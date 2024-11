TORONTO, le 29 nov. 2024 /CNW/ - IC Capitalight Corp. (« Capitalight » ou la « Société ») (CSE : IC) tiendra son assemblée générale et extraordinaire annuelle des actionnaires (les « actionnaires ») de la Société le 11 décembre 2024 à 11 h (heure du Pacifique) au bureau de McMillan LLP situé au Royal Center, bureau 1500, 1055 W. Georgia Street, Vancouver, C.-B. (l'assemblée).

Les actionnaires dûment inscrits à la clôture des marchés le 4 novembre 2024 ont le droit de recevoir un avis de convocation et de voter à l'assemblée. Les actionnaires sont priés de voter avant la date limite de 11 h le 9 décembre 2024.

La circulaire d'information de la Société datée du 5 novembre 2024 (la « circulaire ») fournit des renseignements importants sur les questions à approuver par les actionnaires lors de l'assemblée et sur les procédures de vote. La circulaire est remise aux actionnaires conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et est déjà disponible dans le profil de la Société sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca.

Les documents de l'assemblée ont été imprimés. En raison de la grève actuelle à Postes Canada, il est possible que les actionnaires reçoivent tardivement la circulaire et les documents connexes concernant l'assemblée. Tous les actionnaires sont invités à accéder à la circulaire et aux documents connexes par voie électronique et à voter conformément aux instructions énoncées dans la circulaire. Les actionnaires inscrits doivent remplir tous les formulaires de procuration signés, comme indiqué sur le formulaire de procuration, au plus tard 48 heures avant l'assemblée. Les propriétaires effectifs peuvent obtenir une copie du formulaire d'instructions de vote auprès de leur intermédiaire.

La Société offre une option en ligne pour écouter et participer (sans voter) à l'assemblée en temps réel par conférence téléphonique par l'entremise de Microsoft Teams. Le lien de l'assemblée se trouve ci-dessous.

Lien Teams pour l'assemblée générale et extraordinaire annuelle des actionnaires d'IC Capitalight Corp.

À propos de Capitalight

IC Capitalight Corp. offre aux actionnaires une exposition à la croissance du capital à long terme en investissant dans des propriétés d'exploration minière. La Société est inscrite au marché boursier canadien sous le symbole « IC ». Pour en savoir plus sur la Société, visitez http://www.capitalight.co .

