture du marché le ou vers le 16 décembre 2024. Les actions ordinaires de la Société continueront d'être négociées à la CSE sous le nouveau symbole « CUPA ». Le nouveau numéro CUSIP de la Société sera 231195108 et le nouveau numéro ISIN sera CA2311951081. Le capital social de la Société reste inchangé. La Société a l'intention d'ouvrir un nouveau site web à l'adresse www.cupanimetals.com en temps opportun.

À propos de Capitalight

IC Capitalight Corp. offre aux actionnaires une exposition à la croissance du capital à long terme en investissant dans des propriétés d'exploration minière et d'autres actifs. La Société est inscrite au marché boursier canadien sous le symbole « IC ». Pour en savoir plus sur la Société, visitez http://www.capitalight.co.

Renseignements prospectifs

Énoncé prospectif (énoncé Safe harbor) : Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi en valeurs mobilières applicable. L'utilisation des mots « anticiper », « prévoir », « continuer », « s'attendre », « estimer », « objectif », « peut », « sera », « projet », « devrait », « prévoir », « potentiels » et d'autres expressions semblables visent à identifier des énoncés prospectifs. Bien que la Société soit d'avis que les attentes et les hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne faudrait pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car la Société ne peut garantir qu'ils s'avéreront exacts. Puisque les énoncés prospectifs portent sur les événements et les conditions futurs, ils comportent des hypothèses, des incertitudes et des risques inhérents. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont actuellement prévus en raison d'un certain nombre d'hypothèses, de facteurs et de risques, dont bon nombre sont indépendants de la capacité de la Société de les contrôler ou de les prédire. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles comprennent, sans s'y limiter, les conditions sur les marchés du financement par actions, la volatilité des marchés boursiers, les risques non quantifiables liés aux mesures et aux interventions gouvernementales, la résiliation de toute entente, les modifications aux lois ou aux exigences en matière de permis, le défaut d'obtenir les approbations réglementaires nécessaires ainsi que les risques cernés dans le rapport de gestion annuel de la Société. La direction a fourni le résumé ci-dessus des risques et des hypothèses liés aux énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse afin de fournir aux lecteurs une perspective plus complète des activités futures de la Société. Les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs et, par conséquent, aucune assurance ne peut être donnée que les événements prévus par les énoncés prospectifs se produiront, ou, si c'est le cas pour l'un d'entre eux, quels avantages la Société en retirera. Ces énoncés prospectifs sont présentés à la date du présent communiqué de presse et, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent, la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autres.

La bourse canadienne et son fournisseur de services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE IC Capitalight Corp.

Brian Bosse, Directeur et chef de la direction, IC Capitalight Corp., [email protected], +14168445712