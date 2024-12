Depuis plusieurs années, la société a consolidé des lots dans le nord du Québec, centrés sur une anomalie régionale de cuivre découverte par des sources gouvernementales en 2015. CLIQUEZ ICI pour plus d'informations sur l'anomalie régionale de cuivre. La propriété compte maintenant 1010 lots couvrant 496 kilomètres carrés. La figure 1 illustre l'ensemble des lots.

Résultats du levé gravimétrique au sol - zone de Blue Lake

À la fin de l'été 2024, l'entreprise a retenu les services de SJ Geophysics Ltd. pour effectuer un levé gravimétrique au sol sur la zone Blue Lake. Le levé a enregistré des mesures de gravimétrie à des intervalles de 50 mètres le long de 34 lignes orientées NE- SO, espacées de 200 mètres. Parallèlement, une équipe LIDAR a cartographié la topographie de la zone de Blue Lake à l'aide d'un drone. LIDAR est un acronyme pour Laser Imaging, Detection And Ranging (imagerie laser, détection et télémétrie). Une carte altimétrique LIDAR a été établie pour faciliter la réduction des données et les corrections des données gravimétriques.

L'exploration gravimétrique consiste généralement à prendre des mesures du champ gravitationnel terrestre sur une grille de surface. Ces données sont traitées pour compenser des facteurs comme l'altitude, la latitude, la position du soleil et de la lune et les caractéristiques topographiques environnantes afin de produire une carte montrant la force relative de la gravité de la terre dans la zone d'intérêt. La présence d'une masse anormale sous la surface sera superposée au champ de fond. En estimant ce champ régional et en le soustrayant des données observées, on obtient le champ causé par cette masse anormale. Les caractéristiques de ce champ « résiduel » peuvent être utilisées pour estimer les propriétés comme la densité, la taille, la forme et la profondeur du corps anormal.

Après l'élimination de la tendance régionale, les anomalies résiduelles ont été cartographiées comme illustré sur la Figure 2. Les contours associés aux gisements historiques de la zone de Blue Lake sont également représentés, d'après l'interprétation faite en 1989 par La Fosse Platinum Group, qui a utilisé comme critère des contours de sulfures massifs d'une épaisseur minimale de 1,5 m. Un tableau de l'estimation des ressources historiques est également présenté à la figure 2 (non qualifié comme NI 43-101). VOUS TROUVEREZ ICI de plus amples informations sur les gisements historiques.

Les anticyclones gravimétriques (colorés en rose et en rouge sur la figure 2), qui indiquent la présence de roches plus denses, forment deux bandes orientées NO-SE qui convergent à l'extrémité sud-est de la grille. Ces tendances suivent de près les bords d'un métagabbro qui se traduit également par un faible pic magnétique et par une série de linéations conductrices complexes et de faible longueur. Deux anticyclones gravimétriques localisés et plus forts sont situés aux extrémités nord-ouest de ces bandes.

Le plus à l'ouest de ces anticyclones forme une anomalie circulaire d'environ 600 mètres de diamètre. Le gisement de sulfures massifs de Pogo est situé dans la partie sud-ouest de cette anomalie. L'ensemble des gisements Blue Lake 1 à Blue Lake 5, situé à 3 kilomètres à l'est du gisement Pogo, est réparti sur une grande anomalie gravimétrique de faible amplitude. Plusieurs anomalies gravimétriques détectées ne sont pas associées à des gisements connus et demeurent pour la plupart intactes. Si elles sont liées à des minéralisations de sulfures massifs similaires, il est possible que leur volume augmente sensiblement par rapport aux données historiques.

Les techniques d'interprétation actuelles s'appuient fortement sur des programmes d'« inversion » qui sont utilisés pour construire un modèle réaliste de la subsurface montrant une distribution possible des densités rocheuses qui pourraient produire les données de surface observées. Ces modèles sont mieux visualisés dans un programme de visualisation en 3D, mais peuvent également être découpés verticalement et horizontalement pour produire des coupes transversales ou des cartes en plan à différentes profondeurs.

Une inversion 3D des données gravimétriques résiduelles a été réalisée par l'entrepreneur en géophysique et les résultats sont présentés sous la forme d'un modèle 3D dans la figure 3 ci-dessous.

L'inversion gravimétrique suggère que la grande anomalie de Pogo pourrait être composée de deux gisements distincts et que le plus grand, qui se trouve au nord-ouest du gisement de Pogo, n'a pas encore été foré. La deuxième grande anomalie gravimétrique, située aux extrémités nord-est des lignes les plus au nord, semble être constituée de corps linéaires recoupés orientés NE et NO. Aucun forage n'est connu, mais ces anomalies coïncident avec de nombreux échantillons prélevés au hasard et riches en cuivre, ainsi qu'avec un indice de Cu-Ni-EGP. L'axe linéaire nord-est complète les interprétations des failles du nord-est basées sur l'analyse précédente des données magnétiques.

Les deux bandes de fortes valeurs gravimétriques orientées NW-SE sont modélisées comme étant composées de petites nappes localisées qui s'alignent pour former des tendances plus importantes. Dans l'ensemble, l'amplitude de ces anomalies suggère qu'elles pourraient provenir de changements de faciès survenus dans la géologie sous-jacente. La bande la plus au nord-est est plus développée et contient plusieurs grandes nappes à haute densité qui pourraient être associées à des sulfures massifs ou disséminés. Elles semblent être situées près du fond du métagabbro, à proximité du filon-couche de péridotite sous-jacent. La bande la plus au sud-ouest ne semble pas être aussi continue et se compose principalement de petits éléments proches de la surface.

Exploration de la zone de Blue Lake en 2024

Les travaux de terrain dans la zone de Blue Lake ont eu lieu en mai et à la fin de l'été 2024. La figure 5 présente les échantillons prélevés en surface dans la zone. Comme prévu, les meilleurs échantillons ont été prélevés ci-dessus et/ou à proximité des gisements. Plusieurs échantillons prélevés en surface autour des anticyclones gravimétriques aux limites nord-est du levé ont révélé des anomalies en Cu-Ni-EGP allant jusqu'à 0,56 % d'équivalent cuivre, ce qui suggère la possibilité que ces anomalies gravimétriques soient liées à une minéralisation près de la surface. La plupart des anomalies gravimétriques les plus élevées en sub-surface restent inexpliquées et devront faire l'objet de travaux de terrain ou de forages supplémentaires pour en confirmer la nature. La direction note que l'écart de teneur entre les échantillons prélevés en surface et le tonnage historique [confirmé par des échantillons massifs] reste probablement dû à l'altération de la roche à la surface. Une étude menée en 2001 à Berry Lake a confirmé cette approche, en particulier pour le nickel.

La figure 5 ci-dessous présente les données gravimétriques de la zone Blue Lake à une profondeur de 25 mètres à partir du modèle d'inversion de densité réalisé par SJ Geophysics Ltd. et les résultats des échantillons choisis en 2024. Tous les échantillons dont la teneur en équivalent cuivre est supérieure à 2 % dans le tableau 1 ci-dessous proviennent de roches moins altérées trouvées dans la pile de stockage de matériaux ayant fait l'objet d'un échantillonnés massif à la fin des années 1980. L'échantillonnage massif a été effectué au moyen d'une galerie inclinée s'étendant sur 300 m sous terre. L'équipement lourd nécessaire à la réalisation de la galerie a été acheminé par route de glace.

Le tableau 1 présente les meilleurs échantillons choisis de la zone Blue Lake 2024 sous forme de tableau, triés par équivalent cuivre.

Échantillon Zone Type Abscisse

(Nad83, zone 19) Ordonnée

(Nad83, zone 19) Cu (%) Ni (%) Pt (g/)t Pd (g/t) Cu-Equi (%)1 BLM-24-03 Blue Lake 1 Pile de

stockage de la

galerie 682881 6124022 7,670 0,114 0,237 1,890 8,61 BLM-24-04 Blue Lake 1 Pile de

stockage de la

galerie 682882 6124022 4,620 0,701 0,216 2,940 6,98 BLM-24-07 Blue Lake 1 Pile de

stockage de la

galerie 682879 6124024 2,270 0,749 0,227 0,322 3,80 BLM-24-01 Blue Lake 1 Pile de

stockage de la

galerie 682879 6124022 0,487 0,877 0,285 1,755 2,77 BLM-24-05 Blue Lake 1 Pile de

stockage de la

galerie 682879 6124021 0,831 0,838 0,165 0,333 2,50 G160013 Blue Lake 3 Bloc rocheux 683475 6124157 0,425 0,305 0,006 0,050 0,99 G160014 Blue Lake 3 Affleurement 683514 6124167 0,491 0,174 0,006 0,064 0,83 BL24-PL-15 Centre 1 Affleurement 681591 6124004 0,130 0,307 0,080 0,193 0,77 G160038 Blue Lake 3 Affleurement 683814 6123971 0,208 0,241 0,065 0,314 0,77 G160020 Blue Lake 3 Affleurement 683684 6124152 0,374 0,165 0,007 0,092 0,70 G160009 Blue Lake 1 Affleurement 683112 6124073 0,235 0,167 0,060 0,258 0,64 G160006 Blue Lake 1 Bloc rocheux 682972 6123845 0,163 0,182 0,064 0,255 0,60 G160023 Blue Lake 2 Affleurement 683032 6123612 0,146 0,175 0,130 0,274 0,60 BL24-PL-20 Blue Lake North Bloc rocheux 681636 6125478 0,139 0,184 0,056 0,213 0,56 G160028 Blue Lake 2 Bloc rocheux 683488 6123594 0,162 0,190 0,074 0,097 0,56 BLM-24-11 Blue Lake North Bloc rocheux 682452 6125883 0,080 0,250 0,030 0,048 0,55 BLM-24-24 Centre 1 Bloc rocheux 681538 6123898 0,183 0,175 0,032 0,121 0,55 BLM-24-41 Centre 1 Bloc rocheux 681680 6123855 0,114 0,201 0,050 0,107 0,53 BLM-24-27 Pogo Bloc rocheux 680501 6124378 0,167 0,143 0,042 0,205 0,51

(1) Les estimations ont été faites en utilisant le dollar américain pour le calcul de l'équivalent cuivre avec des prix des métaux au 25 novembre 2024 de 4,09 $/lb de cuivre, 7,35 $/lb de nickel, 934,80 $/oz de pt, 979,50 $/oz de Pd et la récupération est supposée être de 100 %, car aucune donnée métallurgique n'est disponible. Équation utilisée : Équivalent cuivre = Cu (%) + (Ni (%) x 1,79) + (Pt (g/t) x 0,33) + (Pd (g/t) x 0,35).

Les gisements de la zone Blue Lake sont situés à la base du filon-couche ultramafique intermédiaire en contact avec la formation sédimentaire sous-jacente et forment généralement des lentilles d'une épaisseur allant jusqu'à 6,7 m qui s'étendent sur 10 à 50 m. Ces lentilles riches en sulfures contenant de la pyrrhotite-chalcopyrite-pentlandite sont généralement cisaillées et associées à une altération en chlorite, ce qui constitue une observation clé pour orienter les travaux d'exploration ultérieurs. Ces gisements présentent également de fortes réactions géophysiques, ce qui rend la géophysique très utile pour l'exploration de ce projet. Le traitement des données par combinaison des levés magnétiques, gravimétriques et électromagnétiques avec les informations de surface sera la clé de notre succès pour découvrir de nouvelles nappes enrichies.

Forage historique dans les anomalies gravimétriques nouvellement identifiées.

L'entreprise a commencé à examiner les quelques trous de forage effectués au cours des années 1980 dans les anomalies gravimétriques nouvellement identifiées ou à proximité de celles-ci. Un des trous a notamment révélé une teneur de 2,2 % en équivalent cuivre en profondeur sur un intervalle de 1,22 mètre. La localisation et la profondeur de cette analyse coïncident avec des données gravimétriques intéressantes sur la carte du plan de profondeur correspondante. Cela laisse supposer que cette anomalie gravimétrique pourrait être liée en partie à une minéralisation et que les autres anomalies encore non analysées constituent également des cibles très encourageantes. La société continuera à réexaminer les données historiques et à analyser les trous de forage au cours des prochains mois afin de mieux comprendre la géologie du gisement de la zone Blue Lake et sa signature géophysique. Cette nouvelle connaissance deviendra un élément important de la planification des travaux d'exploration pour l'année 2025.

Commentaire de la direction

Le chef de la direction, Brian Bosse, a déclaré : « Douglas MacQuarrie, directeur d'IC et spécialiste de l'exploration, a suggéré qu'une étude gravimétrique permettrait de mieux comprendre ce vaste système minéralisé complexe. Il avait raison, une fois de plus. Nous disposons maintenant d'une nouvelle liste de cibles potentielles pour la zone de Blue Lake. Et tout ce que nous apprendrons de ces cibles d'anomalies gravimétriques brillantes nous aidera à mettre au point de nouvelles méthodes pour trouver et calculer le tonnage minéralisé dans 5 zones de notre projet de 500 kilomètres carrés. »

